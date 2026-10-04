México

Pan de elote esponjoso: la receta casera que convierte unos simples granos de maíz en un postre irresistible

Una preparación suave, aromática y con ese sabor dulce que recuerda a la cocina mexicana de casa

Pan de elote dorado sobre una tabla de madera con una rebanada servida, junto a mazorcas y granos de maíz.
Un pan de elote cortado ilustra la preparación de una receta casera elaborada con granos de maíz fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pan de elote es uno de esos postres que consiguen convertir ingredientes sencillos en algo verdaderamente especial. Su textura húmeda, su aroma y el sabor característico del maíz hacen que sea una opción perfecta para acompañar una taza de café, chocolate caliente o incluso disfrutarlo solo como un antojo durante la tarde.

Prepararlo en casa no requiere técnicas complicadas. La clave está en conseguir una mezcla bien integrada y cuidar el horneado para que el resultado conserve esa textura suave y ligeramente húmeda que distingue a un buen pan de elote. Además, el maíz aporta el sabor principal sin necesidad de recurrir a preparaciones demasiado elaboradas.

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Esta receta de pan de elote esponjoso busca justamente eso: una preparación sencilla, reconfortante y con apariencia casera. El resultado puede servirse recién salido del horno, una vez que haya reposado lo suficiente para tomar consistencia, o guardarse para disfrutarlo después.

El secreto para conseguir un pan de elote suave y esponjoso

Pan de elote redondo en un plato con una rebanada cortada, acompañado de mazorcas y granos sueltos de maíz sobre una mesa de madera.
Un pan de elote horneado al que se le ha cortado una porción reposa sobre un plato de cerámica junto a granos y mazorcas de maíz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comenzar, es importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente. Esto ayuda a que la mantequilla y los huevos se integren con mayor facilidad y permite obtener una mezcla uniforme. El elote, por supuesto, es el protagonista, por lo que debe incorporarse de manera adecuada para que su sabor permanezca presente en cada rebanada.

La combinación de harina, polvo para hornear y los ingredientes húmedos permite conseguir una miga ligera. No conviene trabajar la mezcla de más una vez que se incorpora la harina, pues basta con integrar los ingredientes hasta que desaparezcan los rastros secos. Una preparación excesivamente batida puede modificar la textura final.

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Otro punto importante es el molde. Engrasarlo correctamente ayuda a desmoldar el pan sin romperlo y permite que la superficie tome un color dorado durante la cocción. El horno debe estar previamente calentado para que la masa comience a cocinarse desde el primer momento y el crecimiento sea uniforme.

Ingredientes y preparación del pan de elote esponjoso

Un pan de elote redondo con una rebanada cortada sobre una tabla de madera, junto a mazorcas y granos de maíz.
Un pan de elote recién horneado y cortado en rebanadas reposa sobre una tabla de madera junto a mazorcas y granos de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La siguiente preparación está pensada para obtener un pan de tamaño familiar, ideal para compartir durante una reunión o para tener un postre listo en casa.

Ingredientes:

  • 4 elotes tiernos desgranados
  • 4 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1/2 taza de mantequilla derretida
  • 1/2 taza de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Engrasa y enharina un molde para hornear.
  3. Coloca los granos de elote, los huevos, el azúcar, la leche, la mantequilla derretida y la vainilla en la licuadora.
  4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. En un recipiente aparte, mezcla la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal.
  6. Incorpora poco a poco la mezcla líquida a los ingredientes secos y revuelve hasta integrar.
  7. Vierte la preparación en el molde.
  8. Hornea durante aproximadamente 45 minutos o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  9. Retira del horno y deja reposar antes de desmoldar.
  10. Sirve el pan de elote una vez que haya enfriado ligeramente.

Una rebanada que sabe a cocina de casa

Un pan de elote dorado sobre una tabla de madera con una rebanada cortada, un tazón con granos de maíz y una mazorca al fondo.
Un pan de elote con una porción cortada reposa sobre una tabla de madera junto a granos y una mazorca de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado debe ser un pan de textura suave, con una superficie ligeramente dorada y un interior que conserve la humedad característica del elote. No hace falta cubrirlo con demasiados ingredientes para disfrutarlo: por sí solo tiene suficiente personalidad para convertirse en el protagonista de la mesa.

Una de las ventajas de esta preparación es que puede disfrutarse en diferentes momentos del día. Una rebanada puede acompañar el desayuno, convertirse en un postre después de la comida o resolver ese antojo dulce que aparece por la tarde. Servirlo tibio también permite apreciar con mayor intensidad su aroma y suavidad.

El pan de elote demuestra que una receta casera no necesita ser complicada para conquistar a quienes se sientan alrededor de la mesa. Con una preparación sencilla, ingredientes fáciles de encontrar y un poco de paciencia frente al horno, es posible conseguir un postre reconfortante, esponjoso y con ese inconfundible sabor a elote que hace que una sola rebanada rara vez sea suficiente.

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