Conchasúchil 2026: cuánto cuesta y dónde pedir en CDMX este pan inspirado en la flor del día de los Muertos

Bestcake Cdmx lanzó una propuesta especial para la temporada de Día de Muertos que puede solicitarse bajo pedido y cuenta con entregas dentro de la capital.

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La temporada de Día de Muertos comienza a llenar las panaderías de propuestas que buscan darle un giro a los sabores y símbolos más representativos de México. Entre ellas destaca una creación que combina la tradicional concha con uno de los elementos más reconocidos de estas fechas: la flor de cempasúchil.

Se trata de la conchasúchil, una pieza de pan que retoma la estructura de una concha, pero cuya apariencia está diseñada para asemejarse a los pétalos de la flor característica de las ofrendas mexicanas. La propuesta ya se encuentra disponible mediante pedido para quienes quieran incorporarla a sus celebraciones de Día de Muertos 2026 en la Ciudad de México.

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(Instagram / @bestcake_cdmx)

La creación pertenece a Jonathan Barrera, ingeniero, panadero y pastelero responsable de Bestcake Cdmx. De acuerdo con la información comercial compartida por el establecimiento, el producto busca reunir elementos del pan de muerto y de la concha tradicional en una sola pieza.

¿Cuánto cuesta la conchasúchil?

Para quienes quieran probarla durante esta temporada, la conchasúchil se comercializa en una caja con seis piezas por 520 pesos. Esto significa que cada pieza tiene un costo aproximado de 86.67 pesos, aunque la venta se realiza mediante la presentación completa.

La elaboración parte de una masa inspirada en el pan de muerto. Sobre ella se coloca una cubierta trabajada de manera particular para conseguir la forma de los pétalos del cempasúchil, uno de los símbolos más reconocibles de las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos.

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(Instagram / @bestcake_cdmx)

El acabado se consigue mediante una técnica de duyado, con la que se da forma y volumen a la cobertura hasta conseguir una apariencia floral.

Una receta con mantequilla, naranja y azahar

(Instagram / @bestcake_cdmx)

Además de su diseño, Bestcake Cdmx destaca algunos de los ingredientes empleados en la preparación. La conchasúchil se realiza con 100% mantequilla, además de ralladura natural de naranja y esencia de flores de azahar.

Uno de los elementos que llama particularmente la atención es la esencia de azahar utilizada por el negocio, la cual, según la información difundida, cuenta con más de cinco años de maceración.

Con ello, la propuesta conserva referencias aromáticas asociadas con el pan de muerto, mientras que su presentación busca convertirla en una pieza llamativa para las mesas y ofrendas de la temporada.

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Bestcake también tiene una colección especial

(Instagram / @bestcake_cdmx)

La conchasúchil no es la única propuesta temática disponible. Bestcake Cdmx también ofrece una colección especial integrada por seis diseños diferentes, pensados para representar algunos alimentos y elementos vinculados con la gastronomía mexicana.

Esta caja tiene un precio de 550 pesos e incluye una conchasúchil, además de cinco piezas con diseños distintos: una concha inspirada en el pozole, otra con forma de chile en nogada, una pieza que representa un tamal, una concha con apariencia de trompo al pastor y una talaveraconcha.

La variedad convierte la caja en una alternativa para quienes buscan una selección de panes temáticos en lugar de adquirir únicamente las piezas inspiradas en el cempasúchil.

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¿Dónde se puede pedir en Ciudad de México?

Bestcake Cdmx señala que trabaja desde un domicilio ubicado en Fes Zaragoza, en la Ciudad de México. Sus productos se elaboran exclusivamente bajo pedido, por lo que quienes estén interesados deben solicitar previamente su caja.

Las entregas se realizan dentro de la capital del país, de acuerdo con la información comercial proporcionada por el establecimiento.

Así, mientras se acerca el Día de Muertos 2026, la conchasúchil se suma a la lista de productos de temporada que reinterpretan símbolos mexicanos a través de la panadería. Su combinación entre la forma de una concha, la masa inspirada en el pan de muerto y el diseño basado en el cempasúchil la convierte en una propuesta pensada especialmente para las celebraciones de octubre y noviembre.

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