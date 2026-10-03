México Deportes

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

Los periodistas no disimularon el enojo que les provocó el comentario de ambos y alzaron la voz en vivo

Los integrantes de Televisa Deportes tuvieron un encontronazo por diferencia de ideas.
Los integrantes de Televisa Deportes tuvieron un encontronazo por diferencia de ideas. (Especial)
Guardar

Las transmisiones deportivas de análisis futbolístico volvieron a convertirse en el escenario de una acalorada controversia. Durante una emisión en vivo en la cadena TUDN, los comentaristas y narradores Andrés Vaca y Marco Cancino sostuvieron un tenso e intenso intercambio de opiniones que rápidamente acaparó la atención de la audiencia y se volvió tendencia en redes sociales.

El desacuerdo surgió mientras la mesa de debate analizaba el saldo del clásico entre las Águilas del América y Cruz Azul en el Snapdragon Stadium en medio de la Fecha FIFA después del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Aunque la discusión comenzó centrada en las impresiones que dejó el amargo empate sin goles entre ambos conjuntos, la conversación viró rápidamente hacia el panorama de la Selección Mexicana de Fútbol y el impacto que tendrá el próximo enfrentamiento frente a Estados Unidos. Fue precisamente en ese momento cuando la disparidad de criterios entre Vaca y Cancino elevó la temperatura en el foro de televisión.

Andrés Vaca TUDN
El comentarista se mostró molesto por los comentarios de su compañero. (IG/ @avacav)

El origen del conflicto: Crítica de resultados vs. Emoción en la narración

La chispa que encendió el debate se originó al contrastar la manera en que los medios analizan el rendimiento táctico de un equipo frente a la pasión que se transmite durante la narración de los encuentros. En medio de un intercambio sobre las expectativas generadas en torno al Tricolor, la tensión escaló de manera inmediata cuando las posturas personales rebasaron el tono habitual del panel.

PUBLICIDAD

Ante un comentario generalizador sobre el manejo de las transmisiones, Andrés Vaca interrumpió de forma tajante a su compañero exigiendo mesura personal: “Habla por ti mismo”. La respuesta no detuvo la confrontación, sino que llevó a los cronistas a enfrentarse directamente en cuanto a la metodología y profesionalismo de su labor periodística.

Vaca, visiblemente molesto por la interpretación que se le daba al papel de los relatores, recriminó el argumento de Cancino señalando que se estaba cayendo en exageraciones sobre el oficio del cronista deportivo:

“Tú estás hablando de extremos. ¿Entonces ya no narro? ¿Que mi narración ya no sea tan emotiva? Eso no tiene nada que ver. Tú habla por ti, puntualizó eufórico el cronista estelar ante la atenta mirada del resto de los panelistas.

El tenso momento expuso dos visiones contrastantes sobre la labor frente a las pantallas: mientras una postura argumentaba la necesidad de mantener cierta ecuanimidad y serenidad al evaluar el resultado de los partidos, la otra defendía con vehemencia que la emotividad de la crónica en directo es independiente del análisis posterior y no debe ser limitada ni cuestionada.

Durante la final del torneo Apertura 2023 el periodista mostró su profesionalismo al gritar los goles del rival.
Vaca dejó claro que no cambiará su forma de narrar partidos. (Foto: X@Andres_Vaca_)

¿Hay tensión entre los integrantes de TUDN?

Aunque los debates acalorados forman parte de la dinámica cotidiana en los programas de análisis futbolístico, el fuerte choque entre Vaca y Cancino destacó por la franqueza de los reclamos y la negativa de ambos comunicadores a bajar el tono durante la señal en directo.

El fragmento del video se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde los usuarios y aficionados al balompié mexicano se dividieron en opiniones. Por un lado, un sector respaldó a Andrés Vaca argumentando que la pasión en el relato es el motor esencial de la televisión deportiva; por el otro, diversos seguidores apoyaron la visión de Marco Cancino, resaltando la importancia del análisis sobrio frente a las emociones del momento.

