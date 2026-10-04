Amigas de Karina Torres alertan a fans por posible fraude en La Casa de los Famosos México: “Ya sabe Wendy”

La gala principal inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Las Estrellas. ViX transmite la pregala desde las 19:45 horas y mantiene su cobertura durante la definición de las posiciones finales

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Las creadoras de contenido Estrella y Lucero Ornelas, conocidas como “Las Colgadas” y cercanas a Karina Torres, alertan este domingo 4 de octubre sobre un posible “fraude” en La Casa de los Famosos México tras asegurar que Wendy Guevara estaría preocupada por un supuesto desenlace adverso para la finalista.

Las versiones surgen horas antes de la gala en la que el público define, mediante votación oficial, quién recibe los 4,000,000 de pesos.

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Karina Torres llega a la final como la participante con mayor respaldo en la última encuesta digital difundida por Vaya Vaya. El sondeo le asigna 36% de las preferencias, frente a 29% de Mariana Ochoa, su perseguidora más cercana antes de la transmisión de esta noche.

Las mediciones difundidas en redes sociales no forman parte de los mecanismos de votación de Televisa. La producción define al ganador con los votos del público emitidos en el sitio oficial del reality y mediante el código QR mostrado durante las transmisiones.

Estrella y Lucero Ornelas hablan de una supuesta preocupación de Wendy Guevara

Karina Torres define su permanencia en La Casa de los Famosos México tras recibir la actualización sobre la salud de su sobrino Emiliano. (Captura de pantalla )

En una transmisión en redes, una de las integrantes de “Las Colgadas” relata una conversación que habría sostenido una persona identificada como “Rubena” con Wendy Guevara. Según esa versión, la ganadora de la primera temporada estaría inquieta por lo que podría ocurrir con Karina Torres durante la definición del programa.

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“Ya me dijo Wendy. Es mil que cuando… y yo no se la creía”, sostiene una de las creadoras de contenido. Después menciona que Guevara estaría “bien triste” porque, presuntamente, habría escuchado información dentro de la producción.

La versión no presenta pruebas sobre una manipulación de la competencia ni incluye una postura pública de Televisa, La Casa de los Famosos México o Wendy Guevara. Las declaraciones se basan en un relato indirecto compartido durante la transmisión de las amigas de Karina.

La creadora de contenido sostiene que Wendy tendría temor de que la producción le “haga la gatada” a Karina Torres. Según sus palabras, el plan sería dejar a la integrante de Las Perdidas en la final frente a otra persona, aunque no precisó quién sería esa participante.

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“Como que siente que le van a hacer la gatada a Karina, que sí la van a dejar para la final con alguien más, pero que no, que no”, dice durante la conversación.

Aldo Redón alimenta las dudas sobre el resultado de la final

Las integrantes de “Las Colgadas” también mencionan un comentario de Aldo Rendón dentro de la casa. De acuerdo con su relato, él habría dicho a Karina Torres y Gema Garoa que debían “ir preparando la cara de estúpidas para cuando le den el premio a Mariana”.

Ese comentario llevó a una de las creadoras a relacionar la conversación atribuida a Wendy Guevara con lo que veía en la transmisión del reality. “Si Wendy estaba… si dice Rubena que Wendy estaba preocupada”, comenta.

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Las amigas de Karina Torres dicen que Aldo tendría cercanía con los habitantes del programa. “Aldo es amiga íntima de ahí, de todos los de ahí”, afirma una de ellas, sin aportar detalles sobre la información que habría recibido.

A cuatro días de la gran final, el reality despide a Ernesto Laguardia y confirma a Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Ese Pérez y Memo Schutz como los cinco finalistas. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Las expresiones de Aldo y las versiones atribuidas a Wendy Guevara se difundieron en medio de una final cerrada en redes sociales. Karina y Mariana Ochoa concentran 65% de las preferencias en la última placa publicada por Vaya Vaya.

Karina Torres encabeza tres encuestas de Vaya Vaya

Karina Torres mantuvo el primer lugar en las tres encuestas digitales compartidas antes de la final. En la primera medición registró 24%, mientras Mariana Ochoa obtuvo 20%, Ese Pérez llegó a 17%, Yahir alcanzó 14%, Gema Garoa sumó 13%, Memo Schutz obtuvo 7% y Ernesto Laguardia cerró con 5%.

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La segunda encuesta se publicó antes de la salida de Yahir, quien terminó en sexto sitio. Karina elevó entonces su porcentaje a 26%, seguida de Ese Pérez con 21% y Mariana Ochoa con 20%.

Gema Garoa y Yahir compartieron 14% en ese ejercicio, mientras Memo Schutz tuvo 5%. En esa etapa, la distancia entre Karina y el segundo lugar fue de cinco puntos porcentuales.

La última encuesta incluye a los cinco finalistas oficiales: Karina Torres, Mariana Ochoa, Ese Pérez, Gema Garoa y Memo Schutz. Karina tiene 36%, Mariana suma 29%, Ese obtiene 16%, Gema llega a 14% y Memo queda con 5%.

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La diferencia entre Karina y Mariana pasó de cuatro puntos en el primer ejercicio a siete puntos antes de la gala. Mariana también aumentó su respaldo digital, al pasar de 20% a 29%, mientras Karina avanzó 12 puntos entre la primera y la tercera encuesta.

Televisa mantiene la votación oficial abierta para definir al ganador

Televisa mantiene la votación oficial abierta para definir al ganador (Televisa)

Ernesto Laguardia salió de la competencia en séptimo lugar el miércoles 30 de septiembre. Yahir fue eliminado un día después, el jueves 1 de octubre, y con ello quedaron definidos los cinco finalistas de la cuarta temporada.

La producción entrega un premio de 4,000,000 de pesos a la persona que reciba más votos del público. Los usuarios con ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios por su habitante favorito.

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La pregala inicia a las 19:45 horas por ViX, con Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp. La gala principal comienza a las 20:30 horas por Las Estrellas, bajo la conducción de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice.