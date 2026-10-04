Selección Mexicana anuncia su convocatoria para el Mundial Femenil Sub 17

México busca superar lo conseguido en el mundial del año pasado, donde llegaron hasta semifinales y obtuvieron el tercer lugar. (X @Miseleccionfem)

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La Selección Mexicana dio a conocer su convocatoria de 21 futbolistas para el Mundial Femenil Sub 17 que se disputará del 17 de octubre al 7 de noviembre en Marruecos.

Esta lista se dio a conocer después de una concentración llevada a cabo en el Centro de Alto Rendimiento durante esta semana.

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Lista de jugadoras convocadas

Esta es la lista de jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 17. (IG Anaiya Miyazato)

A continuación, te presentamos la lista de las jugadoras convocadas por México para el Mundial Femenil Sub 17:

Porteras

Camila Haro (Slammers FC HB Koge)

Ania López (Match Fit Surf)

Emiley Ríos (Club Tijuana)

Defensas

Bianka Arredondo (Pachuca)

Bethzabeth Barrón (Guadalajara)

Emily Delgado (Atlas)

Valeria Figueroa (Tigres)

Fernanda Monroy (Toluca)

Vanessa Paredes (América)

Araceli Pérez (Pachuca)

Mediocampistas

Camila Campos (SUSC)

Citlalli Reyes (Rayadas)

Zoé Sánchez (Rayadas)

Ixchel Uscanga (Guadalajara)

Kemberly García (América)

Nicole Jiménez (Olympique Marseille)

Shaddai Núñez (Toluca)

Delanteras

Natalia Pérez (Guadalajara)

Naomi Rojo (Club Tijuana)

Natalia Ugalde (Universidad Nacional)

Mia Urbano (Guadalajara)

La lista cuenta con una base de jugadoras de Chivas son cuatro futbolistas del Rebaño Sagrado, mientras que Rayadas, Pachuca, Tijuana y América aportan dos cada una.

Entre las futbolistas que no juegan en la liga mexicana se encuentran Camila Haro, Ania López y Nicole Jiménez.

Jiménez pertenece al Olympique de Marseille. Haro milita en Slammers FC HB Køge, mientras López forma parte de Match Fit Surf.

Sin embargo, antes de su debut mundialista, México todavía tendrá un par de compromisos amistosos en Frankfurt, Alemania, antes de viajar a Rabat para la Copa del Mundo.

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Calendario de México en el Mundial Femenil Sub 17

Calendario de partidos para México en el Mundial Femenil Sub 17. (TW Selección Nacional Femenil)

El equipo mexicano quedó ubicado en el Grupo F junto a España, Chile y Australia, por lo que este será el calendario de cada uno de sus partidos:

España vs México

Lunes 19 de octubre

9:00 horas

Chile vs México

Jueves 22 de octubre

12:00 horas

México vs Australia

Domingo 25 de octubre

9:00 horas

Todos los juegos podrán verse a través de TUDN, ViX Premium y algunos encuentros serán transmitidos por Canal Nueve.

México busca superar lo hecho en 2025

México obtuvo el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub 17 2025. (TW Selección Mexicana Femenil)

La selección mexicana femenil Sub-17 firmó una de sus mejores participaciones en la Copa del Mundo de 2025. El equipo terminó en el tercer lugar tras vencer a Brasil en la definición por penales, con Valentina Murrieta como una de las figuras del torneo.

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México comenzó el certamen con una derrota ante Corea del Norte. A partir de ese resultado, el equipo cambió su dinámica y consiguió victorias frente a Países Bajos y Camerún, resultados que le permitieron avanzar a la siguiente ronda.

En los octavos de final, el combinado nacional superó por la mínima diferencia a Paraguay. Más adelante, en los cuartos de final, eliminó a Italia en penales para instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

El camino mexicano se detuvo en semifinales, donde cayó ante Países Bajos. No obstante, el equipo respondió en el duelo por el tercer lugar y venció a Brasil desde los once pasos para cerrar el Mundial en el podio.

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Pese a la actuación de 2025, esta no representa el mejor resultado de México en un Mundial femenil Sub-17. La marca más alta se mantiene con el subcampeonato obtenido en Uruguay 2018, cuando el Tri llegó a la final y perdió ante España.