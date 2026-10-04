Marichelo Puente destapa la falla que cometió Jorge D’Alessio y culminó en su divorcio

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Marichelo Puente habló abiertamente sobre su divorcio de Jorge D’Alessio durante una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, donde explicó que la separación no ocurrió de manera repentina. La actriz aseguró que la relación sentimental llevaba tiempo deteriorándose y que, aunque ambos intentaron salvar el matrimonio, llegó un momento en el que entendieron que ya no funcionaban como pareja.

Al ser cuestionada directamente sobre la razón de su divorcio, Marichelo habló de los límites que cada persona establece en su vida. “Hay cosas que no voy a permitir en mi vida, porque no tengo por qué, porque sé muy bien lo que soy, sé muy bien lo que doy, sé muy bien cuáles son mis bases, sé cuáles son mis valores y hay cosas que, pues no estoy dispuesta”, expresó.

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Durante la conversación, Gustavo Adolfo Infante le preguntó si Jorge D’Alessio le había sido infiel. Marichelo no quiso revelar detalles, pero recordó que él ya había hablado del tema: “Pero eso ya lo dijo él”. Posteriormente reconoció que, desde su perspectiva, “él la regó, él falló”, y explicó que para ella una infidelidad fue un límite que decidió no perdonar.

Marichelo confirma que la traición fue un punto de quiebre

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

La actriz explicó que descubrir una infidelidad obliga a tomar una decisión personal: continuar o terminar. “En el momento que te enteras de una infidelidad, o de las que sean, tú decides, ¿no? Si eres capaz de seguir o no seguir, perdonar o no perdonar. En mi caso no, no, punto”, afirmó ante Gustavo Adolfo Infante.

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Marichelo insistió en que su decisión estuvo relacionada con sus propios valores y con aquello que considera que puede aceptar dentro de una relación. “Yo no doy eso, porque yo no entrego eso”, manifestó. También fue categórica cuando el periodista le preguntó si alguna vez había sido infiel: “Nunca”. Ante la insistencia, respondió: “Jamás he sido infiel, ¿sabes? Nunca. Nunca, nunca en mi vida”.

La actriz señaló que prefirió detener la situación antes de que pudiera convertirse en algo todavía más doloroso para sus hijos. “Mejor parar con cosas que yo no puedo y que no pienso permitir”, explicó. Después lanzó una de las frases más contundentes de la entrevista: “Yo llegué como dama y me voy como tal”. Reconoció que la traición le dolió, pero aseguró que decidió atravesar ese momento, tocar fondo y reconstruirse.

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La relación ya estaba fría y ambos intentaron salvarla

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

Al hablar sobre la relación, Marichelo dejó claro que el divorcio no fue consecuencia de un solo acontecimiento. “Esto no viene, no llegó ahorita y fue de: ‘Ya, se acabó, bye’. No, no, no, esto venía de mucho tiempo atrás”, explicó. Según su relato, ella y Jorge habían dejado de ser pareja desde mucho antes.

La actriz describió cómo comenzó a desaparecer la conexión entre ambos. “De repente te das cuenta que la relación se vuelve fría”, comentó. También explicó que, con el paso del tiempo, empiezan a desaparecer “este vínculo y esta atención y estas ganas de estar”. Su conclusión fue directa: “Y yo las perdí hace mucho tiempo”.

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Sin embargo, antes de terminar definitivamente buscaron una solución. Gustavo Adolfo Infante le preguntó si habían intentado salvar el matrimonio y Marichelo respondió: “Sí, claro”. Confirmó que acudieron a terapia y probaron distintas alternativas. El resultado fue que ambos entendieron que su vínculo había cambiado: “Y entonces ahí entendimos que éramos grandes amigos”. Para la actriz, ya no había manera de regresar a la relación que tuvieron como pareja.

Marichelo asegura que hoy está renovada y feliz

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)

La separación también estuvo marcada por la preocupación hacia sus hijos. Marichelo explicó que mantiene con ellos una relación basada en la comunicación y que decidió ser ella quien les diera la noticia. “Mentiras no hubo”, aseguró. En cambio, dijo que hubo “mucho amor y mucha paciencia para pasar los días complicados”.

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De acuerdo con su relato, sus hijos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y actualmente mantienen una buena relación con su padre. Marichelo explicó que existe comunicación entre ambos como padres para procurar que sus hijos estén bien. “Creo que lo hemos hecho bien, Gus. Y creo que el tiempo que yo me encerré y que no quise hablar... ellos están bien”, señaló.

Tras todo lo ocurrido, Marichelo aseguró sentirse distinta. “Hoy por hoy, sentada aquí delante de ti, yo me siento una persona completamente renovada en todos los sentidos”, declaró. Incluso reconoció que quizá estuvo “apagada” durante un periodo de su vida, pero aseguró que ahora se siente muy feliz. “Ese switch que está arriba, híjole, Gus, está espectacular. Yo estoy realmente muy feliz, muy feliz”. Su mensaje final fue contundente: “Yo no tengo nada que retractar”.

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