A pesar de la evidente fricción ocurrida al aire, ambos comunicadores continuaron con el desarrollo del programa, dejando en evidencia las marcadas diferencias de criterio que coexisten dentro del equipo de cronistas y analistas de la televisora.

El periodista criticó la forma en la que su compañero lleva los partidos.
El periodista criticó la forma en la que su compañero lleva los partidos. (IG Marco Cancino)

¿Quién es Marco Cancino?

Marco Cancino es un experimentado periodista, narrador y comentarista deportivo mexicano con una sólida trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación de habla hispana. Nacido en México, Cancino se ha consolidado como una de las voces más reconocibles en la crónica de fútbol nacional e internacional.

Desarrolló sus primeros pasos en el periodismo deportivo a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, integrándose al equipo de Deportes de Televisa (hoy TUDN), donde comenzó un largo recorrido cubriendo diversas disciplinas y competencias futbolísticas.

A lo largo de más de 25 años de carrera ininterrumpida en Televisa Deportes y TUDN, Cancino ha sido la voz principal y analista en cientos de transmisiones de la Liga MX, la Liga MX Femenil, la Liga de Campeones de la Concacaf, así como de torneos internacionales de clubes y eliminatorias mundialistas.

Se distingue por un estilo analítico, técnico y sobrio. Su enfoque en el micrófono combina el relato minucioso de las acciones del partido con un juicio táctico directo, lo que lo ha posicionado como un perfil de consulta equilibrada dentro de los paneles de debate de la cadena.

A lo largo de su amplia experiencia en los medios, Marco Cancino ha formado parte del equipo de enviados y cronistas en múltiples fases finales del balompié mexicano, Torneos de Copa y coberturas especiales de la Selección Mexicana en competencias internacionales.

Temas Relacionados

Andrés VacaMarco CancinoTUDNmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conchasúchil 2026: cuánto cuesta y dónde pedir en CDMX este pan inspirado en la flor del día de los Muertos

La propuesta utiliza mantequilla, ralladura natural de naranja y esencia de azahar con más de cinco años de maceración, según Bestcake Cdmx

Conchasúchil 2026: cuánto cuesta y dónde pedir en CDMX este pan inspirado en la flor del día de los Muertos

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Cerca de 65 mil fanáticos mexicanos de distintas edades llenaron el recinto para presenciar el arranque del festejo de la banda británica de heavy metal

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Tabasco registra sismo de 4.0 de intensidad en Tenosique

El movimiento sísmico sucedió a las 02:57 horas, a una distancia de 144 km de Tenosique y tuvo una profundidad de 10.0 km

Tabasco registra sismo de 4.0 de intensidad en Tenosique

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

La dirigente estatal dijo que las autoridades ministeriales deben determinar quién puede estar detrás de las amenazas en su contra

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae presunto integrante de Los Tlacos por robo de vehículos en la Autopista del Sol en Guerrero

Cae presunto integrante de Los Tlacos por robo de vehículos en la Autopista del Sol en Guerrero

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: grupo criminal amenaza con corazón humano en CDMX

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

Yahir anuncia su retiro de los realities tras salir de La Casa de los Famosos México

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Roberto Palazuelos responde si buscará ver a Luis Miguel en su gira de 2027

Tania Nicole, de 14 años, defiende su asistencia a cumpleaños de Abelito en un antro: “Tengo marcados mis límites”

DEPORTES

Rayadas firman épica remontada 4-3 y termina con el invicto del América Femenil en el Apertura 2026

Rayadas firman épica remontada 4-3 y termina con el invicto del América Femenil en el Apertura 2026

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf

Buenas noticias para el Tri: Rafa Márquez confirma que Gilberto Mora podría sumar minutos frente a Estados Unidos tras sus molestias

Checo Pérez toca fondo en Malasia: queda último en la clasificación y anticipa una carrera muy complicada

Toro Fernández transformó una promesa en el recuerdo más feliz de un joven aficionado de Cruz Azul