México

Sheinbaum ‘palomea’ elección de coordinadores estatales de Morena y les da un consejo rumbo a 2027

La presidenta valoró la unidad durante las encuestas internas y señaló que quienes no obtuvieron una coordinación podrán participar en otras convocatorias del partido

Claudia Sheinbaum en un pódium de Estados Unidos Mexicanos con una rejilla de fotografías de personas sosteniendo carteles de Morena.
Claudia Sheinbaum habla en un podio durante una conferencia de prensa en México junto a un recuadro con integrantes del partido Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que el proceso de elección de las 17 coordinaciones estatales de Morena se desarrolló con unidad. Consultada este martes sobre los resultados y el mensaje para quienes no fueron seleccionados, respondió que las decisiones siguientes corresponden al partido.

La mandataria también dio un consejo a quienes encabezarán los trabajos de la llamada Cuarta Transformación en los estados rumbo a 2027: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Ante una pregunta sobre cómo preservar la unidad después de las designaciones, Sheinbaum señaló que existen otras convocatorias en las que podrían participar los aspirantes que no obtuvieron una coordinación estatal. Mencionó las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales.

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“Ya depende, pues, del partido, porque hay muchas nuevas convocatorias”, respondió. Añadió que quienes no consiguieron el triunfo en la encuesta podrían integrarse a otras tareas de coordinación.

Sus palabras fueron una valoración general del proceso, no un pronunciamiento individual sobre cada resultado. La presidenta dejó en manos de Morena las decisiones sobre la participación futura de los aspirantes y evitó anunciar acuerdos o cargos para quienes quedaron fuera de las coordinaciones estatales.

¿Quiénes son los 17 coordinadores de Morena rumbo a 2027?

Morena completó la designación de sus coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027. Estas figuras encabezarán tareas partidistas en sus estados y se perfilan para la disputa electoral, aunque el nombramiento como coordinador no equivale por sí mismo a una candidatura formal.

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La etapa de definiciones dejó a varios aspirantes sin la coordinación que buscaban. Entre los casos más visibles está Chihuahua, donde fue elegido Cruz Pérez Cuéllar frente a Andrea Chávez. Por ello, la pregunta dirigida a Sheinbaum se centró en el mensaje para quienes no resultaron seleccionados y en la unidad del movimiento de cara a los próximos comicios.

Aguascalientes. Nora Ruvalcaba Gámez fue una de las primeras personas designadas. Su trayectoria incluye una candidatura previa a la gubernatura del estado y responsabilidades en el ámbito federal.

Baja California. Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia, fue elegida para coordinar los trabajos del movimiento en una entidad que Morena gobierna actualmente. Su nombramiento se dio en la ronda de anuncios de septiembre.

Baja California Sur. Manuel Cota encabezará la coordinación estatal. Su designación se produjo en medio de la competencia interna con Milena Quiroga y de las negociaciones entre Morena y sus aliados rumbo a la elección.

Campeche. Pablo Gutiérrez Lazarus fue seleccionado para la coordinación en el estado. Es uno de los perfiles anunciados durante la primera etapa de definiciones del partido, junto con los de Aguascalientes y Colima.

Chihuahua. Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, obtuvo la coordinación estatal. En el proceso también participó la senadora Andrea Chávez, cuya aspiración había atraído atención nacional.

Colima. Rosa María Bayardo Cabrera fue designada coordinadora en la entidad. Su nombre formó parte del primer grupo de perfiles dados a conocer por Morena para las elecciones estatales de 2027.

Guerrero. Beatriz Mojica Morga, senadora, asumió la coordinación después de competir con otros perfiles del partido y sus aliados. Tras el anuncio, el reto para el movimiento es integrar a los distintos grupos que participaron en la selección.

Michoacán. Carlos Torres Piña fue elegido coordinador estatal. Entre sus antecedentes figura haber sido secretario de Gobierno en la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.

Nayarit. Jazmín Bugarín Rodríguez, senadora con licencia y figura del Partido Verde, quedó al frente de la coordinación. Su designación se resolvió mediante un ajuste de género dentro del proceso interno.

Nuevo León. Clara Luz Flores Carrales encabezará los trabajos estatales. La política ya compitió por la gubernatura en 2021 y vuelve a colocarse entre los principales perfiles del bloque oficialista para la siguiente elección.

Querétaro. Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue nombrado coordinador. Su trayectoria también incluye cargos relacionados con justicia y procuración de justicia.

Quintana Roo. Eugenio “Gino” Segura Vázquez fue seleccionado para dirigir los trabajos de defensa de la transformación en el estado. Su perfil está vinculado con la política y la administración pública de la entidad.

San Luis Potosí. Elí César Cervantes Rojas, exsenador, asumió la coordinación estatal. Su nombramiento se anunció en la última ronda de definiciones rumbo a la renovación de la gubernatura.

Sinaloa. Imelda Castro Castro fue elegida coordinadora en uno de los primeros anuncios del proceso. Su designación la coloca al frente de la organización partidista estatal rumbo a 2027.

Sonora. Lorenia Valles Sampedro, senadora con licencia, recibió la coordinación estatal. Tras su nombramiento, planteó trabajar con quienes también participaron en el proceso interno.

Tlaxcala. Ana Lilia Rivera Rivera fue designada coordinadora. Su elección cerró una competencia interna en la que también participó Alfonso Sánchez García.

Zacatecas. Verónica Díaz Robles encabezará la coordinación estatal. Antes fue delegada de programas federales de Bienestar en la entidad; su designación también generó diferencias entre fuerzas del bloque oficialista.

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