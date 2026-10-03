México

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Cd Hidalgo ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 02:41 horas de este 3 de octubre a 114 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 16.2 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 14.292 grados de latitud y -93.137 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información revelada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

De igual manera es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos a diario, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Ante una actividad sísmica significativa, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sugiere no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un terremoto, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un temblor conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

Aquí hay algunas sugerencias sobre qué hacer en caso de un movimiento sísmico, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), precisando los pasos a seguir antes, después y durante el movimiento telúrico.

Antes de un sismo:Los sismos no se pueden predecir, por lo que es importante mantenerse preparado y cuando este ocurra estar listo para enfrentarlo de la mejor manera con las siguientes recomendaciones.

Prepara tu plan familiar de protección civil.

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo.

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia.Durante el sismoEste es el momento más complicado, cuando ocurre un sismo. Sea donde sea que te encuentres, la mejor forma de enfrentarlo es con los siguientes pasos:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad.

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas.

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes.

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.Después del sismo

Ya una vez pasando el evento, manteniendo la calma, sigue los siguientes pasos:

Revisa tu casa después de un sismo.

Utiliza el teléfono sólo en caso de emergencia.

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas.

Mantente informado, NO propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades.

Se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta.

Recuerda que actualmente no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación, ni magnitud de un futuro sismo.

Es importante no caer en rumores o noticias falsas, que regularmente aparecen en medio de acontecimientos naturales como este. Infórmate únicamente en fuentes oficiales.

Movimientos sísmicos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

La dirigente estatal dijo que las autoridades ministeriales deben determinar quién puede estar detrás de las amenazas en su contra

Dirigente del PAN en Tabasco denuncia amenazas de muerte: “Nadie debería tener miedo por pensar diferente”

Chilaquiles divorciados: una receta accesible, rápida y picosita

Te decimos el paso a paso para que prepares este desayuno desde casa

Chilaquiles divorciados: una receta accesible, rápida y picosita

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

La SSP de Sinaloa informó que la agresión ocurrió en inmediaciones de la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán; la terminal mantiene sus operaciones con normalidad

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

La dependencia recibió 776 denuncias durante esa semana, la mayoría por extorsión y fraude telefónico, según los datos presentados en la Mesa de Paz número 187

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf

El encuentro entre México y Estados Unidos tendrá un ingrediente especial después de lo ocurrido durante la previa en Arizona

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Detienen a otro implicado en el asalto a la casa de Karely Ruiz en Nuevo León: buscan a tres más

Violencia en Sinaloa sin freno: atacan a policías de Mazatlán cerca del aeropuerto de la ciudad turística, activan operativo

Policía cibernética del Edomex evitó pagos millonarios por intentos de extorsión telefónica: así operan los estafadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 3 de octubre: grupo criminal amenaza con corazón humano en CDMX

“Le dejamos un regalo de una deudora”: Grupo criminal envía un corazón a familia para exigir 500 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

¿A qué hora es mejor tomarlo? Lo que le pasa a tu cerebro cuando tomas té de romero: esta planta protege tu memoria, según los médicos

Yahir anuncia su retiro de los realities tras salir de La Casa de los Famosos México

Iron Maiden enloquece a la multitud en el Estadio GNP en medio de lluvia, teatralidad y 50 años de heavy metal

Roberto Palazuelos responde si buscará ver a Luis Miguel en su gira de 2027

Tania Nicole, de 14 años, defiende su asistencia a cumpleaños de Abelito en un antro: “Tengo marcados mis límites”

DEPORTES

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

¡Chocan en vivo! Andrés Vaca y Marco Cancino se enfrentan con todo en plena transmisión de TUDN

Rayadas firman épica remontada 4-3 y termina con el invicto del América Femenil en el Apertura 2026

Se calienta el México vs Estados Unidos: jugadores estadounidenses se ríen cuando les preguntan por Gilberto Mora previo al Clásico de Concacaf

Buenas noticias para el Tri: Rafa Márquez confirma que Gilberto Mora podría sumar minutos frente a Estados Unidos tras sus molestias

Checo Pérez toca fondo en Malasia: queda último en la clasificación y anticipa una carrera muy complicada