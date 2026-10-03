Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El México contra Estados Unidos ha comenzado a calentarse desde la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado en el State Farm Stadium, en Glendale, Arizona.

Una reacción de los futbolistas estadounidenses, Tyler Adams y Malik Tillman al ser cuestionados por Gilberto Mora, generó comentarios entre la afición mexicana y fue interpretada en redes sociales como una posible burla hacia el juvenil del Tricolor.

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El momento ocurrió cuando un periodista preguntó a los jugadores norteamericanos por el mediocampista de Xolos de Tijuana, a quien señaló como una de las principales figuras del conjunto mexicano. Adams y Tillman se miraron fijamente y soltaron una carcajada, reacción que rápidamente llamó la atención durante la rueda de prensa.

La reacción de Adams y Tillman ante la pregunta por Gilberto Mora

(Reuters/Blake Dahlin)

Después de la risa de ambos jugadores, llegó la respuesta de Tyler Adams, quien puso en duda que Mora fuera considerado una figura por el simple hecho de que todavía no lo conoce personalmente.

“No vimos nada de México hasta ahora, no sabemos quiénes son sus jugadores de manera individual. Sabremos de ellos en la cancha y lo de figura, no sé si sea figura porque no lo conozco personalmente.”

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La reacción de los seleccionados estadounidenses fue retomada en redes sociales, donde algunos aficionados mexicanos la interpretaron como una burla hacia Gil Mora, quien apenas con 17 años ha comenzado a ganar protagonismo con la Selección Mexicana.

Tyler Adams reconoce el potencial de Gilberto Mora

Más allá de la reacción inicial durante la conferencia, Tyler Adams también habló sobre las condiciones del futbolista mexicano y destacó el futuro que puede tener dentro del balompié.

El capitán de Estados Unidos reconoció que Mora es un jugador “extremadamente maduro para su edad y con un gran futuro por delante”.

Sin embargo, sus palabras no evitaron que la reacción que tuvo junto a Tillman generara críticas entre hinchas mexicanos en plataformas digitales, especialmente por tratarse de la previa de un partido entre dos de las principales selecciones de Concacaf.

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Rafa Márquez revela el estado de salud de Gilberto Mora antes de enfrentar a Estados Unidos

(REUTERS/Raquel Cunha)

Rafael Márquez también habló sobre la situación de Gilberto Mora, quien presentó algunas molestias durante la concentración de la Selección Mexicana y por ello fue sometido a estudios de rutina.

El técnico del Tricolor explicó que el juvenil ha evolucionado favorablemente durante los últimos días y que, por ahora, se encuentra en condiciones para ser considerado ante Estados Unidos.

“Sí, a Gil se le practicaron unos estudios de rutina, porque tenía unas ligeras molestias”.

Márquez señaló que la evolución de Mora ha sido positiva y confirmó que el futbolista es elegible para el encuentro, aunque esto no significa que tenga asegurada su participación.

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“Está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible incluso para el partido. Esperemos que siga en ese camino”.