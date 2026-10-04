México se enfrentará a Japón en el duelo por la medalla de bronce del Mundial de Beisbol Sub 15

El equipo dirigido por el Pepón Juárez tendrá la oportunidad de redimirse ante los nipones después de la derrota sufrida en primera fase y subirse al podio. (IG México Beis)

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La Selección Mexicana cerró la Súper Ronda del Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15 con una victoria por nocaut de 12-2 sobre Nicaragua en cinco episodios. El encuentro se disputó en el Parque Kukulcán, en Mérida.

El triunfo permitió al representativo nacional asegurar su lugar en el juego por la medalla de bronce. México mostró contundencia ofensiva desde los primeros innings y sentenció el resultado antes de completar el quinto episodio.

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México enfrentará a Japón este domingo 4 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El partido representará una revancha para los mexicanos, luego de que los nipones se impusieron en el duelo entre ambos durante la primera fase del torneo.

Desarrollo del encuentro

México ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial. (México Beis)

México construyó su triunfo ante Nicaragua desde la primera entrada, cuando tomó ventaja de 3-0. Alejandro Martínez recibió base por bolas y, después, Esteban Gallardo y Jazael Figueroa conectaron dobles consecutivos. El batazo de Figueroa remolcó las primeras dos carreras.

El ataque continuó con un golpe a Sebastián Armendáriz y un sencillo de Omar Muñoz, que llevó a Figueroa al plato para ampliar la diferencia. El abridor nicaragüense Adolfo Alcocer cargó con la derrota tras permitir daño desde el inicio del encuentro.

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La selección mexicana aumentó la ventaja en la cuarta entrada con cuatro anotaciones. Rodrigo López y Martínez conectaron imparables, mientras que un error del segunda base permitió llenar las bases. López anotó con un wild pitch y Figueroa produjo dos carreras más con un sencillo.

Sebastián Armendáriz completó el rally con otro imparable productor. El pelotero terminó con una jornada perfecta de 3-3 y tres carreras impulsadas, mientras que Figueroa bateó de 3-2, anotó tres veces y remolcó cinco carreras.

Nicaragua respondió en el quinto episodio con dos anotaciones. Néstor García produjo la primera con un rodado al campocorto, mientras que Jensky Rocha conectó un sencillo que impulsó a Diego Vanegas.

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Jesús Almada dejó el montículo después de golpear a Heylam Muñoz. Joseph Galván entró como relevista y frenó la ofensiva nicaragüense con ayuda de una doble matanza encabezada por el segunda base Luis Rosas, quien atrapó un elevado corto en el jardín derecho y asistió a primera base.

México selló el triunfo en la quinta entrada con cinco carreras. La ofensiva nacional alcanzó la diferencia necesaria para decretar el nocaut y asegurar la victoria por 12-2.

Agenda de encuentros para este domingo

Estos serán los juegos donde se disputarán los duelos por medalla este domingo. (México Beis)

Este domingo 4 de octubre se llevarán a cabo los últimos encuentros del Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15, donde se definirán las medallas:

Duelo por la medalla de bronce

México vs Japón

11:00 horas

Gran Final

República Dominicana vs Estados Unidos

17:00 horas

Los encuentros podrán seguirse en México a través de las pantallas de TVC Deportes.