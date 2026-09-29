“Esto nunca me había pasado, quiero llorar”: Karime Pindter denuncia robo en el aeropuerto

Karime Pindter

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Karime Pindter, conductora e influencer mexicana, denunció el robo de varias prendas y accesorios de lujo dentro de su maleta durante un viaje, pese a que el equipaje llegó cerrado y sin señales de manipulación externa. La denuncia se conoció a través de un video que la propia Pindter compartió en sus redes sociales.

“Esto sí nunca me había pasado”, dijo la conductora al inicio del clip, entre gestos de indignación. “Estoy que me... que me carga la que me debería estar entrando”, agregó, antes de detallar lo ocurrido.

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“Quiero llorar, estoy muy triste”, confesó Pindter, aunque de inmediato añadió que buscaría calma: “Ahorita me voy a hacer todas mis frases, todos mis mantras, todo mi todo para relajarme”. (Captura de pantalla)

El relato del robo

La influencer denunció que le robaron varios artículos de lujo, entre ellos calzado de Yves Saint Laurent, sandalias de Hermès y Chanel, una bolsa de Loewe y su bolsa de playa favorita, todos ubicados en el fondo de su maleta, que llegó cerrada y sin señales de manipulación.

“Quiero llorar, estoy muy triste”, confesó Pindter, aunque de inmediato añadió que buscaría calma: “Ahorita me voy a hacer todas mis frases, todos mis mantras, todo mi todo para relajarme”.

La conductora detalló la lista de artículos desaparecidos con sus propias palabras: “Resulta, resalta y rebuzna que todos mis zapatos YSL, todas mis chanclitas Hermès, mis chanclitas Chanel, mi bolsa Loewe, estaban hasta abajo de mi maleta”. Insistió en que el equipaje “venía cerrado” y que “no hay nada” que explicara el faltante.

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La reacción y las acciones anunciadas

Pindter adoptó un tono desafiante al anunciar que buscará una respuesta ante lo sucedido: “Voy a hacerla de jamón, pero de jamón con queso, cabrón”. Explicó que agotará todos los medios a su disposición: “Voy a agotar mis recursos, mis contactos, mi todo, a ver si me lo pueden pagar”.

Pese al enojo, la conductora optó por no dejar que el episodio arruinara su viaje. “Puedo amargarme el viaje, llorar y morir, pero digo: ‘Ya estoy aquí’”, relató, resignada a continuar con sus planes.

Como solución inmediata ante la falta de calzado, anunció que iría a comprar reemplazos: “Voy a ir a Hermès, voy a comprarme unas chanclitas genéricas pa todo. Chancla tacón que sirva pa todo”.

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Pindter también lamentó la pérdida de artículos que necesitaba para compromisos de trabajo: “Ay, es que ni siquiera traigo ya lo del ensayo de los premios, mi bolsa de playa favorita, mi veintiúnica bolsa de playa”. El video cierra con la influencer señalando que debía retirarse del lugar: “Y ya nos están corriendo”.

Quién es Karime Pindter

Karime Pindter estrena “La verdadera Matryoshka”: primer documental de una celebridad mexicana en cine (RS)

Karime Irene Pindter Heredia nació el 25 de mayo de 1993 en la Ciudad de México. Antes de convertirse en una figura de la televisión y las redes sociales, comenzó su carrera como locutora en la estación de radio Radioactivo.

Su salto a la fama llegó en 2014, cuando se integró como participante a la primera temporada de Acapulco Shore, el reality show de MTV Latinoamérica. Permaneció en el programa durante diez temporadas, hasta 2022, lo que la convirtió en una de las integrantes más reconocidas del formato. Durante ese tiempo, fue apodada “la Matrioska”, sobrenombre que la acompaña hasta la actualidad.

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Tras su paso por el reality, Pindter diversificó su carrera hacia distintos negocios. Lanzó una línea de playeras con frases célebres del programa, coabrió el restaurante Piyoli, especializado en comida saludable, y creó TIA Agency, su propia productora de contenido. También desarrolló una línea de cosméticos y, en marzo de 2020, publicó el libro “Cómo darte tu taco: una guía para vivir tus sueños irreverentemente divertida”.

En el terreno musical, grabó los temas “Tostadita”, junto a Luis “Potro” Caballero, y “Putivuelta”, con Manelyk González, ambos también exintegrantes de Acapulco Shore. En 2022 participó además en All Star Shore, versión internacional del formato.

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Su paso por La Casa de los Famosos México

Tras su salida del programa, la conductora incursionó en la comedia con el especial de stand up “De la mano del señor”, grabado en Paramount+ y Comedy Central, y continuó tomando clases de actuación y baile. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos)

En 2024, Pindter ingresó a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, reality de Televisa donde permaneció 71 días y obtuvo el segundo lugar. La experiencia amplió su reconocimiento público, aunque también generó críticas de algunos sectores de la prensa y la audiencia debido a su historial mediático previo.

Tras su salida del programa, la conductora incursionó en la comedia con el especial de stand up “De la mano del señor”, grabado en Paramount+ y Comedy Central, y continuó tomando clases de actuación y baile.

Durante 2025, Pindter amplió su presencia en la televisión abierta. Condujo la final de la séptima temporada de La Más Draga, celebrada en diciembre en la Arena Ciudad de México, y participó como conductora invitada en el programa Hoy, de Televisa, junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

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Roces con Gala Montes y otras polémicas

Según Montes, ese consumo explicaría la actitud tranquila que Pindter mantuvo dentro de la casa: Reuters - ViX

En agosto de 2026, la actriz Gala Montes, también exparticipante de La Casa de los Famosos México, acusó públicamente a Pindter de haber consumido grandes cantidades de Rivotril, nombre comercial del clonazepam, durante su participación en el reality de Televisa. Según Montes, ese consumo explicaría la actitud tranquila que Pindter mantuvo dentro de la casa.

El señalamiento se dio en medio de una ola de críticas hacia Montes por comentarios que había hecho sobre la cuarta temporada del programa. La actriz también enfrentó cuestionamientos por su propio comportamiento durante su participación en la segunda temporada del reality.

En julio de 2026, Pindter generó preocupación entre sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparecía conectada a varios cables para monitorear su salud, junto con una mascarilla de respiración. La influencer aclaró que se trataba de una consulta de rutina con un cardiólogo, sin dar mayores detalles sobre su estado de salud.

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Este episodio no fue el primero relacionado con su salud. En una entrevista anterior, Pindter relató que, durante su adolescencia, sufrió una caída desde el tercer piso de un antro tras una noche de consumo de alcohol. Según su propio testimonio, el incidente no le dejó lesiones graves, aunque motivó una conversación con sus padres sobre sus hábitos de consumo.

A lo largo de su carrera, Pindter ha sido descrita como una de las figuras más polémicas surgidas de los realities mexicanos, debido a sus constantes enfrentamientos con otros participantes y celebridades del medio del entretenimiento.