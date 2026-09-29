Ley Antimemes es un invento, iniciativa busca evitar comercializar los símbolos del Gobierno: Sheinbaum explica reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece una conferencia de prensa desde un pódium con el escudo nacional en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la llamada Ley Antimemes busque censurar y limitar la libertad de expresión, por el contrario, explicó que la iniciativa busca combatir la piratería y evitar el uso comercial de símbolos gubernamentales.

“No tiene nada que ver con prohibir memes”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 29 de septiembre de 2026, al rechazar que la llamada Ley Antimemes busque censurar contenidos en redes sociales.

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Sheinbaum aseguró que es “una absoluta mentira” que la reforma de protección a la propiedad intelectual esté dirigida a impedir memes o publicaciones con referencias a instituciones públicas.

Explicó que la reforma busca fortalecer la protección de la propiedad intelectual y facilitar los trámites de patentes mediante la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). “No sé por qué le llamaron ley antimeme o como prohibición de memes. No sé de dónde sacaron eso”, afirmó.

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