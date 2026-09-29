México Deportes

Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns: cuándo y dónde ver EN VIVO el Thursday Night Football de la Semana 4 desde México

Ambas franquicias abrirán la actividad de una nueva jornada en la NFL con un duelo divisional de la AFC Norte

Ambas franquicias abrirán la actividad de una nueva jornada en la NFL con un duelo divisional de la AFC Norte. (Infobae México: Jovani Pérez)
Ambas franquicias abrirán la actividad de una nueva jornada en la NFL con un duelo divisional de la AFC Norte. (Infobae México: Jovani Pérez)
Guardar

Pittsburgh Steelers se enfrentará a los Cleveland Browns este jueves 1 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Huntington Bank Field en el Thursday Night Football de la Semana 4 de la NFL.

Aaron Rodgers guía el buen inicio de los Steelers

Los Steelers buscan su tercera victoria de la temporada. (Barry Reeger-Imagn Images)
Los Steelers buscan su tercera victoria de la temporada. (Barry Reeger-Imagn Images)

A pesar de su edad, Aaron Rodgers demostró que todavía puede aparecer en los momentos decisivos. La semana pasada fue una de las figuras en la victoria de los Pittsburgh Steelers frente a los Cincinnati Bengals, que llegaban invictos al encuentro del domingo.

PUBLICIDAD

El mariscal de campo lanzó para 292 yardas y conectó tres pases de anotación. Su actuación fue determinante para que los Acereros consiguieran un triunfo importante ante un rival de la división.

El inicio de temporada ha sido positivo para Mike McCarthy. Su llegada fue cuestionada por una parte de la afición de Pittsburgh y de la NFL, pero el equipo tiene marca de 2-1 después de las primeras tres semanas.

La conexión entre McCarthy y Rodgers, construida durante su etapa en Green Bay Packers, ha sido uno de los factores del buen arranque. Pittsburgh también venció a los Atlanta Falcons en la Semana 1.

PUBLICIDAD

Ahora, los Steelers se preparan para su segundo duelo divisional consecutivo. En esta ocasión jugarán como visitantes, en una prueba que permitirá medir si la Cortina de Acero puede competir por el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

Browns buscan confirmar su buen inicio ante Steelers

Los Browns buscan seguir sorprendiendo en este comienzo de torneo. (Scott Galvin-Imagn Images)
Los Browns buscan seguir sorprendiendo en este comienzo de torneo. (Scott Galvin-Imagn Images)

Cleveland Browns atravesó años complicados, con temporadas en las que se mantuvo en los últimos lugares de la NFL. Antes del arranque de la actual campaña también existían dudas sobre el equipo, en especial por la definición de su mariscal de campo titular entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders.

El panorama cambió durante las primeras semanas. Cleveland sorprendió con victorias frente a Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers, dos rivales que, en el papel, parecían partir con ventaja.

Deshaun Watson ha sido una de las piezas centrales en ese arranque. El quarterback parece recuperar parte del nivel que mostró durante su etapa universitaria con Clemson y en sus primeros años con Houston Texans.

Los Browns llegan con dos triunfos consecutivos, aunque todavía deben confirmar que su mejora puede sostenerse ante rivales de mayor exigencia. El próximo reto será frente a Pittsburgh Steelers, un duelo divisional que pondrá a prueba el momento de Cleveland.

Browns y Steelers, una rivalidad marcada por la historia

Browns y Steelers tienen una de las rivalidades más intensas de la NFL. (Ken Blaze-Imagn Images)
Browns y Steelers tienen una de las rivalidades más intensas de la NFL. (Ken Blaze-Imagn Images)

Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers protagonizan una de las rivalidades con mayor tradición en la NFL. Las dos ciudades están separadas por cerca de 135 millas y conectadas por la interestatal 76, pero cada enfrentamiento refleja décadas de competencia dentro del Norte de la Conferencia Americana.

La serie comenzó en 1950, cuando los Browns ingresaron a la NFL después de la fusión con la AAFC. Ambos equipos quedaron ubicados en la misma división y Cleveland impuso condiciones durante las primeras dos décadas, mientras Pittsburgh buscaba consolidarse como una franquicia competitiva.

El panorama cambió en los años 70. Bajo el mando de Chuck Noll, quien antes jugó para Cleveland, los Steelers construyeron la dinastía de la Cortina de Acero y modificaron el equilibrio de la rivalidad. Pittsburgh igualó la serie y tomó el control histórico en las décadas posteriores, sobre todo tras el regreso de los Browns a la NFL en 1999.

El duelo también está ligado a figuras que dejaron huella en ambas organizaciones. Jack Lambert, James Harrison y Ben Roethlisberger nacieron en Ohio, pero se convirtieron en referentes de los Steelers. Del lado de Cleveland, Paul Brown representa una figura central en la identidad de la franquicia.

