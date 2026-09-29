México

Andy López Beltrán en la mira de EEUU: agencias analizan posibles acusaciones en su contra, destapa NYT

El diario estadounidense señaló que las indagatorias estarían relacionadas con presuntos vínculos del hijo del expresidente con huachicol fiscal

Andrés Manuel López Beltrán. (CUARTOSCURO)
Andrés Manuel López Beltrán ayudó a sus amigos a obtener contratos en el gobierno de su papá. (CUARTOSCURO)
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Andrés Manuel López Beltrán estaría en la mira de dos agencias de Estados Unidos que analizan posibles acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló The New York Times.

El diario estadounidense citó a cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias por parte de las agencias, quienes hablaron en calidad de anonimato y refirieron que hasta el momento no se han iniciado investigaciones formales en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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El artículo también refiere que “Andy” ha contactado en varias ocasiones durante el año a funcionarios estadounidenses a través de intermediarios, pero que no han mantenido conversaciones de manera formal, según relataron tres fuentes al tanto del tema.

Además, el diario retoma las investigaciones periodísticas que han vinculado a allegados del morenista, como lo es su amigo Jorge Amílcar Olán, con contratos gubernamentales durante la administración de su padre y las menciones de Andrés Manuel López Beltrán en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) del caso de los hermanos Farías Laguna por presunto huachicol fiscal.

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La defensa de Fernando Farías Laguna confirmó a Infobae que prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández
La defensa de Fernando Farías Laguna confirmó a Infobae que prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, ambos mencionados en el caso de huachicol fiscal. Foto: Especial

*Información en desarrollo...

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