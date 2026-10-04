Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Agentes de la Fiscalía custodiaron y trasladaron a un grupo de mujeres detenidas en las instalaciones de la institución. Las personas bajo custodia fueron colocadas en hilera frente a una pared con el logotipo oficial de la Fiscalía General del Estado, resguardadas por elementos de seguridad armados. Video: Fiscalía de Michoacán

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Una mujer fue víctima de secuestro junto a su esposo y una tercera persona luego de que solicitó un préstamo colectivo en Morelia, Michoacán, lo que derivó en la detención de cuatro personas.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la víctima formaba parte de un grupo de mujeres que solicitaron créditos financieros, pero luego de surgir diferencias relacionadas con los pagos, comenzó a recibir exigencias de dinero y amenazas.

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Sin embargo, las amenazas se ejecutaron el pasado 17 de agosto, cuando la mujer circulaba a bordo de un vehículo junto a su esposo al poniente de Morelia.

Foto: Fiscalía de Michoacán

La unidad fue interceptada por varias personas que obligaron a la mujer a descender y, a base de amenazas contra su integridad y la de sus hijos, presuntamente la forzaron a firmar un documento en el que cedió los derechos de otro vehículo y se comprometía a entregar una cantidad de dinero.

Mientras cometían este delito, su esposo y una tercera personas fueron retenidos contra su voluntad, y uno de sus automóviles fue retirado sin su consentimiento.

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Capturan a cuatro mujeres implicadas en el secuestro y extorsión

Luego de que la víctima presentó su denuncia, la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión llevó a cabo las investigaciones que permitieron a identificar a cuatro mujeres implicadas en el hecho, por lo que solicitó las órdenes de aprehensión correspondientes.

Fue así que agentes de la Policía de Investigación ubicaron y detuvieron a Leslie Marlene “N”, Alina Yazmín “N”, Olivia “N” y María Teresa “N” al ser ubicadas en distintos puntos de Morelia.

Foto: Fiscalía de Michoacán

Luego de su arresto, las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica.

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Feminicidio destapa una banda de secuestradores en Michoacán

Un caso reciente relacionado con el secuestro ocurrió en Michoacán, donde el asesinato de Valeria, una adolescente de 15 años, permitió a la Fiscalía de Michoacán ubicar a una presunta banda familiar que habría participado en al menos tres privaciones de la libertad previas.

La joven fue localizada sin vida el pasado 26 de mayo en la zona de La Nopalera, a la altura de La Aldea, en Morelia. El hallazgo llevó a los investigadores a revisar otras carpetas y encontrar coincidencias con casos registrados desde 2025 en los que también estarían involucrados los presuntos responsables del feminicidio.

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El principal detenido por el caso de Valeria fue Alexander “N”, identificado como el presunto responsable material e intelectual del secuestro de la joven. En la investigación también aparecen dos hombres llamados Rigoberto “N”, padre y hermano del primer arrestado, quienes tendrían vínculos con los hechos.

La Fiscalía de Michoacán informó la detención del padre de Alexander, presuunto asesino de Valeria de 15 años quien fue secuestrada el 25 de mayo, Rigoberto estaría relacionado además otro secuestro de un hombre de Sonora en 2025 Fotos: Fiscalía y redes familia de Valeria

Carlos Torres Piña, entonces fiscal estatal, informó que el grupo acumulaba antecedentes por dos privaciones ilegales de la libertad de menores de edad y por el homicidio de Roosevelt “N”, un hombre originario de Nogales, Sonora.

En los dos casos de adolescentes, los captores habrían exigido dinero a las familias. Una de las víctimas habría sido retenida después de una exigencia de 300 mil pesos, mientras que en el segundo expediente la suma solicitada era de 250 mil pesos.

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Los dos menores lograron escapar por sus propios medios, pero sus denuncias no derivaron en la desarticulación del grupo, el cual de manera posterior estaría involucrado en otro asesinato.

La tercera carpeta corresponde a Roosevelt “N”, quien viajó a Morelia para encontrarse con personas que conocía. Durante el trayecto, sus familiares comenzaron a recibir mensajes en los que les pedían 25 mil dólares a cambio de su liberación.

Foto: Fiscalía de Michoacán

La denuncia por ese secuestro fue presentada seis días después de que Roosevelt “N” dejó de tener contacto con su familia, pero su cuerpo fue encontrado el 9 de octubre de 2025 en las inmediaciones de La Nopalera, la misma área donde meses después apareció Valeria.

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El caso de Valeria: la cuarta víctima de la misma banda

Valeria vivía en Morelia y habría tenido contacto previo con Alexander “N”. De acuerdo con los datos que dio a conocer la Fiscalía, el hombre trabajaba en el corte de aguacate en Tacámbaro y se habría acercado a ella bajo la intención de establecer una relación sentimental.

El 25 de mayo, día de su desaparición, Alexander “N” se ofreció a llevarla a la escuela en motocicleta. Después, la familia de Valeria comenzó a recibir exigencias de un pago de 300 mil pesos por su liberación.

Alexander “N” fue detenido inicialmente por cohecho, luego de que habría intentado sobornar a agentes de la Policía de Investigación. Más tarde, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión en su contra por secuestro agravado.

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Un juez de control lo vinculó a proceso el 2 de junio y le impuso prisión preventiva oficiosa. Su padre, Rigoberto “N”, fue detenido el mismo día por su probable participación en el secuestro y homicidio de Roosevelt “N”.

El 30 de mayo fue detenido Alexander, de 18 años, quien pretendía tener una relación con Valeria, de 15 años, se ganó su confianza pero presuntamente la había secuestrado y asesinado, él la llevó en su moto y posteriormente apáreció con signos de violencia sin vida enntre matorrales Foto: Fiscalía de Michoacán

Tras identificar los tres casos previos relacionados con esta banda de secuestradores, un agente del Ministerio Público, que estuvo al frente de esas investigaciones, fue puesto a disposición de un juez por presuntas omisiones.