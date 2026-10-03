“Speedball” Mike Bailey, estrella de AEW, confiesa su amor por Los Temerarios y revela que los escucha hasta cuando entrena

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El luchador canadiense “Speedball” Mike Bailey volvió a México para protagonizar una noche especial en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pero además de dejar su talento sobre el cuadrilátero, se llevó consigo una nueva afición que difícilmente alguien habría imaginado: la música de Los Temerarios.

El integrante de AEW apareció en la Arena México junto a Místico y Templario, con quienes consiguió imponerse a Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y Yutani. Sin embargo, más allá del resultado de la contienda, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante la conferencia de prensa posterior, cuando Bailey habló de su reciente acercamiento con la música grupera mexicana.

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La conexión surgió gracias a “Ven porque te necesito”, uno de los temas de Los Temerarios que terminó acompañando al luchador hasta convertirse prácticamente en parte de su rutina diaria. El característico mullet de Speedball incluso provocó que algunos aficionados comenzaran a relacionarlo con la imagen de la agrupación.

“Speedball” lleva a Los Temerarios hasta sus entrenamientos

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Bailey explicó que su relación con la música de Los Temerarios no se quedó solamente en una canción que escuchó durante su estancia en México. El luchador comenzó a reproducir diferentes temas de la agrupación mientras realizaba distintas actividades, incluido su entrenamiento.

“Sí. Es curioso, pero también recuerdo que, antes de AEW Revolution el año pasado —donde Kevin Knight, Místico y yo ganamos el Campeonato Mundial de Tríos de AEW—, pasé dos semanas escuchando «Me Muero» en bucle. Quería aprenderme la letra y sentir la canción. Hice lo mismo con Los Temerarios: escuché un montón de sus temas una y otra vez. Hace poco conduje desde... bueno, desde Norfolk, Virginia, hasta Charleston, Virginia Occidental; un trayecto de unas seis horas. Escuché a Los Temerarios durante todo el camino. Me... Me encanta esa canción, de verdad”, declaró en conferencia de prensa.

La confesión dejó claro que el vínculo del canadiense con la agrupación mexicana ya va más allá de una simple curiosidad. De hecho, Bailey aseguró que durante un trayecto de aproximadamente seis horas decidió escuchar exclusivamente canciones de Los Temerarios.

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Su afición también se relaciona con una imagen que comenzó a circular entre los aficionados y que terminó acercándolo todavía más a la banda.

El perro de pelo largo y la conexión con Los Temerarios

(Especial)

“Eso es lo más importante. Y también me gusta, eh... es la imagen del perro con el pelo. Y entonces, un montón de gente empezó a crear la imagen del perro con el peinado y la cinta en la cabeza estilo speedo. Así fue como descubrí a Los Temerarios. Pero, sinceramente, es una canción perfecta porque hay dos cosas que me importan en la vida. Una de ellas es mi esposa, Veda y la otra la lucha libre profesional”, finalizó para después entonar la canción.

Así, lo que comenzó como una referencia relacionada con su particular apariencia terminó convirtiéndose en un nuevo gusto musical para el integrante de AEW. Ahora, “Ven porque te necesito” y otros temas de Los Temerarios forman parte de la banda sonora que acompaña a Bailey en distintos momentos de su día.

Olympia arranca el mes de las Amazonas con un campeonato y una final en puerta

(Instagram / CMLL)

Mientras “Speedball” Bailey disfrutaba de su conexión con la música mexicana, el CMLL también comenzó octubre con protagonismo para sus Amazonas. Olympia “La Valientita” tuvo un arranque destacado durante el denominado mes de las Amazonas.

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La luchadora consiguió avanzar a la final del Campeonato Universal de Amazonas después de superar a Zeuxis en el mano a mano definitivo de la primera eliminatoria. Con este resultado, Olympia aseguró su presencia en la lucha por el campeonato.

El triunfo llegó apenas una semana después de que la integrante de la familia del Valiente celebrara otro logro importante. Olympia conquistó el Campeonato Nacional de Parejas junto con su hermana Hera, con quien forma una dupla que comenzó a ganar protagonismo dentro de la división femenil del CMLL.

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De esta manera, “La Valientita” inició octubre con dos objetivos importantes en el panorama: defender el campeonato de parejas junto a Hera y buscar quedarse con el Campeonato Universal de Amazonas.

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Místico y Persephone recuerdan a PAC

El Rey de Plata y Oro & La Diosa pudieron convivir con PAC durante su estadía en AEW.

En otra parte de la actividad del CMLL, dos de sus representantes también aprovecharon sus respectivos combates para rendir homenaje a Benjamin Satterley, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como PAC.

Durante sus presentaciones, Místico y Persephone portaron las iniciales “PAC” en sus vendas y brazaletes como muestra de respeto hacia el luchador británico.

Satterley falleció el domingo 27 de septiembre a los 40 años. Hasta el momento señalado, las causas de su muerte no habían sido esclarecidas públicamente.

AEW informó el fallecimiento del luchador PAC a los 40 años de edad (X/ @AEW)

El gesto de Místico y Persephone se sumó así a las distintas muestras de respeto que comenzaron a surgir dentro del mundo de la lucha libre tras conocerse la muerte del británico, quien tuvo una trayectoria internacional que lo llevó a competir en diferentes empresas y escenarios alrededor del mundo.

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Entre música, homenajes y grandes combates, la presencia internacional volvió a hacerse notar en la Arena México. Esta vez, “Speedball” Mike Bailey no solamente dejó una actuación sobre el cuadrilátero: también demostró que su paso por México está influyendo en sus gustos fuera de la lucha libre.