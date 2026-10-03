México

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

La dirigente estatal dijo que las autoridades ministeriales deben determinar quién puede estar detrás de las amenazas en su contra

Kathia Bolio Pinelo denunció amenazas en su contra. | X- Kathia María Bolio Pinelo
Kathia Bolio Pinelo denunció amenazas en su contra. | X- Kathia María Bolio Pinelo
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Kathia Bolio Pinelo, presidenta del Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco, denunció que recientemente recibió amenazas en contra de ella y su familia, presuntamente por su labor política en ese mismo estado y en Yucatán.

En un video publicado en su cuenta de de X, la líder panista estatal evitó “especular” sobre quién podría estar detrás de las amenazas en su contra, al afirmar que no acusará a nadie sin tener las pruebas suficientes.

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Sin embargo, destacó que ya realizó la denuncia ante las autoridades ministeriales y entregó la información correspondiente para que se inicien las investogaciones y se determine quiénes están detrás de las amenazas en su contra.

“Quiero hablarles con mucha claridad. En los últimos días recibí amenazas contra mi persona y mi familia. Hice lo que corresponde y denuncié los hechos entregando toda la información a las autoridades para que investiguen.

“No voy a especular sobre quién puede estar detrás y tampoco voy a acusar a nadie sin pruebas. Eso le corresponde determinarlo a las autoridades ministeriales”, dijo en la grabación.

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No obstante, la líder panista local aseveró que “nadie debería tener miedo por pensar diferente, por levantar la voz y por participar en política”.

Posteriormente, agradeció las muestras de solidaridad por parte de otros dirigentes del PAN e integrantes de diferentes fuerzas políticas, sin detallar quiénes son, y aseguró que continuará trabajando “con firmeza” y “también con prudencia”.

“Agradezco de corazón todas las muestras de solidaridad que he recibido, incluso de diferentes fuerzas políticas, dirigentes, periodistas, amigos todos. Voy a seguir trabajando con firmeza y con responsabilidad y también con prudencia.

“A las autoridades les corresponde investigar y dar resultados. A nosotros, seguir defendiendo nuestras ideas por la vía democrática, porque en democracia las diferencias se enfrentan con argumentos y las decisiones las toman los ciudadanos con sus votos. Seguiré adelante”, agregó.

En este sentido, consideró que “lo más preocupante de esta situación no son las amenazas, sino la defensa de la participación democrática” en el marco de las elecciones que se realizarán en junio del 2027.

El 15 de septiembre pasado, Bolio Pinelo exigió “la renuncia inmediata” de Jorge Alberto Zavala Frías, secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), tras compartir una publicación de Daniel Casasús, aspirante de Morena a la candidatura del municipio de Centro.

La dirigente panista sostuvo que la difusión de esa publicación representa una falta de imparcialidad de Zavala y afirmó que no puede ser “juez y parte” en el proceso electoral. También lo acusó de mostrar respaldo a Morena y vincula a Casasús, sin aportar pruebas en el texto, con Andres Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y un supuesto círculo de corrupción.

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