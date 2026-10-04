México

Clara Brugada exporta el modelo de las Utopías de la CDMX a Ecuador con la primera “Quitopía”

En su rendición de cuentas, la mandataria saludó al alcalde Pabel Muñoz, quien replicó el modelo; en la capital ecuatoriana

Clara Brugada anunció durante su asamblea de rendición de cuentas que el complejo ecuatoriano abre este domingo 4 de octubre y albergará actividades tecnológicas, culturales, deportivas y de capacitación para ciudadanos
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este domingo 4 de octubre, durante su Asamblea Informativa de rendición de cuentas en el Auditorio Nacional, que se inaugura en Quito, Ecuador, la primera Utopía fuera de México. El proyecto lleva el nombre de Quitopía.

“Precisamente hoy, el día de hoy, se está inaugurando la primera utopía fuera de México, en la ciudad de Quito, Ecuador”, dijo la mandataria ante el público. Además, envió un saludo al alcalde quiteño, Pabel Muñoz.

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¿Qué dijo Brugada sobre las Utopías?

La inauguración de Quitopía en la capital ecuatoriana refleja el alcance internacional de un programa que, según la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha beneficiado a más de 2 millones de personas en la capital del país.
La inauguración de Quitopía en la capital ecuatoriana refleja el alcance internacional de un programa que, según la jefa de Gobierno Clara Brugada, ha beneficiado a más de 2 millones de personas en la capital del país.

Brugada afirmó que “cada utopía es una vacuna contra la indiferencia, el aislamiento y la desigualdad” y que representa “una ciudad posible dentro de la ciudad real”. Señaló que las Utopías “han emprendido el vuelo” y “cruzan mares y fronteras” para inspirar a otras ciudades.

Durante el mismo mensaje, la jefa de Gobierno mencionó que su administración ha recibido más de treinta premios, reconocimientos y certificaciones internacionales. Entre ellos citó un reconocimiento de ONU-Hábitat a las Utopías.

También recordó que la capital será sede del Foro Urbano Mundial de la ONU en 2028. La designación fue recibida por Brugada en mayo de este año en Bakú, Azerbaiyán, de acuerdo con Proceso.

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Las cifras de las Utopías en la CDMX

El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas
Representantes de ONU Mujeres México y embajadas de siete países recorrieron la Utopía Cihuacóatl para dialogar sobre igualdad de género. Crédito: X/@ONUMujeresMX

Según la cobertura de La Razón, Brugada indicó que las Utopías han beneficiado a más de 2 millones de personas. Dijo que en lo que va de la administración se han transformado más de 300 mil metros cuadrados mediante estos complejos.

La mandataria precisó que este año se entregaron o están en construcción 32 de las 100 Utopías proyectadas para el sexenio.

La primera de ellas se inauguró en la Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco. Según Contralínea, el complejo ocupa más de 80 mil metros cuadrados y reúne más de 60 espacios públicos gratuitos. Entre ellos hay servicios de salud, una alberca semiolímpica, canchas deportivas y un auditorio.

¿Qué es “Quitopía” y dónde se ubica?

Fotografía de 30 de septiembre de 2026 del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hablando en una entrevista con EFE en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
Fotografía de 30 de septiembre de 2026 del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hablando en una entrevista con EFE en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quitopía se construyó en el predio de la antigua estación La Y del Trolebús, en la avenida 10 de Agosto y Río Cofanes, en Quito. El complejo concentrará actividades de tecnología, cultura, deporte y capacitación.

El Municipio de Quito calculó la inversión en cerca de 9,9 millones de dólares, según el mismo medio. La administración local presenta el espacio como un lugar de acceso ciudadano y encuentro comunitario.

¿Cómo llegó el modelo a Ecuador?

El nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ofreció instalar un busto de Néstor Kirchner en la ciudad.
El nuevo alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ofreció instalar un busto de Néstor Kirchner en la ciudad.

El vínculo entre ambas ciudades se conoció antes. En abril de 2025, la coordinadora general de Asuntos Internacionales del gobierno capitalino, Rocío Lombera González, dijo a El Heraldo de México que existía un convenio de cooperación con Quito. Según explicó, el alcalde Muñoz replicó las Utopías bajo el nombre de Quitopías.

En esa misma entrevista, Lombera mencionó que la Ciudad de México prepara un hermanamiento con la provincia de Buenos Aires, Argentina, para impulsar las “utopías bonaerenses”. La funcionaria describió la relación como una “cooperación de ida y vuelta”.

Cuestionamientos en el Concejo Metropolitano de Quito

La inauguración en Ecuador no estuvo exenta de controversia local. El Universo reportó que 10 de los 21 concejales del Concejo Metropolitano de Quito no fueron invitados al acto.

Según el medio, la invitación se habría concentrado en ediles de la bancada de la Revolución Ciudadana y en concejales cercanos a la administración de Muñoz. En total, once presidirían la ceremonia.

El concejal Aulestia escribió en redes sociales que la invitación era “solo para los panas”, como señal de crítica. Hasta el momento, el medio no reporta una postura oficial del Municipio sobre ese señalamiento.

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