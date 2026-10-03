Conoce el setlist oficial de Elton John en el Estadio Azteca para “Farewell to México”

Elton John inauguró el Estadio Banorte en su apartado de conciertos. REUTERS/Luis Cortes

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Elton John preparó un repertorio de 21 canciones para su show “Farewell to Mexico” en el Estadio Banorte, presentación que marca su regreso a la Ciudad de México tras 14 años de ausencia. El setlist oficial, publicado por el propio artista, abre con el combo Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding y cierra con Your Song como parte del encore.

Las fechas del 2 y 3 de octubre no forman parte del recorrido mundial Farewell Yellow Brick Road Tour, que acumuló más de 4,600 conciertos en más de 80 países desde su lanzamiento en 2018. México quedó fuera de esa gira por las restricciones derivadas de la pandemia, por lo que el artista preparó un set exclusivo para sus fans mexicanos.

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El setlist completo de “Farewell to Mexico” en el Estadio Banorte

El show termina con la emblemática "Your Song". REUTERS/Luis Cortes

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding Bennie and the Jets I Guess That’s Why They Call It the Blues The One Philadelphia Freedom Tiny Dancer Honky Cat Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time) Levon Sorry Seems to Be the Hardest Word Someone Saved My Life Tonight Have Mercy on the Criminal Candle in the Wind (solo) Goodbye Yellow Brick Road Sad Songs (Say So Much) Don’t Let the Sun Go Down on Me Croc Rock Saturday Night’s Alright for Fighting I’m Still Standing

Encore:

Cold Heart (solo) Your Song

El repertorio recorre cuatro décadas de la carrera del pianista británico

Así fue el concierto de Elton John en el Estadio Azteca. REUTERS/Luis Cortes

La lista arranca con Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding, tema instrumental que Elton John usa como apertura desde la década de 1970 por su estructura progresiva al piano. Le sigue Bennie and the Jets, sencillo de 1973 incluido en el álbum Goodbye Yellow Brick Road.

Después aparecen I Guess That’s Why They Call It the Blues, The One y Philadelphia Freedom, tema de 1975 dedicado a la ciudad de Filadelfia y a la tenista Billie Jean King. En quinto lugar figura Tiny Dancer, sencillo de 1971 que ganó popularidad masiva décadas después por su uso en la película Almost Famous.

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Rocket Man y Levon representan el período de mayor producción del artista

El bloque central incluye Honky Cat, tema de 1972, y Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time), uno de los sencillos más reconocidos de la carrera de Elton John, lanzado ese mismo año dentro del álbum Honky Château.

Continúa Levon, canción de 1971 incluida en Madman Across the Water, seguida de Sorry Seems to Be the Hardest Word, balada de 1976 escrita junto a su colaborador habitual, el letrista Bernie Taupin. El bloque cierra con Someone Saved My Life Tonight y Have Mercy on the Criminal.

Candle in the Wind aparece programada en versión solo de piano

Cuatro décadas son recorridas a lo largo del espectáculo. REUTERS/Luis Cortes

El setlist marca Candle in the Wind en formato acústico, sin banda completa, como el momento del show dedicado exclusivamente al piano. La canción, escrita originalmente en homenaje a Marilyn Monroe, se convirtió en 1997 en el sencillo más vendido de la historia tras una nueva versión dedicada a la princesa Diana de Gales.

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Después de esa pieza en solitario se ubica Goodbye Yellow Brick Road, tema que da nombre al álbum de 1973 considerado uno de los trabajos de mayor venta en la carrera del artista.

El cierre del repertorio reúne los sencillos más bailables del catálogo

La recta final de la lista agrupa Sad Songs (Say So Much), Don’t Let the Sun Go Down on Me, Croc Rock, Saturday Night’s Alright for Fighting e I’m Still Standing. Este bloque corresponde a los temas de mayor ritmo dentro del catálogo del pianista, programados de forma consecutiva antes del encore.

I’m Still Standing, publicado en 1983, figura como la última canción antes del regreso al escenario, esquema que Elton John mantiene desde las primeras fechas de su gira de despedida iniciada en 2018.

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El encore está planeado con Cold Heart y Your Song

Para el regreso al escenario, el setlist marca Cold Heart en versión de piano solo, colaboración de 2021 con el productor Dua Lipa y PNAU que se convirtió en uno de sus mayores éxitos recientes en plataformas digitales. La lista cierra con Your Song, sencillo de 1970 considerado el tema que lo consagró a nivel internacional.

Las dos presentaciones marcan la segunda ocasión en que el artista se presenta en el recinto conocido históricamente como Estadio Azteca. La primera vez ocurrió en noviembre de 1992, durante la gira The One.

El Estadio Banorte recibe a Elton John como su primer artista musical tras el Mundial

El músico Elton John aparece junto a una toma aérea nocturna del Estadio Banorte iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto, renombrado Estadio Banorte, albergó cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en junio pasado, entre ellos el partido inaugural del torneo. Las fechas de Elton John del 2 y 3 de octubre lo convierten en el primer artista musical en presentarse en el estadio bajo su nueva denominación.

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Los boletos para ambas noches se vendieron a través de Superboletos, con un rango de precios de entre 990 y 16,000 pesos más cargos por servicio. La venta se realizó por etapas: primero para tarjetahabientes de Banorte, después para miembros del club de fans Rocket Club y finalmente al público general a partir del 16 de julio.