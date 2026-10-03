¿Cuánto tiempo pasan las personas del Edomex en el tráfico? Los largos traslados también tienen un costo de 4.500 mdp al año

Tráfico afecta a los trabajadores del Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los largos trayectos para llegar al trabajo forman parte de la rutina de millones de personas que viven en las periferias de la Ciudad de México. Un ejemplo claro son la comunidad del Estado de México, donde 7.02% de su población tarda más de dos horas en llegar a su empleo, el porcentaje más elevado del país, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 (EIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra permite dimensionar cuánto tiempo puede consumir diariamente el traslado entre el hogar y el lugar de trabajo, reportando que cerca de 1.4 millones de mexicanos, equivalentes a 2.4 % de la población ocupada, realizan recorridos superiores a dos horas para llegar a su centro laboral. Aunque la proporción nacional es similar a la registrada en 2020, cuando representaba 2.3 %, el fenómeno se concentra especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

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El problema ya no solamente radica en la cantidad de horas que las personas permanecen en el transporte, sino en que los recorridos prolongados también representan un costo económico para la CDMX, de acuerdo con César Velázquez, profesor de la Licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien calculó que reducir apenas un minuto cada uno de los viajes diarios de la zona metropolitana permitiría recuperar tiempo cuyo valor rondaría los 4.500 millones de pesos anuales.

Edomex concentra los mayores tiempos de traslado

El Edomex se encuentra muy por encima de otras entidades cuando se observa la proporción de trabajadores que necesitan más de dos horas para llegar a su empleo. Su 7.02 % duplica prácticamente los porcentajes registrados en Hidalgo, con 3.35 %, y Ciudad de México, con 3.14 %.

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Mientras que en el extremo contrario aparecen Aguascalientes, con 0.42 %; Sinaloa, con 0.52 %, y Colima, con 0.64 %, regiones donde una proporción mucho menor de la población ocupada enfrenta recorridos superiores a las dos horas.

Dentro del territorio mexiquense, los porcentajes más elevados se concentran en municipios periféricos y alejados del centro de la zona metropolitana: San José del Rincón registra 38.98 % de su población ocupada en esta situación, seguido por San Felipe del Progreso, con 31.78 %, y Villa Victoria, con 31.55 %. Villa de Allende también presenta una proporción considerable, de 20.46 %.

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La EIC muestra además diferencias en los medios utilizados para realizar estos recorridos, en el que destaca Villa Victoria por ser el municipio donde más se utiliza el taxi, individual o colectivo, para acudir al trabajo, con 45.90 %.

Tráfico CDMX FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Ixtapaluca, Chimalhuacán y Ecatepec concentran miles de trabajadores

Ixtapaluca y Chimalhuacán concentran casi 50 mil personas cada uno que tardan más de dos horas en llegar a su trabajo. Después aparece Ecatepec de Morelos, con alrededor de 37 mil, y Chalco, con aproximadamente 31 mil. Fuera del Estado de México, Tlajomulco de Zúñiga, en el área metropolitana de Guadalajara, se incorpora a este grupo con cerca de 30 mil personas.

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En estas zonas también cambia el patrón de movilidad, ya que algunos municipios periféricos dependen en mayor medida del taxi, en Ecatepec 24.85 % de la población utiliza el metro para llegar al trabajo, mientras que en Chimalhuacán lo hace 15.41 %. Ambos porcentajes se encuentran considerablemente por encima del promedio nacional de 3.77 %.

El dato permite observar que los largos desplazamientos no corresponden únicamente a quienes recorren grandes distancias en automóvil o taxi, también alcanzan a quienes dependen de medios de transporte masivo para conectar sus viviendas con el sitio de su empleo.

Cuauhtémoc recibe a 435 mil empleados que viven en otro municipio

El otro lado del fenómeno aparece en las alcaldías que diariamente reciben trabajadores procedentes de otros lugares. La encuesta identifica a Cuauhtémoc como el principal receptor, con 435 mil personas ocupadas que no viven ahí, equivalentes a 86.1 % de su población.

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Después se encuentran Monterrey, con 323 mil trabajadores no residentes, y Miguel Hidalgo, con 284 mil. Asimismo, la lista también incluye a Guadalajara, Benito Juárez, Coyoacán, Toluca, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Puebla, con cantidades de entre 150 mil y 240 mil trabajadores que llegan desde otros municipios.

La diferencia entre los lugares de residencia y los centros laborales ayuda a explicar la dinámica de las llamadas ciudades dormitorio. Mientras buena parte de los empleos se concentra en determinadas zonas centrales, la vivienda accesible se encuentra cada vez más lejos, particularmente hacia la periferia del Estado de México.

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Cuauhtémoc permite dimensionar esta concentración: su población residente es de aproximadamente 505 mil personas, mientras que cada día recibe 435 mil trabajadores que viven fuera de la demarcación. Es decir, la cantidad de personas que llegan a trabajar representa una proporción cercana a su propia población.

Sin embargo, a nivel nacional disminuyó la proporción de personas ocupadas que trabajan en un municipio distinto al de su residencia: pasó de 18.6 % en 2020 a 16.6 % en 2025. Esto significa que menos trabajadores cruzan límites municipales, aunque quienes enfrentan desplazamientos prolongados pueden estar dedicando más tiempo a sus recorridos.

Una infografía de Infobae señala que el 7.02 % de los trabajadores del Estado de México realiza traslados de más de dos horas para llegar a sus empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un minuto menos de tráfico podría representar 4.500 mdp al año

El impacto económico de estos desplazamientos puede observarse a partir de la cantidad total de viajes que se realizan diariamente en la Zona Metropolitana del Valle de México. De acuerdo con el ejercicio realizado por César Velázquez, la Encuesta Origen-Destino contabiliza aproximadamente 34.5 millones de traslados diarios.

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Si cada uno pudiera reducirse solamente un minuto, se recuperarían 34.5 millones de minutos al día, equivalentes a 575 mil horas. Al llevar esa cifra a un año y utilizar como referencia el PIB per cápita de la Ciudad de México y del Estado de México, además de alrededor de 200 días laborales, el especialista estimó un valor cercano a 4.500 millones de pesos anuales.

“Es un cálculo sencillo que puede sofisticarse, pero nos da una idea del enorme valor económico que tiene un solo minuto en la movilidad cotidiana de la ciudad”, explicó el académico de la IBERO.

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El impacto no se limita solamente al dinero, el tiempo también puede destinarse al descanso, la convivencia familiar, los estudios o las actividades personales. En algunos casos, una persona puede invertir alrededor de 80 minutos en un solo trayecto, lo que significa unos 160 minutos diarios entre ida y vuelta.

Por ello, una manifestación, accidente, bache, obra vial o cuello de botella puede incrementar una carga que ya es elevada, incluso pequeñas demoras adquieren otra dimensión cuando se multiplican por millones de viajes.

El economista explicó que el tráfico constituye una externalidad negativa, pues cada vehículo adicional en una vialidad congestionada puede aumentar el tiempo de recorrido de otras personas. Sin embargo, también señaló que el automóvil no puede analizarse de manera aislada, ya que para determinados trayectos el transporte público puede representar recorridos más prolongados.