Los vínculos entre ambos equipos van más allá del emparrillado. Noll jugó bajo las órdenes de Paul Brown en Cleveland, mientras Bill Cowher tuvo relación con los Browns antes de dirigir a Pittsburgh y construir otra etapa ganadora con los Acereros.

Pittsburgh lidera el historial entre ambas franquicias con 83 victorias, 65 derrotas y un empate en 149 partidos oficiales. Cada nuevo enfrentamiento añade un capítulo a una rivalidad que conserva su peso histórico dentro de la NFL.

Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro entre los Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns podrá seguirse este jueves 1 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

Temas Relacionados

Pittsburgh SteelersCleveland BrownsNFLFutbol americanoPreviamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La UNAM recibe homenaje en San Lázaro por los 475 años de historia

La conmemoración toma como referencia el 21 de septiembre de 1551, fecha en que fue expedida la Cédula Real que permitió fundar la Real Universidad de México

La UNAM recibe homenaje en San Lázaro por los 475 años de historia

Aleks Syntek y Kalimba, los fichajes que José Joel sumó para su banda tributo a José José

El heredero del “Príncipe de la Canción” adelanta un espectáculo respaldado por su familia, con figuras reconocidas dentro del género pop

Aleks Syntek y Kalimba, los fichajes que José Joel sumó para su banda tributo a José José

“Esto nunca me había pasado, quiero llorar”: Karime Pindter denuncia robo en el aeropuerto

La influencer y conductora mexicana compartió un video en redes donde detalla la desaparición de calzado YSL, sandalias Hermès y Chanel, y una bolsa Loewe que guardaba en el fondo de su equipaje

“Esto nunca me había pasado, quiero llorar”: Karime Pindter denuncia robo en el aeropuerto

Ley Antimemes es un invento, iniciativa busca evitar comercializar los símbolos del Gobierno: Sheinbaum explica reforma

La oposición ha criticado esta reforma al acusar que atenta contra la libertad de expresión

Ley Antimemes es un invento, iniciativa busca evitar comercializar los símbolos del Gobierno: Sheinbaum explica reforma

Amistad entre México y Corea del Sur es natural: Sheinbaum celebra aceptación de Kpop e intercambio cultural entre países

Ambos países tienen previsto la creación de un Centro de Kpop en México y un Instituto de Cultura de México en el país asiático

Amistad entre México y Corea del Sur es natural: Sheinbaum celebra aceptación de Kpop e intercambio cultural entre países
MÁS NOTICIAS

NARCO

Andy López Beltrán en la mira de EEUU: agencias analizan posibles acusaciones en su contra, destapa NYT

Andy López Beltrán en la mira de EEUU: agencias analizan posibles acusaciones en su contra, destapa NYT

Montachoques con policías: cómo operan las bandas en Tijuana y qué dicen las cifras en México

Sheinbaum admite que la extradición de Tomás Zerón desde Israel avanza lento: “Ayotzinapa es una herida abierta para todo México”

Restos óseos hallados en nueva investigación del caso 43 de Ayotzinapa no han dado positivo a normalistas, afirma Gobierno

En Los Mochis matan a una mujer embarazada a la puerta de su casa

ENTRETENIMIENTO

De qué murió el fundador de Los Mier: Rogelio Villareal López conocido como ‘Pipo’ tenía 64 años

De qué murió el fundador de Los Mier: Rogelio Villareal López conocido como ‘Pipo’ tenía 64 años

Aleks Syntek y Kalimba, los fichajes que José Joel sumó para su banda tributo a José José

“Esto nunca me había pasado, quiero llorar”: Karime Pindter denuncia robo en el aeropuerto

Conductora de ‘Cuéntamelo, ya! anuncia que tiene cáncer: “Voy a someterme a una mastectomía”

El Foro Cultural Hilvana tendrá noche de baile con presentación de cumbia gratis: fecha, horario y cómo llegar

DEPORTES

Luis Fernando Tena está de regreso: el DT mexicano que goleó a El Salvador y busca clasificar por primera vez a Guatemala a un Mundial

Luis Fernando Tena está de regreso: el DT mexicano que goleó a El Salvador y busca clasificar por primera vez a Guatemala a un Mundial

Cuauhtémoc Blanco pudo jugar en el Real Madrid, pero una fuerte lesión frustró el sueño: “Ya estaba arreglado todo”

México vs Cuba Sub-15: ¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de la novena mexicana en el Mundial de Beisbol tras caer ante Japón?

Argentina vs Bolivia, EN VIVO: horario y dónde ver en México el amistoso de la Fecha FIFA

Luchadores mexicanos rinden homenaje a PAC: así despidieron al británico tras su inesperada muerte