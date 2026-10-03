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Buenas noticias para el Tri: Rafa Márquez confirma que Gilberto Mora podría sumar minutos frente a Estados Unidos tras sus molestias

El jugador de Xolos fue sometido a estudios después de presentar algunas molestias durante la concentración

(REUTERS/Raquel Cunha)
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Gilberto Mora encendió las alarmas de la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA luego de presentar algunas molestias que le impidieron sumar minutos frente a Perú.

La situación generó dudas sobre su disponibilidad para el duelo ante Estados Unidos, pero Rafael Márquez aclaró que el juvenil se encuentra en condiciones para ser considerado.

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El técnico del Tricolor explicó que al futbolista se le realizaron estudios de rutina debido a las molestias que presentó. Después de seguir su evolución durante la semana, el cuerpo técnico recibió buenas noticias y ahora Mora es una opción para el Clásico de Concacaf.

Rafa Márquez aclara el estado de Gilberto Mora

Soccer Football - Mexico Training - Centro de Alto Rendimiento, Mexico City, Mexico - September 23, 2026 Mexico coach Rafael Marquez during training REUTERS/Raquel Cunha
(REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Rafa Márquez fue cuestionado sobre la situación de Morita y sobre las posibilidades de que el jugador pueda estar disponible ante Estados Unidos.

El entrenador mexicano confirmó que el futbolista tuvo algunas molestias, motivo por el que fue sometido a estudios para conocer su evolución.

Sí, a Gil se le practicaron unos estudios de rutina, porque tenía unas ligeras molestias”.

Márquez explicó que la evolución del mediocampista ha sido positiva durante los últimos días, por lo que ya puede ser tomado en cuenta para el partido. Sin embargo, el técnico dejó claro que esto no significa que tenga asegurada su participación.

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Está evolucionando bastante bien, por lo cual es elegible incluso para el partido. Esperemos que siga en ese camino”.

De esta manera, Gilberto podría tener minutos ante Estados Unidos si Rafa considera necesario utilizarlo durante el encuentro. El juvenil había sido uno de los nombres más destacados de México frente a Colombia, partido en el que consiguió marcar el gol del empate.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs Estados Unidos?

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)
(@miseleccionmx)

El Clásico de Concacaf se disputará este sábado 3 de octubre como parte de la Fecha FIFA. Estados Unidos recibirá a México en un partido que comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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