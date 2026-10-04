“Tengo las fotos de cada contrato”: Mariana Ochoa cuenta qué ocurrió con Ari Borovoy y confiesa que aún quiere reunir a OV7

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Mariana Ochoa aprovechó su penúltimo día en La Casa de los Famosos para hablar de uno de los episodios que más le ha dolido en los últimos años: el conflicto con OV7 y Ari Borovoy. La cantante hizo un largo recuento de lo ocurrido alrededor de la gira por los 30 años del grupo y explicó por qué considera que muchas de sus declaraciones públicas han sido una respuesta a señalamientos que, desde su perspectiva, fueron hechos en su contra.

La artista recordó que, cuando se organizó aquella gira, los integrantes que participaron en la negociación fueron seis y que Ari Borovoy posteriormente fue invitado a participar. “Una cosa es que él no tenga el poder de negociar porque no se va a hacer con su empresa y otra cosa es que no esté invitado a la gira”, explicó. Según su relato, las condiciones fueron iguales para los integrantes y cada uno recibió el mismo pago.

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Sin embargo, Mariana reconoció que el tema todavía le provoca dolor. “Es un tema que me enoja, que me hiere, que me duele”, confesó. Para ella, OV7 representa mucho más que un proyecto musical: “Para mí el grupo, pues sí es mi segunda familia. He pasado más tiempo con ellos que con mi propia familia”.

Mariana Ochoa recuerda cómo comenzó el conflicto con OV7

Tras reencontrarse en 2010, este 2023 la banda pop se separará por un tiempo (Foto: Instagram)

La cantante explicó que antes de firmar el acuerdo para la gira recibió una llamada de quien entonces era esposa de uno de sus compañeros, quien le habría expresado su preocupación porque Ari quedara fuera. Mariana respondió que no se trataba de excluirlo, sino de establecer nuevas reglas para la negociación. “Él siempre ha sido integrante del grupo y tiene el mismo derecho de todos de participar”, relató.

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Según su versión, los seis integrantes firmaron el acuerdo y posteriormente Ari fue invitado a la gira. “Se le invitó a la gira”, afirmó Mariana, quien agregó que él llegó a un arreglo directamente con la gente de Ocesa. “Como siempre se ha manejado OV7, es que siempre las condiciones han sido iguales para todos, los pagos siempre han sido iguales para todos”, sostuvo.

Otro punto que recordó fue la confidencialidad establecida durante cinco años. Mariana explicó que los integrantes aceptaron no hablar públicamente de lo sucedido, pero consideraron que esa condición debía aplicarse para ambas partes. Cuando posteriormente Ari habló del tema, ella decidió responder. “Yo creí que a pesar de que pasaran esos cinco años, las cosas podían quedar en privado, pero pues él no quiso”, aseguró. Desde entonces, dijo, ha sentido que tuvo que defenderse públicamente.

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“No voy a dejar que me levanten falsos”, advierte Mariana

Borovoy desconoce por qué se canceló la bioserie de OV7 (Foto: Instagram)

Mariana también recordó un episodio ocurrido durante su cumpleaños, cuando acudió al programa Hoy y se encontró con una publicidad relacionada con una gira en la que participaban cuatro integrantes del grupo. “A mí no me invitaron, yo no sabía nada”, fue su respuesta cuando le preguntaron al respecto. Según contó, aquella declaración provocó un nuevo enfrentamiento público.

La cantante afirmó que posteriormente Ari habría llamado “traicioneros” a Óscar, Lidia y ella. Mariana rechazó esa acusación y sostuvo que las acciones emprendidas por ella y sus compañeros fueron principalmente una respuesta a situaciones anteriores. “La mayoría de ellas en defensa, si no es que absolutamente todas ellas en defensa de nosotros y cuidando nuestro bienestar”, señaló.

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En uno de los momentos más contundentes de su relato, Mariana aseguró tener documentación relacionada con la empresa que en su momento auditó. “Yo, que en su momento me tocó hacer la auditoría de su empresa, yo en un disco duro tengo los pelos de la burra y son negros”, afirmó. Después añadió: “Tengo las fotos de cada uno de los contratos, de cada una de las facturas y no voy a decir nada más”. Su postura fue clara: no pretende revelar esos documentos, pero tampoco está dispuesta a aceptar acusaciones que considera falsas.

Mariana quiere paz y no descarta un regreso de OV7

OV7 ha estado en medio de las especulaciones por supuestos problemas con Ari Borovoy (Foto: Instagram)

A pesar de las diferencias, Mariana sorprendió al hablar de un posible futuro para OV7. La cantante aseguró que le gustaría que el conflicto dejara de ocupar el espacio público y que, con el tiempo, los integrantes pudieran sanar las heridas. “Yo espero que este tema ya se quede en paz”, manifestó. También reconoció que “el tiempo sana corazones” y que, a estas alturas, ya no considera importante determinar quién tuvo la culpa.

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Incluso imaginó un eventual regreso del grupo. “A mí en algún futuro, pues así como creo que lo dije ese día, como Timbiriche se junta cada tantos años, me encantaría que en algún momento hubiera un regreso del grupo”, confesó. Para Mariana, la historia construida por OV7 conserva un valor especial: “Creo que dejamos un legado precioso, hicimos un catálogo de éxitos muy valioso”.

La cantante dejó claro que no quiere poner una fecha para ese posible reencuentro. “No va a ser mañana. Tiempo al tiempo”, dijo. Mientras tanto, se prepara para retomar su camino como solista después de su participación en La Casa de los Famosos. “Estoy muy contenta aprovechando mi soledad, componiendo, escribiendo canciones sola, saliendo a cantar”, compartió. Este domingo llegará la gran final del reality y Mariana figura entre las cinco finalistas que permanecen en competencia. Al salir, aseguró que su cabeza ya está puesta en su carrera, sus ensayos y sus próximos proyectos musicales. Y aunque quiere avanzar por su cuenta, dejó una última puerta abierta: “Cuando el grupo esté listo para regresar, voy a querer estar ahí también”.

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