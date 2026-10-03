México

CFE no confirma identidad de restos hallados en Huauchinango y espera dictamen de la FGR

La paraestatal aguardará los resultados de las investigaciones ante versiones que aseguran que las osamentas pertenecerían a trabajadores de la empresa desaparecidos desde junio pasado

Trabajadores de la CFE desaparecidos Puebla-Hidalgo
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pidió esperar la información oficial tras el presunto hallazgo de restos humanos en Huauchinango, Puebla, ante versiones que los relacionan con dos trabajadores de la empresa desaparecidos desde junio pasado.

La paraestatal aclaró que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la identidad de las personas localizadas, por lo que evitó establecer una relación entre el hallazgo y los electricistas Marco Antonio Sarmiento García y Adolfo López Saldaña.

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CFE pide esperar resultados de la investigación

A través de un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad señaló que las autoridades todavía deben realizar las diligencias correspondientes para determinar la identidad de los restos.

“En relación con la información difundida sobre el presunto hallazgo de nuestros compañeros electricistas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) precisa que, hasta el momento, las autoridades competentes no han confirmado la identidad de las personas localizadas en Huauchinango, Puebla”, indicó la empresa.

La CFE agregó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de realizar las investigaciones necesarias.

“Corresponderá a la Fiscalía General de la República realizar las diligencias necesarias para determinar su identidad y esclarecer los hechos, por lo que resulta importante esperar la información oficial”, puntualizó.

La postura de la comisión establece una diferencia entre el hallazgo reportado y la identidad de los trabajadores, que continúa sin confirmarse oficialmente.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X de la cuenta de la Comisión Federal de Electricidad con un mensaje de texto
Un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad señala que las autoridades no han confirmado la identidad de las personas localizadas en Huauchinango, Puebla. (CFE)

¿Quiénes son los trabajadores de CFE desaparecidos?

Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, desaparecieron el 26 de junio de 2026, después de salir de Huauchinango, Puebla.

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Ambos se dirigían hacia un punto de la autopista México-Tuxpan, donde tenían asignadas labores relacionadas con el tendido de cableado eléctrico. Sus vehículos fueron encontrados posteriormente abandonados en La Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo.

Sarmiento García viajaba en una camioneta particular, mientras López Saldaña se trasladaba en una Chevrolet Silverado blanca, propiedad de la CFE.

La desaparición provocó una movilización de familiares, quienes realizaron una protesta frente a instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para exigir que se intensificara la búsqueda.

Desde los primeros días del caso, la CFE informó que mantenía comunicación con las familias y colaboraba con las autoridades.

Trabajador de la CFE desaparecido
Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo

El antecedente de los siete electricistas desaparecidos en SLP

El caso ocurre meses después de otro episodio que involucró a trabajadores vinculados con labores eléctricas. En marzo de 2026, siete trabajadores fueron reportados como desaparecidos en San Luis Potosí tras perder contacto con sus familiares cuando regresaban de una jornada laboral.

Los siete fueron encontrados con vida cinco días después. Según sus testimonios, hombres armados los habrían interceptado y trasladado a una casa de seguridad, donde permanecieron retenidos durante más de 48 horas.

Uno de los trabajadores declaró que aparentemente pretendían reclutarlos para realizar trabajos de electricidad.

En Huauchinango, sin embargo, las circunstancias del hallazgo reciente y la identidad de las personas localizadas siguen bajo investigación.

La CFE mantiene que no hay confirmación de que se trate de Marco Antonio Sarmiento García y Adolfo López Saldaña, mientras las autoridades realizan las diligencias para establecer quiénes son las víctimas y esclarecer lo ocurrido.

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