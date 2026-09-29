Luchadores mexicanos rinden homenaje a PAC: así despidieron al británico tras su inesperada muerte

La muerte de Benjamin Satterley, conocido como PAC y Neville, provocó reacciones entre varios luchadores mexicanos que compartieron ring y vestidor con el británico. (Captura de pantalla)

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La muerte de Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC y anteriormente como Neville en WWE, provocó una inmediata reacción dentro de la lucha libre internacional. El británico falleció a los 40 años el domingo 27 de septiembre, apenas un día después de disputar ante Andrade El Ídolo el que se convirtió en su último combate profesional en AEW All Out.

En México, donde el luchador tuvo varias presentaciones a lo largo de su carrera, el impacto también se hizo presente. Diferentes gladiadores aprovecharon sus funciones y redes sociales para recordar al integrante de Death Riders y despedir a un luchador con quien compartieron cuadrilátero, vestidor y momentos importantes de sus respectivas carreras.

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Kemalito lo recordó en la Arena Puebla

La microestrella del CMLL y miembro de los Death Riders no se quedó atrás y rindió homenaje al luchador británico.

Uno de los homenajes más llamativos ocurrió en una función del Consejo Mundial de Lucha Libre. Kemalito, una de las microestrellas de la empresa, apareció en la Arena Puebla con una toalla negra sobre los hombros, un detalle que evocó una de las características que PAC acostumbraba utilizar durante sus apariciones.

(Captura de pantalla)

Después de su combate contra Chamuel y Tengu, Kemalito llevó todavía más lejos el tributo. El luchador colocó una máscara con el logotipo de Death Riders en el centro del ring, agrupación de AEW a la que pertenecía PAC, y posteriormente señaló hacia el cielo para dedicarle un último reconocimiento.

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Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional

La escena ocurrió mientras el mundo de la lucha libre todavía asimilaba la noticia del fallecimiento del británico, quien había construido una carrera internacional que incluyó pasos por WWE, AEW, New Japan Pro-Wrestling y México.

Bandido no pudo contener la emoción por la muerte de PAC

El Más Buscado en un evento en Houston pidió a la gente homenajear a su gran amigo y rival PAC tras darse a conocer su muerte.

Otro de los luchadores mexicanos que reaccionó públicamente fue Bandido. El actual representante mexicano en AEW y campeón mundial de Ring of Honor recordó a PAC durante una función no televisada en Houston.

El Más Buscado explicó que acababa de enterarse de la noticia y habló frente a los aficionados sobre la relación que tenía con Satterley. Sus palabras estuvieron marcadas por la emoción, especialmente porque había compartido vestidor con él apenas un día antes.

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“Esta noche es un poco difícil para mí, ya que hace unos minutos, me acabo de enterar, todas las redes sociales se acaban de enterar, de que ha pasado a mejor vida el luchador que se llamaba Pac. En otras compañías era Neville y era un buen amigo mío. El día de ayer me tocó compartir el vestidor con él. Intercambiamos playeras y pues nos decimos que nos que-- que nos queríamos, ¿no? Y es difícil para mí estar esta noche frente de todos ustedes con este dolor tan profundo que tengo en mi corazón. Por eso quiero que lo despidamos como todos nos queremos ir. Por favor, si me ayuda mi gente de Houston, quiero darle un minuto de aplausos. Que retumbe el cielo”, comentó el luchador mexicano.

El momento terminó con un aplauso dedicado al británico por parte del público.

Penta y Rey Fénix también recordaron a su compañero

(Captura de pantalla)

La relación de PAC con México también estuvo marcada por su vínculo con Penta Zero Miedo y Rey Fénix. Los tres formaron Death Triangle en AEW y consiguieron conquistar juntos el Campeonato Mundial de Tercias de la compañía.

Por ello, Penta encontró una manera especial de recordarlo durante una emisión de RAW. El mexicano apareció con una cinta blanca colocada en su pierna izquierda y el nombre de PAC como homenaje.

Rey Fénix, por su parte, compartió una imagen realizada por un aficionado en la que aparecen los Lucha Brothers mirando hacia el cielo, acompañados por una representación de PAC entre las estrellas.

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(Captura de pantalla)

Los homenajes llegaron mientras distintas figuras de la lucha libre internacional expresaban su pesar por la muerte de Satterley. WWE también dedicó referencias al luchador durante su programación, en reconocimiento a quien fue una figura importante de NXT bajo el nombre de Adrian Neville.

(Captura de pantalla)

Su última lucha fue contra Andrade El Ídolo

Benjamin Satterley, conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años, apenas un día después de disputar el que se convertiría en su último combate profesional (Especial)

El destino quiso que el último combate de PAC fuera precisamente frente a un luchador mexicano. El 26 de septiembre, durante AEW All Out en Chicago, Andrade El Ídolo defendió el Campeonato Nacional de AEW ante el británico.

PAC cayó derrotado después de una intensa batalla por el título. AEW documentó el encuentro como uno de los combates de la cartelera, con ambos luchadores protagonizando una contienda de alto impacto.

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Horas después, el mundo de la lucha libre recibió la noticia de su muerte.

¿De qué murió PAC, luchador de AEW?

El luchador profesional PAC murió a los 40 años de edad (X/ @AEW)

Hasta el momento, la causa del fallecimiento no ha sido determinada oficialmente. Autoridades informaron que Satterley fue encontrado inconsciente dentro de un automóvil en Illinois y posteriormente fue declarado muerto. La investigación continúa y se requieren pruebas adicionales para establecer la causa. También se ha informado que no existen indicios iniciales de un crimen.

A los 40 años, PAC dejó una carrera marcada por su estilo aéreo, sus campeonatos y sus presentaciones en distintas empresas del mundo. En México, sus compañeros encontraron una manera propia de despedirlo: desde un ring de la Arena Puebla hasta un homenaje en WWE, pasando por las palabras emocionadas de Bandido y los recuerdos de Penta y Rey Fénix.

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