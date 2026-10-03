México

Chilaquiles divorciados: una receta accesible, rápida y picosita

Te decimos el paso a paso para que prepares este desayuno desde casa

Plato de barro con chilaquiles en salsa roja y verde, dos huevos fritos, crema, queso y cebolla sobre una mesa de madera con cubiertos.
Un plato de chilaquiles divorciados combina totopos bañados en salsa roja y verde con dos huevos fritos, queso fresco y crema sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los chilaquiles divorciados son una de esas recetas que convierten un almuerzo sencillo en un momento especial. La combinación de salsa roja y salsa verde permite disfrutar 2 sabores en el mismo plato, con el picante ajustado al gusto de cada familia.

En México suelen servirse durante el desayuno o el almuerzo, acompañados con huevo, crema y queso. Esta versión del canal de Youtube conocido como De mi rancho a tu cocina es accesible, rendidora y perfecta para cocinar en casa sin complicaciones.

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Receta de Chilaquiles divorciados

Los chilaquiles divorciados se preparan con totopos de tortilla bañados por separado en salsa roja y salsa verde. Se sirven con huevos estrellados, crema y queso, para lograr un plato crujiente, picosito y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 12 tortillas de maíz
  2. 5 jitomates
  3. 500 gr de tomate verde
  4. 1 puñito de chile de árbol
  5. 4 chiles serranos
  6. 2 chiles poblanos
  7. 1 trozo de cebolla
  8. 2 dientes de ajo
  9. 6 huevos
  10. 250 ml de aceite vegetal
  11. 100 gr de crema mexicana
  12. 100 gr de queso fresco desmoronado
  13. Sal al gusto
  14. 250 ml de agua, aproximadamente
Vista cenital de un plato con chilaquiles rojos y verdes, huevos fritos, queso, crema y cebolla, rodeado de tomates, chiles y tortillas.
Un plato tradicional de chilaquiles divorciados combina salsa roja y verde junto a huevos estrellados, crema y queso sobre una mesa de madera con ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer chilaquiles divorciados, paso a paso

  1. Lava los jitomates, los tomates verdes, los chiles serranos y los chiles poblanos. Retira el rabito de los chiles y quita las semillas de los poblanos.
  2. Coloca los jitomates, el chile de árbol, la mitad de la cebolla y 1 diente de ajo en una olla. Cubre con agua y cocina hasta que los jitomates estén suaves.
  3. En otra olla, coloca los tomates verdes, los chiles serranos, los chiles poblanos, el resto de la cebolla y 1 diente de ajo. Cocina hasta que los tomates cambien de color y estén suaves.
  4. Corta las tortillas en triángulos para formar los totopos.
  5. Calienta el aceite en una cazuela o sartén amplio. El aceite debe estar caliente, pero sin llegar a humear, para que las tortillas se doren de manera pareja.
  6. Fríe las tortillas en tandas pequeñas. Agrega un poco de sal y cocina hasta que estén bien doradas y crujientes. Retíralas y colócalas sobre papel absorbente.
  7. En el mismo sartén, prepara los huevos estrellados. Cocina 3 huevos por tanda para poder voltearlos con facilidad. Agrega sal al gusto y reserva.
  8. Licúa los jitomates cocidos con el chile de árbol, la cebolla, el ajo, un poco de sal y parte del agua de cocción. La salsa debe quedar ligera, pero con cuerpo.
  9. Licúa los tomates verdes con los chiles, la cebolla, el ajo, un poco de sal y agua de cocción.
  10. Calienta un poco de aceite en 2 cazuelas o sartenes separados. Fríe la salsa roja en uno y la salsa verde en el otro. Deja que ambas salsas hiervan durante unos minutos para que se integren los sabores.
  11. Divide los totopos en 2 partes. Coloca la mitad en la salsa roja y la otra mitad en la salsa verde.
  12. Mezcla cada parte con cuidado y cocina durante 2 a 3 minutos. No dejes demasiado tiempo los totopos en la salsa, para conservar algo de textura.
  13. Sirve los chilaquiles rojos y verdes en el mismo plato, separados. Coloca encima los huevos estrellados.
  14. Termina con crema mexicana y queso fresco. Sirve de inmediato.
Jitomates, tomates verdes, chiles, cebolla, ajo, tortillas de maíz, huevos, crema y queso fresco acomodados sobre una mesa de madera.
Varios ingredientes frescos de la cocina mexicana se disponen sobre una mesa de madera para la elaboración de chilaquiles divorciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 740 kcal
  • Grasas: 48 gr
  • Carbohidratos: 57 gr
  • Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los chilaquiles ya mezclados con la salsa se disfrutan mejor recién hechos, porque los totopos pierden textura con el paso del tiempo.

En la heladera, pueden conservarse en un recipiente hermético durante 1 día. Guarda los huevos, la crema y el queso por separado cuando sea posible.

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Las salsas pueden conservarse en la heladera durante 3 días. También pueden congelarse en recipientes bien cerrados durante 1 mes. Descongélalas en la heladera y caliéntalas antes de servir.

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