“Le dejamos un regalo de una deudora”: Grupo criminal envía un corazón a familia para exigir 500 mil pesos

Un grupo criminal exige quinientos mil pesos a una familia en la alcaldía de Azcapotzalco mediante el envío de un corazón humano. (C4Jimenez)

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Una familia de la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, denunció ser víctima de una extorsión acompañada de una amenaza particularmente violenta. El periodista Carlos Jiménez difundió un video en el que se observa a una mujer recibir una bolsa que, según la información divulgada, contenía un supuesto corazón humano.

El paquete habría llegado a un domicilio de la demarcación junto con una carta dirigida a una residente con un negocio en la zona.

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De acuerdo con C4 Jiménez, los responsables aseguran que el padre de la mujer, quien ya murió, mantenía una deuda con un grupo criminal y ahora la familia tendría que pagar 500 mil pesos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el órgano sea humano ni de que la organización responsable haya sido identificada.

Una mujer con guantes rosas manipula un paquete que presuntamente contenía un órgano humano, según una grabación divulgada por Carlos Jiménez. (Carlos Jiménez)

La carta contenía amenazas contra toda la familia

El mensaje encontrado dentro del paquete también hace referencia al esposo y al yerno de Ivonne, a quienes los presuntos extorsionadores acusan de haber intentado confrontarlos.

Los responsables advierten que un negocio relacionado con la familia será atacado y escriben: “Sabrá de nosotros pronto en su tiendita y quedará destruida”.

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La amenaza también menciona directamente al yerno de la mujer y advierte sobre posibles represalias contra sus familiares.

“Usted ya tomó su decisión y vemos que optó por seguir pensando que el gobierno la protegerá. Y veremos si a su yerno, así como abre el hocico, le gusta que a sus padres le saquen el corazón”.

En otro fragmento, quienes redactaron el mensaje aseguran que la familia carece de contactos capaces de localizar al grupo. “No conocen a nadie, por eso deshacernos de ustedes será fácil”.

La carta termina con una afirmación todavía más grave: el órgano habría pertenecido a una mujer que supuestamente también tenía una deuda con los agresores y que habría sido torturada antes de morir.

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“Le dejamos un regalo de una deudora que pagó muy rico y fue genial verla irse”.

¿Qué grupos criminales operan en Azcapotzalco?

La alcaldía Azcapotzalco ha sido incluida por autoridades capitalinas dentro de las zonas donde se han realizado operativos contra células dedicadas a distintos delitos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó en mayo de 2026 que entre enero de 2025 y el 10 de mayo de ese año fueron detenidas 56 personas relacionadas con grupos como Unión Tepito, Cártel Nuevo Imperio, Los Malportados, Grupo Pérez Aquino y Facción Virus.

La propia SSC señaló además que durante abril de 2026 se realizaron detenciones relacionadas con extorsión en Azcapotzalco. En ese periodo, la dependencia reportó 351 personas detenidas por extorsión o tentativa de extorsión en el conjunto de la Ciudad de México.

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Reportes previos también han documentado presencia de Unión Tepito, Fuerza Anti Unión y otras células en Azcapotzalco, aunque esos antecedentes no permiten atribuir el envío del paquete a ninguna organización específica.

Reportes previos también han documentado presencia de Unión Tepito, Fuerza Anti Unión y otras células en Azcapotzalco. (Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa)

Autoridades aún no identifican al grupo responsable

Hasta ahora no se ha informado públicamente qué organización estaría detrás de las amenazas difundidas por Carlos Jiménez ni si el contenido del paquete corresponde efectivamente a restos humanos.

El caso queda, por tanto, sujeto a las investigaciones que puedan iniciar las autoridades capitalinas y ministeriales.

La identidad de los responsables, la autenticidad del supuesto órgano y el origen de la exigencia económica permanecen sin confirmación oficial.