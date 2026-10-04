México

El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida”

Los actores Jason Romo y Eduardo Barquín protagonizan “Mejor ya vámonos”, un cortometraje LGBT+ escrito y dirigido por el cineasta Miguel Arath

Escrito y dirigido por Miguel Arath, este proyecto nos invita a imaginar los miedos, las esperanzas y el cariño de dos jóvenes mientras a su alrededor se aproxima uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de México.

Guardar

Jason Romo y Eduardo Barquín protagonizan Mejor ya vámonos, un cortometraje LGBT+ escrito y dirigido por el cineasta Miguel Arath que coloca una historia de amor entre dos jóvenes en las horas previas a la represión del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

La obra recupera el miedo de acudir a la marcha, la persecución contra el movimiento estudiantil y la homofobia de una época que obligaba a muchas parejas a ocultarse.

PUBLICIDAD

El corto ha llamado la atención por ligar un episodio de violencia estatal con la intimidad de Gabriel y Lalo, personajes ficticios que enfrentan una decisión inmediata: acudir al mitin en la Plaza de las Tres Culturas o resguardarse ante los rumores de que el Ejército volvería a las calles.

La historia parte de un hecho documentado: el 2 de octubre de 1968, fuerzas del Estado reprimieron un mitin estudiantil y civil en Tlatelolco. El gobierno mexicano reconoció políticamente en 2024 que los actos de violencia contra integrantes del movimiento estudiantil constituyeron un crimen de lesa humanidad.

La historia de “Chamaco mexicano” sitúa a ‘Gabriel y Lalo’ ante la marcha del 2 de octubre

En uno de los diálogos, Gabriel plantea la preocupación que existe en su casa ante la movilización. “Mejor ya vámonos. Mi papá dijo que pueden llegar tanques como llegaron al Zócalo”, dice antes de que la conversación pase al temor que provoca su relación.

PUBLICIDAD

Lalo intenta convencerlo de asistir al encuentro y promete que estarán poco tiempo. Gabriel responde que no puede hacerlo. Su madre ya cuestiona por qué pasa tanto tiempo con él, por qué vuelve tarde y por qué los vecinos los observan.

“Lalo, tengo miedo”, dice Gabriel. La frase no se limita a la posibilidad de una represión contra estudiantes. También retrata el riesgo de sostener una relación entre hombres en una sociedad donde la homosexualidad solía enfrentarse al señalamiento familiar, vecinal y público.

El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida” (Instagram/@chamacomexicano)
El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida” (Instagram/@chamacomexicano)

Lalo le responde: “Yo te dije que iba a estar contigo en esta y en la siguiente vida”. La promesa anticipa el recurso que articula el desenlace de Mejor ya vámonos: una posibilidad de reencuentro fuera de las restricciones, el miedo y la violencia que rodean la noche de Tlatelolco.

La Plaza de las Tres Culturas aparece como un espacio de miedo y despedida

El corto no presenta a Gabriel y Lalo como figuras que sustituyen a las víctimas reales de la masacre. Su historia funciona como una ficción situada en un hecho que dejó muertos, personas heridas, detenidas y familias marcadas por la represión.

Las voces de los personajes se cruzan con ruidos de bocinas, gritos y una canción que acompaña los momentos de tensión. El recurso coloca la conversación privada de la pareja frente a una atmósfera que anuncia peligro.

En otra escena, Lalo pregunta qué ocurrió y si su compañero está bien. Después propone volver a la marcha al día siguiente y llevarlo con su padre para evitar un conflicto familiar. Gabriel cambia de postura: “Esta vez me voy contigo”.

La decisión adquiere otro sentido frente al contexto de 1968. No se trata solamente de acompañar a una pareja. Los personajes avanzan hacia un espacio atravesado por la vigilancia, la censura y la violencia que el Estado ejerció contra el movimiento estudiantil.

El Estado mexicano reconoce la responsabilidad por los hechos de 1968

Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la versión oficial intentó presentar la matanza como una respuesta ante presuntos francotiradores y una supuesta conspiración. Las autoridades reportaron una cifra limitada de víctimas civiles y responsabilizaron a estudiantes por el inicio de la violencia.

El 2 de octubre de 2018, cambió para siempre el destino de México
El Estado mexicano reconoce la responsabilidad por los hechos de 1968

Díaz Ordaz asumió después la responsabilidad por las decisiones de su gobierno. Luis Echeverría Álvarez, quien era secretario de Gobernación en 1968, enfrentó décadas más tarde un proceso por genocidio, aunque no recibió una condena definitiva.

