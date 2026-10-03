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Roberto Palazuelos responde si buscará ver a Luis Miguel en su gira de 2027

El Diamante Negro aprovechó para revelar si seguirá en la política

Roberto Palazuelos asegura que él sí tenía amigos poderosos, no como Luis Miguel (Foto: Especial)
Roberto Palazuelos asegura que él sí tenía amigos poderosos, no como Luis Miguel (Foto: Especial)
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Roberto Palazuelos se pronuncia sobre la gira mundial que Luis Miguel prepara para 2027 y revela si tiene interés en un posible reencuentro con el cantante. El actor y empresario también se aleja de la política y concentra sus declaraciones en sus proyectos de negocios.

Palazuelos asegura que no ve a Luis Miguel desde hace años

Durante un encuentro con la prensa, los reporteros le preguntan si existe alguna posibilidad de que se vea con Luis Miguel en alguna fecha de la nueva gira. Palazuelos responde: “No sé, la verdad. La verdad no me interesa”.

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El empresario sostiene que el distanciamiento con El Sol se mantiene desde hace tiempo.

“Pues no lo he visto hace muchos años. No lo he visto. Siempre les encanta preguntarme por él, pero no, no lo he visto”, afirma ante las preguntas sobre el estado de su amistad.

Los reporteros también le mencionan imágenes recientes del cantante en Nueva York, donde habría convivido con Carolina Herrera. Palazuelos responde sin extenderse: “Bien, qué bueno que se divierta”.

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)
Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

Sobre si la gira representa una oportunidad para reconciliarse, el empresario insiste en la misma postura: “No sé, la verdad. La verdad no me interesa, pero les agradezco mucho. Ya me voy a abordar”.

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Cuando le preguntan por la relación entre ambos tras el estreno de la bioserie del cantante, Palazuelos responde con otra pregunta: “¿Cuál relación?”. Después agrega: “Pues ya no, no pido nada. Ya, ya, ya pasó hace mucho. No hard feelings. Yo le deseo lo mejor a él y a cualquier persona en la vida”.

El empresario explica que prefiere mantenerse en paz. “Soy una persona que no guarda rencores ni mucho menos. Me gusta estar cerca de Dios y en armonía”, dice. Ante la insistencia sobre una fotografía que Luis Miguel le habría negado, corta la conversación: “Ya no voy a opinar de eso, ya me voy”.

Palazuelos también descarta un regreso a la política

El exparticipante de la contienda por la gubernatura de Quintana Roo en 2022 señala que ya cumplió su interés por competir en un cargo público. “La política es algo que yo tenía muchas ganas de vivir. Quería siempre haber sido candidato, ya lo viví, y la verdad no me gusta el ambiente”, explica.

Palazuelos reconoce preocupación por la economía del país, aunque evita señalar a legisladores específicos.

“Sí me da tristeza ver que el país está mal ahorita económicamente, se han tomado malas decisiones en políticas públicas, pero estamos a tiempo de levantarlo todavía, pero a mí ya no me interesa la política”, afirma.

Cuando le preguntan su opinión sobre políticos como Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco, se reserva cualquier comentario. “Pues mira, en esas cosas me reservo mi opinión. No hablemos de eso, no quiero hablar de política, no me interesa la política, pero de otra cosa con mucho gusto”, responde.

Roberto Palazuelos fue muy cercano a los hijos del presidente Miguel de la Madrid (Instagram/robertopalazuelosbadeaux)
Roberto Palazuelos fue muy cercano a los hijos del presidente Miguel de la Madrid (Instagram/robertopalazuelosbadeaux)

Luis Miguel prepara gira para 2027 en México, Estados Unidos y Europa

La nueva gira de Luis Miguel dará seguimiento al tour realizado entre 2023 y 2024. El espectáculo contempla presentaciones en estadios y arenas de la Ciudad de México y otras entidades del país.

El recorrido anterior reunió a 2 millones 950 mil espectadores en 194 conciertos realizados en América del Norte, Sudamérica y Europa. La etapa 2027-2028 todavía no cuenta con fechas ni sedes confirmadas.

Mientras el cantante prepara su regreso a los escenarios, Palazuelos centra su agenda en el inicio de grabaciones de Cuarenta y veinte y en la apertura de la segunda sucursal de Tacos Papi, ahora en Cancún. “Vamos pian pianito, pero la primera es muy, muy exitosa”, comenta sobre el crecimiento de su negocio.

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