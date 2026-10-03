Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

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La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) evitó el pago de casi 10 millones de pesos por intentos de extorsión durante la última semana de septiembre. La dependencia informó que, gracias a la intervención de la Policía Cibernética, las víctimas no entregaron ese monto a los responsables.

El hecho ocurrió entre el 24 y el 30 de septiembre, periodo en el que la SSEM recibió 776 denuncias relacionadas con extorsión, fraude y amenazas telefónicas. La dependencia estatal presentó los resultados durante la Mesa de Paz número 187, el foro donde confluyen autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

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La Secretaría de Seguridad del Estado de México registra 776 denuncias en una semana

La SSEM recibió en promedio 110 denuncias diarias durante los siete días analizados. La mayoría de los reportes correspondió a extorsión telefónica, fraude y llamadas con amenazas directas.

Del total de denuncias, 279 correspondieron a extorsión telefónica y 275 a fraude telefónico. Ambas modalidades concentraron la mayor parte de los reportes recibidos por la dependencia estatal.

Una persona utiliza un teléfono móvil que muestra el término 'EXTORTION' en la pantalla, en presencia de otra persona con un segundo celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas maliciosas sumaron 43 denuncias durante la semana evaluada. Las amenazas de causar daño a las víctimas representaron 22 casos adicionales.

La SSEM también documentó 10 casos de extorsión electrónica y ocho reportes por cobro de derecho de piso mediante llamadas telefónicas. El resto de las denuncias, 139 en total, correspondió a otras causas no especificadas por la dependencia.

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La Policía Cibernética fue el área encargada de intervenir antes de que las víctimas realizaran los pagos exigidos. Esa intervención oportuna permitió frenar las transferencias de dinero en los casos documentados durante la semana.

La gobernadora Delfina Gómez pide denunciar al número 089: así operan

La gobernadora Delfina Gómez destacó la importancia de la denuncia ciudadana para combatir el delito de extorsión. La mandataria estatal pidió a la población reportar cualquier intento de extorsión a través de la línea 089.

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Entre las modalidades más recurrentes se encuentran las llamadas en las que los responsables se hacen pasar por familiares o conocidos de las víctimas. Esta táctica busca generar presión emocional inmediata para obtener el pago antes de que la víctima verifique la información.

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Las amenazas directas de causar daño físico constituyeron otra de las modalidades documentadas por la dependencia. Ambas formas de operar coinciden con el perfil de los 22 casos de amenaza y los 279 de extorsión telefónica reportados en la semana.

Las extorsiones en el Estado de México se intensificaron en la última semana de septiembre con 776 denuncias, pero la Policía Cibernética evitó que las víctimas pagaran casi 10 millones de pesos. La Secretaría de Seguridad estatal atribuyó el resultado a la denuncia oportuna y pidió mantener activa la línea 089 para reportes ciudadanos.

Las cifras sobre extorsión se dieron a conocer públicamente durante la sesión de la Mesa de Paz estatal. Ese espacio reúne de manera periódica a autoridades de seguridad federales, estatales y municipales para revisar los avances en materia delictiva.

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Extorsión telefonica (Foto: Cuartoscuro)

La Mesa de Paz 187 reúne a Horacio Duarte Olivares y Cristóbal Castañeda Camarillo

La Mesa de Paz número 187 contó con la participación de Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México. Duarte Olivares encabezó, junto con otros funcionarios, la revisión de los resultados en el combate a la extorsión.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, también participó en la sesión donde se presentaron los datos de la SSEM. Castañeda Camarillo representó a la dependencia responsable de la operación de la Policía Cibernética.

Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz, asistió como parte del grupo de funcionarios estatales presentes. López Urbina coordina los trabajos de seguimiento entre las distintas corporaciones que integran el mecanismo.

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La reunión incluyó representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Ambas instituciones federales participan de forma regular en las Mesas de Paz que se realizan en el Estado de México, de acuerdo con el reporte del diario.

Una persona recostada en la cama observa la pantalla de su teléfono celular en una habitación a oscuras antes de comenzar la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia también enviaron representantes a la sesión 187. La presencia de estas corporaciones federales respondió al carácter interinstitucional que caracteriza al mecanismo de coordinación en seguridad.

La Mesa de Paz opera con la participación simultánea de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Ese formato permite centralizar la información sobre delitos como la extorsión y compartirla entre las distintas corporaciones.

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El reporte presentado en la sesión 187 colocó a la extorsión telefónica y al fraude como las modalidades más denunciadas durante la semana. Esa coincidencia llevó a las autoridades a reforzar el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier intento de cobro indebido.

La SSEM insistió en que la denuncia temprana resulta determinante para que la Policía Cibernética pueda intervenir antes de que ocurra un pago. El resultado de casi 10 millones de pesos evitados se presentó como evidencia directa de esa estrategia.

El rector de la UNAM Leonardo Lomelí prefiere regular el uso de celulares que restringirlos en las aulas. Crédito: El Imparcial

Las autoridades estatales no informaron si habrá detenciones derivadas de las 776 denuncias recibidas en la semana. La SSEM tampoco precisó el estatus de las investigaciones abiertas a partir de los reportes de extorsión telefónica, fraude, amenazas y llamadas maliciosas.

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