México

Conoce el setlist oficial de Elton John en el Estadio Azteca para “Farewell to México”

El británico preparó dos conciertos masivos en la capital del país, tras catorce años de ausencia

Elton John inauguró el Estadio Banorte en su apartado de conciertos. REUTERS/Luis Cortes
Elton John inauguró el Estadio Banorte en su apartado de conciertos. REUTERS/Luis Cortes
Guardar

Elton John preparó un repertorio de 21 canciones para su show “Farewell to Mexico” en el Estadio Banorte, presentación que marca su regreso a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia. El setlist oficial, publicado por el propio artista, abre con el combo Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding y cierra con Your Song como parte del encore.

Las fechas del 2 y 3 de octubre no forman parte del recorrido mundial Farewell Yellow Brick Road Tour, que acumuló más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde su lanzamiento en 2018. México quedó fuera de esa gira por las restricciones derivadas de la pandemia, por lo que el artista preparó un set exclusivo para sus fans mexicanos.

PUBLICIDAD

El setlist completo de “Farewell to Mexico” en el Estadio Banorte

El show termina con la emblemática "Your Song". REUTERS/Luis Cortes
El show termina con la emblemática "Your Song". REUTERS/Luis Cortes
  1. Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding
  2. Bennie and the Jets
  3. I Guess That’s Why They Call It the Blues
  4. The One
  5. Philadelphia Freedom
  6. Tiny Dancer
  7. Honky Cat
  8. Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)
  9. Levon
  10. Sorry Seems to Be the Hardest Word
  11. Someone Saved My Life Tonight
  12. Have Mercy on the Criminal
  13. Candle in the Wind (solo)
  14. Goodbye Yellow Brick Road
  15. Sad Songs (Say So Much)
  16. Don’t Let the Sun Go Down on Me
  17. Croc Rock
  18. Saturday Night’s Alright for Fighting
  19. I’m Still Standing

Encore:

  1. Cold Heart (solo)
  2. Your Song

El repertorio recorre cuatro décadas de la carrera del pianista británico

Así fue el concierto de Elton John en el Estadio Azteca. REUTERS/Luis Cortes
Así fue el concierto de Elton John en el Estadio Azteca. REUTERS/Luis Cortes

La lista arranca con Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, tema instrumental que Elton John usa como apertura desde la década de 1970 por su estructura progresiva al piano. Le sigue Bennie and the Jets, sencillo de 1973 incluido en el álbum Goodbye Yellow Brick Road.

Después aparecen I Guess That’s Why They Call It the Blues, The One y Philadelphia Freedom, tema de 1975 dedicado a la ciudad de Filadelfia y a la tenista Billie Jean King. En quinto lugar figura Tiny Dancer, sencillo de 1971 que ganó popularidad masiva décadas después por su uso en la película Almost Famous.

PUBLICIDAD

Rocket Man y Levon representan el período de mayor producción del artista

El bloque central incluye Honky Cat, tema de 1972, y Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time), uno de los sencillos más reconocidos de la carrera de Elton John, lanzado ese mismo año dentro del álbum Honky Château.

Continúa Levon, canción de 1971 incluida en Madman Across the Water, seguida de Sorry Seems to Be the Hardest Word, balada de 1976 escrita junto a su colaborador habitual, el letrista Bernie Taupin. El bloque cierra con Someone Saved My Life Tonight y Have Mercy on the Criminal.

Candle in the Wind aparece programada en versión solo de piano

Cuatro décadas son recorridas a lo largo del espectáculo. REUTERS/Luis Cortes
Cuatro décadas son recorridas a lo largo del espectáculo. REUTERS/Luis Cortes

El setlist marca Candle in the Wind en formato acústico, sin banda completa, como el momento del show dedicado exclusivamente al piano. La canción, escrita originalmente en homenaje a Marilyn Monroe, se convirtió en 1997 en el sencillo más vendido de la historia tras una nueva versión dedicada a la princesa Diana de Gales.

Después de esa pieza en solitario se ubica Goodbye Yellow Brick Road, tema que da nombre al álbum de 1973 considerado uno de los trabajos de mayor venta en la carrera del artista.

La recta final de la lista agrupa Sad Songs (Say So Much), Don’t Let the Sun Go Down on Me, Croc Rock, Saturday Night’s Alright for Fighting e I’m Still Standing. Este bloque corresponde a los temas de mayor ritmo dentro del catálogo del pianista, programados de forma consecutiva antes del encore.

I’m Still Standing, publicado en 1983, figura como la última canción antes del regreso al escenario, esquema que Elton John mantiene desde las primeras fechas de su gira de despedida iniciada en 2018.

