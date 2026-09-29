Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns: cuándo y dónde ver EN VIVO el Thursday Night Football de la Semana 4 desde México

Ambas franquicias abrirán la actividad de una nueva jornada en la NFL con un duelo divisional de la AFC Norte. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Pittsburgh Steelers se enfrentará a los Cleveland Browns este jueves 1 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde el Huntington Bank Field en el Thursday Night Football de la Semana 4 de la NFL.

Aaron Rodgers guía el buen inicio de los Steelers

Los Steelers buscan su tercera victoria de la temporada. (Barry Reeger-Imagn Images)

A pesar de su edad, Aaron Rodgers demostró que todavía puede aparecer en los momentos decisivos. La semana pasada fue una de las figuras en la victoria de los Pittsburgh Steelers frente a los Cincinnati Bengals, que llegaban invictos al encuentro del domingo.

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El mariscal de campo lanzó para 292 yardas y conectó tres pases de anotación. Su actuación fue determinante para que los Acereros consiguieran un triunfo importante ante un rival de la división.

El inicio de temporada ha sido positivo para Mike McCarthy. Su llegada fue cuestionada por una parte de la afición de Pittsburgh y de la NFL, pero el equipo tiene marca de 2-1 después de las primeras tres semanas.

La conexión entre McCarthy y Rodgers, construida durante su etapa en Green Bay Packers, ha sido uno de los factores del buen arranque. Pittsburgh también venció a los Atlanta Falcons en la Semana 1.

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Ahora, los Steelers se preparan para su segundo duelo divisional consecutivo. En esta ocasión jugarán como visitantes, en una prueba que permitirá medir si la Cortina de Acero puede competir por el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

Browns buscan confirmar su buen inicio ante Steelers

Los Browns buscan seguir sorprendiendo en este comienzo de torneo. (Scott Galvin-Imagn Images)

Cleveland Browns atravesó años complicados, con temporadas en las que se mantuvo en los últimos lugares de la NFL. Antes del arranque de la actual campaña también existían dudas sobre el equipo, en especial por la definición de su mariscal de campo titular entre Deshaun Watson y Shedeur Sanders.

El panorama cambió durante las primeras semanas. Cleveland sorprendió con victorias frente a Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers, dos rivales que, en el papel, parecían partir con ventaja.

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Deshaun Watson ha sido una de las piezas centrales en ese arranque. El quarterback parece recuperar parte del nivel que mostró durante su etapa universitaria con Clemson y en sus primeros años con Houston Texans.

Los Browns llegan con dos triunfos consecutivos, aunque todavía deben confirmar que su mejora puede sostenerse ante rivales de mayor exigencia. El próximo reto será frente a Pittsburgh Steelers, un duelo divisional que pondrá a prueba el momento de Cleveland.

Browns y Steelers, una rivalidad marcada por la historia

Browns y Steelers tienen una de las rivalidades más intensas de la NFL. (Ken Blaze-Imagn Images)

Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers protagonizan una de las rivalidades con mayor tradición en la NFL. Las dos ciudades están separadas por cerca de 135 millas y conectadas por la interestatal 76, pero cada enfrentamiento refleja décadas de competencia dentro del Norte de la Conferencia Americana.

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La serie comenzó en 1950, cuando los Browns ingresaron a la NFL después de la fusión con la AAFC. Ambos equipos quedaron ubicados en la misma división y Cleveland impuso condiciones durante las primeras dos décadas, mientras Pittsburgh buscaba consolidarse como una franquicia competitiva.

El panorama cambió en los años 70. Bajo el mando de Chuck Noll, quien antes jugó para Cleveland, los Steelers construyeron la dinastía de la Cortina de Acero y modificaron el equilibrio de la rivalidad. Pittsburgh igualó la serie y tomó el control histórico en las décadas posteriores, sobre todo tras el regreso de los Browns a la NFL en 1999.

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El duelo también está ligado a figuras que dejaron huella en ambas organizaciones. Jack Lambert, James Harrison y Ben Roethlisberger nacieron en Ohio, pero se convirtieron en referentes de los Steelers. Del lado de Cleveland, Paul Brown representa una figura central en la identidad de la franquicia.

Los vínculos entre ambos equipos van más allá del emparrillado. Noll jugó bajo las órdenes de Paul Brown en Cleveland, mientras Bill Cowher tuvo relación con los Browns antes de dirigir a Pittsburgh y construir otra etapa ganadora con los Acereros.

Pittsburgh lidera el historial entre ambas franquicias con 83 victorias, 65 derrotas y un empate en 149 partidos oficiales. Cada nuevo enfrentamiento añade un capítulo a una rivalidad que conserva su peso histórico dentro de la NFL.

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Cuándo y dónde ver el encuentro en vivo desde México

El encuentro entre los Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns podrá seguirse este jueves 1 de octubre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de FOX y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.