México

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

El Congreso de Chiapas deberá avalar el relevo tras la detención de Jorge Lorenzo Lara Cordero

Personas de pie tras una mesa de madera sostienen papeles en una sala con un escudo oficial y un recuadro circular con un rostro censurado
Integrantes del Cabildo de Suchiapa acordaron por unanimidad proponer a Daniela Guadalupe Flores Chanona para asumir las funciones de presidenta municipal. (Ayuntamiento de Suchiapa)
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El Ayuntamiento de Suchiapa, Chiapas, ya tiene una propuesta para ocupar la presidencia municipal luego de la detención de Jorge Lorenzo Lara Cordero durante el Operativo Enjambre.

En una reunión con representantes del Congreso estatal, integrantes del Cabildo acordaron por unanimidad proponer a Daniela Guadalupe Flores Chanona, cuarta regidora, para asumir las funciones de presidenta municipal.

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La propuesta fue presentada este 3 de octubre ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas. El Poder Legislativo deberá analizarla y someterla a votación en los próximos días.

El relevo ocurre en medio de un despliegue de seguridad que dejó 21 personas detenidas en Suchiapa, entre ellas el alcalde en funciones, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez, mandos y elementos de la Policía Municipal y personal del ámbito judicial.

Dos mujeres y un hombre de pie en una oficina con piso de madera junto a una escultura de un jaguar negro
La propuesta fue presentada el 3 de octubre ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas. (Ayuntamiento de Suchiapa)

¿Por qué detuvieron a Jorge Lorenzo Lara Cordero?

Jorge Lorenzo Lara Cordero fue detenido durante las primeras horas del sábado 3 de octubre junto con Nucamendi Gómez. Ambos fueron puestos a disposición de un juez de control.

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De acuerdo con la información difundida por autoridades de seguridad, las investigaciones apuntan a presuntos delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa. El operativo fue ejecutado mediante la coordinación de fuerzas federales y estatales.

Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%. (RS)
Alcalde de Suchiapa detenido por corrupción declaró ingresos por casi un millón de pesos en 2025: sueldo apenas cubre el 10%. (RS)

La captura del alcalde ocurrió después de que el director de la Policía Municipal de Suchiapa, Jesús Antonio “N”, fuera detenido por una investigación relacionada con la presunta fuga de un detenido señalado como integrante del Cártel Chiapas-Guatemala.

Lara Cordero había llegado a la presidencia municipal para el periodo 2024-2027. Antes fue director de Obras Públicas del Ayuntamiento durante una administración encabezada precisamente por Alexis Nucamendi.

Daniela Flores asumiría la presidencia municipal

Ante la ausencia de Lara Cordero, el Cabildo acordó que Daniela Guadalupe Flores Chanona sea quien encabece el Ayuntamiento.

Durante el encuentro con los legisladores chiapanecos se destacó la necesidad de preservar la paz, gobernabilidad y representatividad política y administrativa de Suchiapa.

El Congreso estatal recibió formalmente la propuesta, pero el proceso todavía no concluye. Será la LXIX Legislatura la que determine mediante votación si Flores Chanona queda al frente del municipio.

La designación llega mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones derivadas del Operativo Enjambre. La detención de Lara Cordero y Nucamendi colocó nuevamente a Suchiapa en el centro de una investigación que involucra a funcionarios municipales y cuerpos de seguridad.

Por ahora, Daniela Guadalupe Flores Chanona es la propuesta del Cabildo para ocupar la alcaldía, mientras el Congreso de Chiapas tiene en sus manos la decisión que formalizará el relevo tras la detención de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

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