Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en inmediaciones de la carretera al Aeropuerto Internacional de Mazatlán tras una agresión contra policías municipales. Crédito: Cuartoscuro

Guardar

Una agresión contra personal de la Policía Municipal de Mazatlán provocó este sábado 3 de octubre un despliegue del Grupo Interinstitucional en inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia estatal, el ataque ocurrió en una zona cercana a la vía de acceso a la terminal aérea, por lo que las autoridades desplegaron de inmediato un operativo de seguridad en el sector.

PUBLICIDAD

La SSP señaló que la situación se encuentra bajo control y precisó que el aeropuerto mantiene sus operaciones con normalidad para las personas que tienen vuelos programados.

La autoridad estatal no informó hasta el momento sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas como consecuencia de la agresión, ni proporcionó detalles sobre los responsables o la forma en que ocurrió el ataque.

Mientras continúan las labores de seguridad, elementos del Grupo Interinstitucional mantienen recorridos preventivos en los alrededores, por lo que las autoridades solicitaron a la población evitar la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

(X @sspsinaloa1)

En caso de presenciar algún hecho de inseguridad, la SSP pidió reportarlo al número de emergencias 911 o realizar una denuncia anónima al 089.

PUBLICIDAD

Sinaloa acumula operativos con armas y explosivos

El nuevo episodio ocurre pocos días después de una agresión contra elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) registrada el 27 de septiembre en el municipio de San Ignacio.

Según información de la SSP estatal, los agentes realizaban labores de seguridad entre Estación Dimas y Duranguito cuando detectaron una camioneta que, al notar la presencia policial, emprendió la huida hacia una zona cercana al río.

Los uniformados dieron seguimiento al vehículo y, de acuerdo con el reporte oficial, los civiles que viajaban en él descendieron y dispararon contra los elementos de seguridad. La agresión fue repelida y tres personas fueron detenidas; una de ellas resultó lesionada y recibió atención médica, por lo que fue reportada fuera de peligro.

PUBLICIDAD

Durante el operativo fueron asegurados un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, una pistola calibre 9 milímetros, siete cargadores, 160 cartuchos y una camioneta GMC Sierra sin placas, además de tres chalecos tácticos y tres placas balísticas. Entre los objetos decomisados también se encontraban 60 artefactos explosivos diseñados para ser lanzados mediante drones, de acuerdo con las autoridades.

El pasado 27 de septiembre, sujetos que agredieron a policías de Sinaloa fueron detenidos. (SSP Sinaloa)

Los tres detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Ocho detenidos en Mazatlán días antes

Dos días antes del operativo de San Ignacio, autoridades federales y estatales realizaron siete acciones operativas en distintos puntos de Mazatlán, como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio.

PUBLICIDAD

El Gabinete de Seguridad informó el 25 de septiembre que esas acciones dejaron ocho personas detenidas, además del aseguramiento de 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

Entre los detenidos estuvo Erik Samuel Barraza Sánchez, alias “El Fantasma”, identificado por las autoridades como presunto integrante de una célula vinculada con La Mayiza. También fue detenido José Luis Ibarra Gutiérrez, “El Prieto”, señalado como integrante de una célula relacionada con Los Chapitos, de acuerdo con el reporte oficial y medios que dieron seguimiento al operativo.

PUBLICIDAD

En uno de los despliegues, realizado en El Quelite, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron agredidos con armas de fuego y posteriormente detuvieron a seis personas. En ese punto aseguraron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

Además, en inmediaciones de El Quelite fueron localizados 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, mientras que en otras acciones efectuadas en el municipio también se aseguraron armas, cartuchos y equipo táctico.

Con el nuevo despliegue registrado este sábado en las inmediaciones del aeropuerto, las autoridades mantienen vigilancia en una de las principales vías de acceso a Mazatlán y reiteraron el llamado a la población para evitar la zona donde ocurrió la agresión mientras continúan los recorridos preventivos.

PUBLICIDAD