El encore está planeado con Cold Heart y Your Song

Para el regreso al escenario, el setlist marca Cold Heart en versión de piano solo, colaboración de 2021 con el productor Dua Lipa y PNAU que se convirtió en uno de sus mayores éxitos recientes en plataformas digitales. La lista cierra con Your Song, sencillo de 1970 considerado el tema que lo consagró a nivel internacional.

Las dos presentaciones marcan la segunda ocasión en que el artista se presenta en el recinto conocido históricamente como Estadio Azteca. La primera vez ocurrió en noviembre de 1992, durante la gira The One.

El Estadio Banorte recibe a Elton John como su primer artista musical tras el Mundial

Montaje visual con Elton John con gafas rojas a la derecha y una vista aérea nocturna del Estadio Banorte a la izquierda.
El músico Elton John aparece junto a una toma aérea nocturna del Estadio Banorte iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto, renombrado Estadio Banorte, albergó cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en junio pasado, entre ellos el partido inaugural del torneo. Las fechas de Elton John del 2 y 3 de octubre lo convierten en el primer artista musical en presentarse en el estadio bajo su nueva denominación.

Los boletos para ambas noches se vendieron a través de Superboletos, con un rango de precios de entre 990 y 16,000 pesos más cargos por servicio. La venta se realizó por etapas: primero para tarjetahabientes de Banorte, después para miembros del club de fans Rocket Club y finalmente al público general a partir del 16 de julio.

Temas Relacionados

Elton JohnEstadio Aztecamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Se restablece el servicio en las líneas que circulan por el Centro Histórico

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de octubre? Se restablece el servicio en las líneas que circulan por el Centro Histórico

Larry Rubin destaca caso de Jasmine Bugarín por doble nacionalidad: “No es sinónimo de deslealtad”

El presidente de la American Society of Mexico destacó el costo fiscal que conlleva renunciar a la nacionalidad estadounidense

Larry Rubin destaca caso de Jasmine Bugarín por doble nacionalidad: “No es sinónimo de deslealtad”

Oswaldo Sánchez desmiente versión por la que Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania 2006

El exportero hizo alusión a la tensa convivencia que se vivió dentro de la Selección Mexicana ante los roces entre el atacante y Ricardo Lavolpe

Oswaldo Sánchez desmiente versión por la que Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania 2006

Marcha del 2 de octubre reunió a 8 mil personas en CDMX: autoridades reportan la hospitalización de un adolescente por explosión de un petardo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

Marcha del 2 de octubre reunió a 8 mil personas en CDMX: autoridades reportan la hospitalización de un adolescente por explosión de un petardo

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: Enjambre sísmico golpea cinco estados

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 2 de octubre de 2026 en México: Enjambre sísmico golpea cinco estados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: condenan a 29 años a “El Mayo” del Cártel de Sinaloa

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 2 de octubre: condenan a 29 años a “El Mayo” del Cártel de Sinaloa

Golpe a “Los Mayos”: Defensa asegura más de 1.3 toneladas de metanfetamina perteneciente a la facción del Cártel de Sinaloa en Culiacán

Tras la salida de Ernesto Ruffo del Altiplano, FGR afirma que tiene pruebas de su participación en la toma de decisiones de Ingemar

Defensa de los hermanos Farías Laguna señala al “Capitán Sol” como creador de la red de huachicol fiscal

FGR destruye más de tres toneladas de drogas en Colima: pérdida para el crimen organizado supera los 648 millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Yahir rompe en llanto por su mamá con Alzheimer y lanza dolorosa reflexión a sus seguidores

Yahir rompe en llanto por su mamá con Alzheimer y lanza dolorosa reflexión a sus seguidores

Alfredo Adame revive críticas contra Aldo Rendón y pide votos para que Mariana Ochoa sea la ganadora de La Casa de los Famosos

Hija de Lucha Villa desmiente hospitalización y aclara la situación de salud de la cantante

La conmovedora reacción de Yahir al enterarse que regresará a La Casa de los Famosos México

Captan tenso momento entre Jesse y Joy sobre el escenario: surgen acusaciones de lucha de egos

DEPORTES

Oswaldo Sánchez desmiente versión por la que Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania 2006

Oswaldo Sánchez desmiente versión por la que Cuauhtémoc Blanco no fue al Mundial de Alemania 2006

Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, minimiza partido ante México: “Me da lo mismo”

Checo Pérez muestra preocupación por correr el GP de Italia con el clima de diciembre: “No es algo bueno”

Julián Quiñones y Roberto Alvarado brillan en informe de la FIFA sobre el Mundial 2026

André-Pierre Gignac ya es mexicano: el ídolo y cinco veces campeón con Tigres en la Liga Mx confirmó su naturalización