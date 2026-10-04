México

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

El Gobierno de Guerrero aseguró que el despliegue operativo para dar con su paradero se mantiene activo a diez días de su desaparición; señalan a miembros de La Familia Michoacana

Desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón
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Pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, advirtieron que paralizarán la región en caso de que no sean localizados los ocho vecinos reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre.

La comunidad señaló que este viernes se movilizaron más de 4 mil personas provenientes de distintas zonas de la sierra para manifestarse de manera pacífica para exigir que sean hallados con vida sus vecinos, pero advirtieron que en caso de no ser localizados, incrementarán sus acciones.

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Esto apenas es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando nuestras familias están en riesgo. Por ellos exigimos al Gobierno Federal que intervenga de manera inmediata. No queremos más días de espera, no queremos más promesas y no queremos más silencio. Queremos resultados”, señalaron en un comunicado.

Desaparecidos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
Los pobladores han señalado que sus vecinos fueron privados de la libertad presuntamente por miembros de la Familia Michoacana. Foto: Facebook / Ejido El Balcón

Además, advirtieron que “paralizaremos la región” en caso de que no exista una respuesta inmediata y resultados para localizar y regresar con vida a sus compañeros.

“No queremos llegar a ese punto, pero tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros siguen desaparecidos. Los queremos vivos y los queremos de regreso”, afirmaron.

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Vecinos fueron privados de la libertad cuando se dirigían a trabajar

De acuerdo con pobladores, citados por El Sur de Acapulco, los ocho hombres fueron privados de la libertad cuando se encontraban en la comunidad de La Lajita para realizar labores en el campo, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana.

“Tenemos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, dijo uno de los habitantes.

Las víctimas fueron identificadas como:

  • Isidro Brito Arriola, de 32 años.
  • Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
  • Everardo León Atanacio, de 17 años.
  • Nicolás Atanacio González, adulto mayor.
Desaparecidos en Guerrero
Foto: Facebook / Ejido El Balcón
  • Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
  • Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
  • Eulises Medrano López, de 26 años.
  • José Leodanis Medrano López, de 24 años.

Gobierno de Guerrero afirma que el despliegue operativo para localizarlos continúa activo

La Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero informó que se mantiene activo el despliegue interinstitucional para reforzar la seguridad y apoyar en la búsqueda de los ocho hombres desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso.

Las autoridades detallaron que en las labores participan elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), quienes realizan recorridos de vigilancia y búsqueda en tramos que comunican Las Piñas, Puerto Grande y La Lajita, así como en caminos y zonas aledañas.

Operativo en Guerrero - seguridad
Foto: Gobierno de Guerrero

Pese al despliegue operativo, los pobladores del ejido El Balcón acusaron a las autoridades de falta de resultados en la búsqueda de los 8 habitantes desaparecidos.

En días pasados emitieron un comunicado en el que aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades les solicitaron para localizar a sus vecinos, entre quienes se encuentran niños y un adulto mayor, pero que ante la falta de respuesta comenzarían con acciones para ubicarlos.

“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, aseguraron.

Con esto, adelantaron que sería el pasado miércoles 30 de septiembre que tomarían acciones para localizar a los ocho hombres y exigir su regreso con vida.

“Hoy queremos decirlo con toda claridad: A partir de este momento, como familias y como comunidad, tomaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance y acudiremos hasta las últimas instancias para encontrar a nuestros familiares y exigir que regresen con vida”, advirtieron.

Ocho personas desaparecidas en Ajuchitlán de Progreso
Comité de Seguridad Ruta Técpan- El Balcón- Fresnos de Puerto Rico se reunió para solicitar al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal realizar las acciones necesarias para el rescate con vida de las 8 personas privadas de la libertad. Foto: Facebook

Además, el ejido responsabilizó a las autoridades de “todo lo que pueda desencadenarse a partir de su inacción y de la ausencia de una respuesta efectiva” para ubicar a los ocho hombres. Este domingo se cumplen diez días desde su desaparición.

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