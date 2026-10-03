Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Una banda de rock interpreta sus temas sobre un escenario equipado con luces de colores y una pantalla de fondo. (Liliana Estrada/Cortesía OCESA)

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En una cobertura de Infobae México presenciamos el concierto que Iron Maiden ofreció en el Estadio GNP Seguros la noche del viernes 2 de octubre, dentro del Run For Your Lives World Tour, la gira con la que la banda británica conmemora cinco décadas de carrera. El show, con Anthrax como telonero, reunió a cerca de 65 mil personas en un recinto con boletos agotados y un repertorio de 17 canciones centrado en los primeros nueve discos de estudio del grupo.

En una noche de rememoranza, la agrupación recorrió sus grandes clásicos como Run to the Hills, 2 mins to Midnight, Fear of the Dark y Rime of the Ancient Mariner.

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La jornada fue un recorrido cronológico por la era de Paul Di’Anno, la consolidación de Bruce Dickinson como vocalista y la etapa de exploración mitológica de mediados de los años 80, acompañado de pirotecnia, llamaradas y la presencia constante de Eddie, la mascota de la banda.

Iron Maiden Estadio GNP Seguros 2 de octubre/ Selene Miranda

Multitudes de distintas generaciones rodearon el recinto

Un grupo de asistentes sostiene la bandera de México y levanta las manos durante un concierto masivo realizado en un estadio. (Liliana Estrada/Cortesía OCESA)

La música se hacía escuchar desde las calles contiguas al estadio GNP, multitudes de personas se dieron cita, desde jóvenes hasta adultos mayores, familias completas incluyendo niños abarrotaban los alrededores e interiores del recinto, el estadio estaba en lleno total.

Desde los teloneros, que pasadas las 7 de la noche amenizaron el concierto, hasta la entrada de la legendaria banda Iron Maiden los asistentes permanecieron extasiados, una banda con larga trayectoria en México que, en sus propias palabras, es uno de sus sitios favoritos para tocar.

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Los primeros acordes hicieron vibrar el estadio con gritos, brincos y aplausos desenfrenados; la jornada arrancó con una euforia que mezcló nostalgia de temas legendarios y nuevas generaciones acercándose al género musical. El cielo se hizo presente y comenzó una lluvia que lejos de desalentar a la multitud le dio una brisa refrescante que les revitalizó.

El concierto fue puntual, cómo buenos músicos británicos, arrancó cerca de las 9:00 sin dilación y terminó pasando las 11, el espectáculo fue todo un deleite, más allá de la música, la teatralidad y la temática de terror armonizaron a la perfección con el mes de octubre y el futuro Halloween.

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2 mins to midnight, Run to the Hills, Hallowed fueron los temas que más hicieron corear a las multitudes así como Fear of the Dark, acompañado de aces high y wasted years al cierre de la velada.

Iron Maiden Estadio GNP Seguros 2 de octubre/ Selene Miranda

Pirotecnia y la primera aparición de Eddie abrieron la noche

El bajista Steve Harris toca su instrumento en el escenario junto a la mascota caracterizada de la banda durante un concierto. (Liliana Estrada/Cortesía OCESA)

El show arrancó con “Murders in the Rue Morgue”, acompañada de efectos de pirotecnia. El tema, lanzado el 2 de febrero de 1981 dentro del álbum Killers, está inspirado en el relato homónimo de Edgar Allan Poe y consolidó la armonización de guitarras gemelas tras la incorporación de Adrian Smith a la banda.

Le siguió “Wrathchild”, del mismo disco, construida sobre uno de los fraseos de bajo más reconocibles de Steve Harris.

Después llegó “Killers”, tema homónimo que marcó el cierre de un ciclo: fue el último trabajo discográfico con Paul Di’Anno antes de su expulsión por problemas personales y de adicciones. Durante esta canción se produjo la primera salida de Eddie al escenario, recibida con una ovación del público.

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El bloque continuó con “Phantom of the Opera”, del álbum debut de 1980 y considerada la primera obra de tinte progresivo de la banda, y con “The Number of the Beast”, acompañada de llamaradas. Este último tema, publicado el 22 de marzo de 1982, catapultó a Iron Maiden al número uno en el Reino Unido y al éxito en Estados Unidos, pese a los intentos de censura religiosa que enfrentó en su momento.

