Checo Pérez toca fondo en Malasia: queda último en la clasificación y anticipa una carrera muy complicada

Sergio “Checo” Pérez.

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El fin de semana del Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia se complicó todavía más para Sergio “Checo” Pérez. El mexicano partirá desde el último lugar de la parrilla después de terminar la clasificación por detrás de su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, quien volvió a sacarle una diferencia cercana a las dos décimas.

Pérez ya había advertido que Sepang representaría un reto importante para Cadillac, especialmente después de que el equipo decidiera no utilizar el motor Ferrari ADUO 2 y reservar esa especificación para un circuito donde pudiera aprovechar mejor sus condiciones, como ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán.

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Sin esa potencia adicional, el panorama no mejoró para el mexicano. Mientras Bottas se colocó en el puesto 21, Pérez terminó en el 22, con un tiempo de 1:38.933, a 3.803 segundos del registro de Max Verstappen, quien consiguió la pole position.

Además, los dos Aston Martin lograron avanzar a la Q2, con Fernando Alonso en el puesto 12 y Lance Stroll en el 14, una situación que Checo ya esperaba por las características del circuito.

“Sí, creo que es un lugar que se adapta bien a Aston, así que sabíamos que serían muy, muy fuertes este fin de semana. Por mi parte, sí, es aún más difícil con la otra especificación de motor”.

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Checo Pérez no espera una carrera sencilla en Sepang

(REUTERS/Jakub Porzycki)

Con la clasificación ya terminada, Pérez reconoció frente a la prensa que el panorama para la carrera no resulta alentador y anticipó una prueba complicada para Cadillac.

“No afronto el día de mañana con mucho entusiasmo; creo que será una carrera muy dura, pero haremos todo lo posible”.

Ante la falta de ritmo mostrada durante el fin de semana, el mexicano señaló que una carrera marcada por la lluvia o la alta degradación de los neumáticos podría abrir oportunidades para recuperar posiciones mediante la estrategia.

Sin embargo, Checo explicó que Cadillac también ha tenido dificultades con el comportamiento de los neumáticos y que uno de los principales retos será encontrar la manera de reducir el deslizamiento sin sacrificar velocidad.

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“El mayor desafío es intentar minimizar el deslizamiento y, al mismo tiempo, tratar de ser rápido. Creo que todos estamos en una situación muy parecida, así que mañana será una carrera interesante”.

La condición del asfalto y el desgaste de los neumáticos podrían provocar diferentes decisiones estratégicas durante la carrera, especialmente dependiendo de qué tan bien funcione cada compuesto.

“Todo depende del nivel de deslizamiento; para algunos coches con menos agarre, el neumático blando ha funcionado mejor. Creo que la pista también estará muy diferente mañana. Así que sí, será una carrera interesante”.

Pérez tendrá así una nueva carrera desde el fondo de la parrilla, mientras Cadillac buscará aprovechar cualquier cambio en las condiciones de Sepang para intentar avanzar posiciones.

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Parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin 2026 en Malasia

(REUTERS/Hasnoor Hussain)

1. Max Verstappen — Red Bull Racing — 1:35.130

2. Lewis Hamilton — Ferrari — 1:35.428

3. Isack Hadjar — Red Bull Racing — 1:35.558

4. Andrea Kimi Antonelli — Mercedes — 1:35.631

5. Charles Leclerc — Ferrari — 1:35.666

6. Lando Norris — McLaren — 1:35.757

7. Oscar Piastri — McLaren — 1:35.762

8. George Russell — Mercedes — 1:35.871

9. Pierre Gasly — Alpine — 1:37.210

10. Gabriel Bortoleto — Audi — 1:37.673

11. Liam Lawson — RB — 1:37.023

12. Fernando Alonso — Aston Martin — 1:37.220

13. Carlos Sainz — Williams — 1:37.527

14. Lance Stroll — Aston Martin — 1:37.566

15. Franco Colapinto — Alpine — 1:37.179

16. Arvid Lindblad — RB — 1:37.883

17. Nico Hülkenberg — Audi — 1:37.970

18. Oliver Bearman — Haas — 1:37.980

19. Esteban Ocon — Haas — 1:38.233

20. Alexander Albon — Williams — 1:38.600

21. Valtteri Bottas — Cadillac — 1:38.611

22. Sergio Pérez — Cadillac — 1:38.933