México

Clara Brugada ‘presume’ fuerza política durante su Segundo Informe de Gobierno: la acompañan miembros de la SCNJ, gobernadores y madres buscadoras

La jefa de Gobierno de la capital destacó el trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender al pueblo mexicano

Clara Brugada encabeza una asamblea informativa ante un auditorio concurrido en la Ciudad de México. Desde el pódium, con el emblema del Gobierno de la Ciudad de México, ofrece un discurso ante el público asistente. La presentación cuenta con apoyo de interpretación en lengua de señas en pantalla durante el acto.
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Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabeza el evento de su asamblea informativa de rendición de cuentas por su segundo año frente al mando en el Auditorio Nacional, donde distintos personajes políticos

Al inicio de su discurso, la mandataria se tomó un momento para agradecer el acompañamiento de figuras políticas de Morena, así como a representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), madres buscadoras, colectivos ciudadanos e instituciones internacionales, como:

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  • Leticia Ramírez —secretaria de Bienestar del Gobierno de México; acude en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
  • Luisa María Alcalde —consejera jurídica de la Presidencia de la República.
  • Jesús Ramírez Cuevas —coordinador de asesores de la Presidencia de la República.
  • Joaquín Díaz Mena —gobernador de Yucatán.
  • Lenia Batres Guadarrama —ministra de la Suprema Corte.
  • Irving Espinosa — ministro de la Suprema Corte.
  • Rafael Guerra —presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
  • Bertha Alcalde Luján — fiscal general de Justicia de la Ciudad de México.
  • Dolores González Sarabia —presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Brugada destaca la construcción de utopías en la CDMX como ejemplo internacional

Clara Brugada sostuvo que las utopías construidas en distintos puntos de la ciudad representan “el laboratorio de la sociedad que estamos construyendo”; sostuvo que estos edificios construidos en los barrios capitalinos comenzaron a inspirar a otros lugares en el mundo, como la ciudad de Quito, Ecuador, donde, según la funcionaria, el día de hoy se inaugura la primera utopía fuera de México, a la que denominó Quitopía, y envió un saludo al alcalde Pabel Muñoz.

El organismo internacional enfatizó la relevancia de apostar por proyectos locales orientados a mujeres y niñas
Representantes de ONU Mujeres México y embajadas de siete países recorrieron la Utopía Cihuacóatl para dialogar sobre igualdad de género. Crédito: X/@ONUMujeresMX

La mandataria añadió que el gobierno capitalino ha recibido más de 30 premios, reconocimientos y certificaciones internacionales. Entre ellos, mencionó el Pergamino de Honor otorgado por ONU-Hábitat a las utopías.

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Además, destacó que la Ciudad de México albergará en 2028 el Foro Urbano Mundial de la ONU, un encuentro dedicado a debatir el futuro de las ciudades.

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