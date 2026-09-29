México vs Cuba Sub-15: ¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de la novena mexicana en el Mundial de Beisbol tras caer ante Japón?

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Japón se impuso por pizarra de 5-4 a México este lunes 28 de septiembre, en un cerrado enfrentamiento entre equipos que llegaban invictos a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Mundial de Beisbol Sub-15 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

El encuentro se disputó en el Parque de Beisbol Kukulcán, en Mérida, Yucatán, donde la novena mexicana buscaba mantener su paso perfecto ante el número uno del mundo.

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Japón llegó a cuatro victorias consecutivas gracias a una carrera en el cierre de la séptima entrada, cuando Yuma Yamaguchi conectó un sencillo productor que permitió a Juri Koike cruzar el plato con la carrera que definió el encuentro.

Japón deja en el terreno a México

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El partido estuvo marcado por constantes cambios en la ventaja y se mantuvo cerrado hasta los últimos episodios.

En la séptima entrada, Juri Koike alcanzó las bases después de un error defensivo. Posteriormente, tras un sencillo de Kengo Wada, avanzó hasta la segunda base.

Con dos outs en la pizarra, Yamaguchi conectó el batazo decisivo hacia el jardín derecho para impulsar a Koike y darle a Japón el triunfo por 5-4.

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México y Japón llegaron a la sexta y séptima entradas sin anotaciones, pero el conjunto nipón encontró la manera de definir el encuentro en el último episodio.

México enfrentará a Cuba

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Con la derrota, México dejó su récord en tres triunfos y una derrota dentro del Grupo A.

La novena mexicana volverá al diamante este martes, cuando se mida ante Cuba a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en su último compromiso de la primera ronda.

El conjunto tricolor, dirigido por Luis “Pepón” Juárez, continuará con su participación en el torneo internacional que tiene como sedes Mérida y Cancún.

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