Iron Maiden Estadio GNP Seguros 2 de octubre/ Selene Miranda

Fuego, lluvia y teatralidad marcaron el tramo medio

Los integrantes de la banda de rock Iron Maiden realizan una actuación en vivo sobre un escenario iluminado. (Visuales IA/Reescalado)

Tras “Infinite Dreams”, pieza de 1988 sobre el existencialismo y el más allá, el repertorio avanzó hacia “Powerslave”, con nueva pirotecnia. Inspirada en la mitología egipcia, esta canción de 1984 dio nombre a la mítica gira World Slavery Tour, una de las más extensas de la historia del rock. Después llegaron “2 Minutes to Midnight”, crítica directa a las políticas de la Guerra Fría basada en el Reloj del Apocalipsis, y “Rime of the Ancient Mariner”, acompañada también de pirotecnia. Fue durante este tema, una epopeya de casi 14 minutos fundamentada en el poema de Samuel Taylor Coleridge, cuando una lluvia ligera comenzó a caer sobre el estadio sin frenar el coro multitudinario del público.

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El repertorio continuó con “Run to the Hills”, con llamaradas, tema que narra la conquista del territorio americano y se convirtió en el principal éxito radial de la banda a nivel global. Le siguió “Seventh Son of a Seventh Son”, tema central del primer disco conceptual de Iron Maiden, enfocado en leyendas sobre la clarividencia.

El punto más alto de teatralidad llegó con “The Trooper”, acompañada de una nueva salida de Eddie al escenario. Durante este tema, Dickinson salió con un sombrero de charro y ondeó una bandera mexicana, en un gesto que desató la euforia del público.

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El himno de la banda cerró el cuerpo principal del show

El cierre del bloque llegó con “Iron Maiden”, el himno oficial de la agrupación. (Liliana Estrada/Cortesía Ocesa)

El cuerpo principal del concierto llegó a su punto culminante con “Hallowed Be Thy Name”, acompañada de pirotecnia, llamaradas y el uso de una plataforma elevadora. Considerada una de las mejores composiciones en la historia del género, la canción describe las últimas horas de un condenado a la horca y, pese a la lluvia, logró que el público coreara cada verso.

El cierre del bloque llegó con “Iron Maiden”, el himno oficial de la agrupación. Es el único tema interpretado en absolutamente todos los espectáculos de la historia de la banda, el momento en que tradicionalmente emerge Eddie en el escenario, acompañado en esta ocasión de pirotecnia y llamaradas.

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Tras el tema, la producción apagó las luces del recinto. En ese silencio, la voz grabada de Winston Churchill resonó en los altavoces como preámbulo del regreso de la banda al escenario para el bloque de bises.

Los bises cerraron la celebración de medio siglo

Grabación de la multitud de asistentes durante el concierto de la banda de heavy metal Iron Maiden en el Estadio GNP el 2 de octubre. En las imágenes se observa al público en la oscuridad utilizando las luces de sus teléfonos móviles.

El primer tema del encore fue “Aces High”, homenaje a los aviadores de la Royal Air Force británica caídos durante la Segunda Guerra Mundial, interpretado habitualmente bajo la réplica a escala de un caza Spitfire. Le siguió “Fear of the Dark”, único tema del setlist perteneciente a la década de los 90 y transformado con los años en una experiencia comunitaria de los estadios.

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El cierre de la noche quedó a cargo de “Wasted Years”, compuesta íntegramente por Adrian Smith e interpretada como el broche emotivo del repertorio. Durante este tema, casi toda la banda lució sombreros de charro sobre el escenario, en una nueva referencia a México.

Antes de retirarse, Dickinson prometió regresar a la Ciudad de México en dos años o menos, promesa recibida con una ovación de pie por parte del público que, pese a la lluvia, acompañó cada una de las 17 canciones del repertorio hasta el final de la noche.

Setlist completo del concierto en el Estadio GNP Seguros

1. Murders in the Rue Morgue

2. Wrathchild

3. Killers

4. Phantom of the Opera

5. The Number of the Beast

6. Infinite Dreams

7. Powerslave

8. 2 Minutes to Midnight

9. Rime of the Ancient Mariner

10. Run to the Hills

11. Seventh Son of a Seventh Son

12. The Trooper

13. Hallowed Be Thy Name

14. Iron Maiden Bises:

15. Aces High

16. Fear of the Dark

17. Wasted Years