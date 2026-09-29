Habrá concierto sinfónico tributo a BTS con inspiración en Arirang y otros grandes éxitos de la agrupación: lugar, fecha y horario

El espectáculo estará bajo la batuta de Jeong Rim Lee, directora artística de la agrupación, quien ya ha llevado a escenarios mexicanos versiones orquestales de otros artistas del pop coreano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Orquesta Sinfónica de Opumex prepara un nuevo tributo sinfónico a BTS, con el que buscan ofrecer a los fans del grupo surcoreano una manera distinta de escuchar sus canciones más populares. El proyecto lleva por nombre “Arirang Borahae BTS Orchestral Covers Concert”.

El espectáculo estará bajo la batuta de Jeong Rim Lee, directora artística de la agrupación, quien ya ha llevado a escenarios mexicanos versiones orquestales de otros artistas del pop coreano. El repertorio incluirá éxitos históricos del septeto junto con temas de su álbum más reciente, “Arirang”.

PUBLICIDAD

El título del concierto combina dos referencias centrales de la cultura del grupo. Arirang es una canción tradicional coreana declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Borahae (보라해), por su parte, es un término acuñado por el integrante V que significa “I purple you”, una expresión de cariño mutuo entre la banda y su fandom.

OrquestaOpumex/Instagram

Fecha, horario y sede del concierto

El concierto se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 18:00 horas, con una duración aproximada de una hora con 50 minutos.

La sede será el Centro Universitario Cultural (CUC), ubicado en Odontología 35, Copilco Universidad, al sur de la Ciudad de México. El recinto se encuentra cerca de la estación Copilco de la Línea 3 del Metro y es accesible por Avenida Universidad, entre el Parque Hugo Margáin y la Facultad de Odontología de la UNAM.

PUBLICIDAD

Qué canciones sonarán esa noche

El formato invita a la participación activa del público: se pidió a los asistentes que canten junto a los músicos y que lleven consigo un lightstick, el objeto luminoso característico de los conciertos de K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los temas confirmados para el repertorio están “Swim”, “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Dynamite”, “Butter” y “Spring Day”. La organización adelantó que también habrá canciones sorpresa durante la función.

El formato invita a la participación activa del público: se pidió a los asistentes que canten junto a los músicos y que lleven consigo un lightstick, el objeto luminoso característico de los conciertos de K-pop. También se recomendó vestir con tonos morados, el color oficial asociado a BTS.

El recinto contará, además, con un espacio decorado especialmente para fotografías, pensado para que los asistentes se tomen selfies antes o después del espectáculo.

Quién es Jeong-Rim Lee, la directora detrás del proyecto

Jeong-Rim Lee es la fundadora y directora artística de la Orquesta Sinfónica de Opumex, agrupación que se ha especializado en construir puentes entre la música académica y la cultura popular surcoreana en México.

PUBLICIDAD

Bajo su dirección, la orquesta ha desarrollado distintos proyectos temáticos dedicados a artistas del K-pop. Entre ellos figura la serie “Black to the Pink”, dedicada al grupo femenino Blackpink, cuya tercera edición se presentó en agosto en el mismo Centro Universitario Cultural.

También ha dirigido montajes previos centrados en BTS, como “Armonía Borahae” y el “Bora Fest Symphony Fest”, este último realizado con un repertorio que incluyó “Dynamite”, “Butter” y “Spring Day”.

En junio de este año, Lee estuvo al frente de un concierto gratuito en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), titulado “Arirang: un puente de música entre México y Corea”. Esa presentación reunió a la Orquesta de Cámara, conjuntos corales y ensambles de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en un programa centrado en la tradición del canto folclórico coreano.

PUBLICIDAD

La Orquesta Sinfónica de Opumex y su trabajo con el K-pop

Este tipo de propuestas responde al crecimiento del fenómeno conocido como Hallyu, la ola cultural coreana (OrquestaSinfónicaOpumex/Instagram)

La Orquesta Sinfónica de Opumex se ha consolidado como una de las agrupaciones mexicanas que con mayor frecuencia lleva repertorios de K-pop al formato de concierto clásico. Sus producciones combinan arreglos orquestales de canciones pop con elementos visuales y de participación del público, pensados para atraer tanto a seguidores del género como a audiencias habituales de la música sinfónica.

Este tipo de propuestas responde al crecimiento del fenómeno conocido como Hallyu, la ola cultural coreana, que según estimaciones de distintas plataformas especializadas cuenta en México con más de 14 millones de seguidores activos, una de las cifras más altas fuera de Asia.

PUBLICIDAD

El interés por este tipo de espectáculos también se explica por el paso reciente de BTS por el país. En mayo de este año, la banda ofreció tres conciertos con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial “ARIRANG World Tour”. Tras esas presentaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a los integrantes del grupo en Palacio Nacional.

Sobre el Centro Universitario Cultural

El Centro Universitario Cultural (CUC) es un recinto ubicado en la colonia Copilco Universidad, al sur de la Ciudad de México, dedicado a la formación artística y la exhibición de espectáculos de distintas disciplinas.

PUBLICIDAD

El concierto se realizará en el Auditorio Fra Angélico, uno de los espacios del CUC destinado de forma regular a conciertos de música clásica y jazz, presentaciones de danza y obras de teatro. El auditorio tiene un aforo de 692 butacas y cuenta con un piano de media cola de la marca japonesa Toyo, además de equipo de audio e iluminación profesional.

El recinto ha sido, en meses recientes, sede de otros montajes de la Orquesta Sinfónica de Opumex, entre ellos la serie dedicada a Blackpink, lo que lo posiciona como uno de los espacios habituales para este tipo de tributos sinfónicos en la capital mexicana.

PUBLICIDAD

Cómo conseguir boletos

Para este tipo de conciertos, la Orquesta Sinfónica de Opumex ha manejado previamente la venta de boletos a través de la plataforma Boletópolis, con distintas categorías de precio según la ubicación dentro del auditorio.

La agrupación ha compartido información sobre sus presentaciones a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde suele confirmar detalles adicionales del repertorio y la logística de cada función conforme se acerca la fecha del evento.