Con la alternancia política de 2000 hubo acceso parcial a archivos y se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. La fecha también quedó establecida en la memoria pública bajo la consigna “2 de octubre no se olvida”.

El cambio institucional más amplio llegó el 2 de octubre de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento reconoce que los actos de violencia gubernamental contra el movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad.

La Secretaría de Gobernación ofreció una disculpa pública a víctimas, familiares y a la sociedad mexicana. El acuerdo también establece el compromiso del Ejecutivo federal de garantizar la no repetición de actos de represión, privación ilegal de la libertad, tortura y uso de las Fuerzas Armadas contra la población.

La Presidencia señaló que la responsabilidad principal por los hechos recayó en Gustavo Díaz Ordaz. El acuerdo incluye el compromiso de que las estructuras y elementos de las Fuerzas Armadas “nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México”.

Mejor ya vámonos plantea una memoria LGBT+ del 2 de octubre

La propuesta de Mejor ya vámonos abre una pregunta sobre las vidas que quedaron fuera de los relatos oficiales de 1968. La memoria de la represión suele concentrarse en cifras, dirigentes y decisiones gubernamentales, mientras las historias personales de quienes estuvieron ahí permanecen menos documentadas.

Gabriel y Lalo no existieron como personas identificadas dentro de los registros del movimiento. Aun así, su historia plantea que en las calles, escuelas y hogares de esa época también había jóvenes LGBT+ que enfrentaban la represión política junto con la discriminación por su orientación sexual.

El reencuentro planteado en “otra vida” no elimina la tragedia de Tlatelolco. La coloca frente a una posibilidad que los protagonistas no tenían en 1968: expresar afecto sin esconderse de la familia, los vecinos o las autoridades.

Temas Relacionados

2 de octubreTlatelolcoCrimen de EstadoLGBTmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Valentina Alazraki revela que a Juan Pablo II le ocultaron información sobre el caso de Marcial Maciel

La periodista Valentina Alazraki, en su nuevo libro, aborda el escándalo de pederastia que protagonizó el padre Marcial Maciel

Valentina Alazraki revela que a Juan Pablo II le ocultaron información sobre el caso de Marcial Maciel

Beca Gertrudis Bocanegra amplia su periodo de registros: última semana para semana para inscribirte y recibir mil 900 pesos bimestrales

El programa está disponible en cinco estados de la República Mexicana

Beca Gertrudis Bocanegra amplia su periodo de registros: última semana para semana para inscribirte y recibir mil 900 pesos bimestrales

México domina el ranking de aire más contaminado en Latinoamérica, según IQAir 2025

Cinco de las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica están en México Saltillo encabeza y supera a Pekín

México domina el ranking de aire más contaminado en Latinoamérica, según IQAir 2025

¿Buscas un desayuno fácil? Prepara estas tostadas integrales con ricotta y miel

Una propuesta sencilla que reúne una base crujiente, una textura cremosa y un toque dulce para comenzar el día con una combinación diferente

¿Buscas un desayuno fácil? Prepara estas tostadas integrales con ricotta y miel

Aumenta tensión en Morena por la alcaldía Cuauhtémoc: Dunia Ludlow renuncia al ISSSTE para buscar candidatura

La exdirectora de SuperISSSTE dejó su puesto público para integrarse al proceso interno del partido guinda, con la intención de estructurar una estrategia política completa hacia los próximos comicios locales en la CDMX

Aumenta tensión en Morena por la alcaldía Cuauhtémoc: Dunia Ludlow renuncia al ISSSTE para buscar candidatura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

Marichelo Puente destapa la falla que cometió Jorge D’Alessio y culminó en su divorcio

Marichelo Puente destapa la falla que cometió Jorge D’Alessio y culminó en su divorcio

4 millones de pesos, menos impuestos: de cuánto es realmente el premio de La Casa de los Famosos México

¿Galilea Montijo no quiere que Mariana Ochoa gane La Casa de los Famosos México? Video desata incertidumbre

Encuestas finales para el ganador de La Casa de los Famosos México 2026: resultados y orden de primeros lugares

Laura Flores niega su muerte tras una confusión que encendió las alarmas en su familia

DEPORTES

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular

Selección Mexicana anuncia su convocatoria para el Mundial Femenil Sub 17

Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague después de un año

México se enfrentará a Japón en el duelo por la medalla de bronce del Mundial de Beisbol Sub 15

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 4 de octubre