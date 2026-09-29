Conductora de ‘Cuéntamelo, ya! anuncia que tiene cáncer: “Voy a someterme a una mastectomía” (RS)

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Bettyna Salazar, conductora de Cuéntamelo, ya! y creadora del personaje Olga Sana, anunció el pasado 28 de septiembre de 2026 que una biopsia dio positivo a cáncer y que se sometería nuevamente a una mastectomía, luego de que médicos detectaron una bolita en su seno izquierdo.

La comediante señaló que el padecimiento fue localizado a tiempo y dijo confiar en que superaría esta nueva etapa, 11 años después de enfrentar cáncer de mama por primera vez.

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La actriz publicó un comunicado dirigido a sus seguidores y a los medios de comunicación para confirmar el resultado de la biopsia. En el mensaje agradeció las muestras de cariño que recibió desde que dio a conocer que sería sometida a estudios médicos.

“El resultado de la biopsia dio positivo a cáncer pero dentro de todo, tenemos una buena noticia: estamos a tiempo”, escribió Salazar en el texto fechado en Ciudad de México el 28 de septiembre de 2026.

La conductora aún no había informado la fecha en que sería intervenida. Señaló que compartiría los detalles de la cirugía cuando los tuviera y que mantendría actualizados a sus seguidores sobre su estado de salud.

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Bettyna Salazar anunció una nueva mastectomía

Bettyna Salazar anunció una nueva mastectomía (RS)

En su comunicado, Bettyna Salazar explicó que volvería a someterse a una mastectomía como parte del tratamiento contra el cáncer. La actriz afirmó que recibió el diagnóstico con ánimo, debido a que la enfermedad fue detectada de forma oportuna.

“Voy a someterme nuevamente a una mastectomía. Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba, estoy contenta de haberlo detectado a tiempo”, señaló la intérprete.

La comediante también escribió que enfrentaba el proceso con fe y con el respaldo de su público. “Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo y, sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan”, expresó.

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Salazar agradeció a quienes siguieron de cerca su trayectoria y a las personas que le enviaron mensajes después de conocer que los médicos encontraron un nódulo en su seno izquierdo.

“Gracias por estar, por preocuparse, por quererme y por acompañarme una vez más en este camino. Todo su cariño me da mucha fuerza”, escribió la actriz en el documento difundido en sus redes sociales.

Olga Sana enfrentó cáncer de mama 11 años antes

La noticia llegó 11 años después de que Bettyna Salazar enfrentó por primera vez cáncer de mama. La actriz logró superar aquella enfermedad y, desde entonces, compartió mensajes relacionados con la detección temprana y la autoexploración.

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Olga Sana enfrentó cáncer de mama 11 años antes (Instagram: olgasanaoficial)

En días previos, la conductora informó que los médicos detectaron una “bolita” en el seno izquierdo. Por esa razón, se sometió a una biopsia para conocer el origen del hallazgo.

El resultado fue positivo a cáncer, de acuerdo con su comunicado. Salazar sostuvo que la detección temprana representó una noticia favorable dentro del diagnóstico y sería sometida a una operación.

La conductora no precisó el tipo de cáncer ni los estudios complementarios que seguirían antes o después de la mastectomía. Tampoco informó si requeriría otros tratamientos médicos.

En el texto, la actriz prometió mantenerse en contacto con sus seguidores. “En cuanto tenga la fecha de la cirugía, se las haré saber y los mantendré al tanto de todo”, señaló.

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FUCAM recibió el agradecimiento de la conductora de Televisa

Bettyna Salazar incluyó un agradecimiento a FUCAM, al voluntariado de la institución y al equipo médico que la acompañó durante el proceso.

“Mi total y eterno agradecimiento a FUCAM, voluntariado y a mis doctores”, escribió la comediante al final de su mensaje.

FUCAM fue mencionada por la actriz en el comunicado como parte de la atención que recibió. Salazar no detalló los procedimientos médicos que le realizaron ni el momento en que inició su atención en el centro médico.

La intérprete firmó el documento con su nombre y con el de su personaje, Olga Sana. También dejó un mensaje para las personas que la siguieron desde sus participaciones en televisión: “Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”.

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Bettyna Salazar mantuvo vigente al personaje de Olga Sana

Bettyna Salazar, también identificada como Bettina Salazar, fue una actriz y comediante originaria de Veracruz. Antes de consolidar su carrera en la televisión mexicana, trabajó como modelo y edecán.

Su personaje Olga Sana se convirtió en una de las figuras con las que obtuvo mayor reconocimiento entre el público. La comediante participó en programas de variedades y espacios de entretenimiento de Televisa.

También formó parte de Cuéntamelo, ya!, programa de espectáculos en el que compartió espacio con otras conductoras y comentó temas de la industria televisiva, música y entretenimiento.

La publicación de Salazar concentró mensajes de apoyo de seguidores y colegas. La conductora anunció que daría a conocer la fecha de la mastectomía cuando fuera confirmada por su equipo médico.

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