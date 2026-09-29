México

En Los Mochis matan a una mujer embarazada a la puerta de su casa

Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome resguardan la colonia Ampliación 12 de Octubre, donde peritos de la Fiscalía de Sinaloa buscan indicios del ataque

Una cinta de precaución amarilla atada a un poste de madera bloquea una calle de piedra por la noche.
Una cinta amarilla de precaución delimita el paso en una calle empedrada de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Fernanda Gastelum, una mujer embarazada de 22 años, murió el lunes 28 de septiembre tras recibir varios disparos frente a su domicilio en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa. El bebé que esperaba, de aproximadamente ocho meses de gestación, tampoco sobrevivió pese a una cesárea de emergencia practicada en un hospital privado, adonde su esposo la trasladó tras el ataque armado cuyo móvil las autoridades no han esclarecido.

Fernanda Gastelum murió cuando llegaba a su domicilio en Los Mochis

La agresión ocurrió alrededor de las 9:30 horas del lunes en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza. Fernanda llegó a bordo de un vehículo particular hasta la puerta de su casa, según reportó el diario Milenio.

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Un hombre se aproximó al vehículo en ese momento y disparó en repetidas ocasiones contra la joven. El agresor huyó de la escena de inmediato, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el sitio Tribuna de la Bahía.

Medios locales identificaron a la víctima como Fernanda “N”, de 31 años, con un dato distinto sobre la edad respecto a otros reportes. Tribuna de la Bahía precisó que la mujer tenía entre siete y ocho meses de embarazo al momento del ataque.

Agentes de seguridad y patrullas estacionadas en una calle de noche detrás de una cinta amarilla con la leyenda Precaución no pase.
Agentes de la Guardia Nacional resguardan una zona acordonada durante un operativo nocturno en una calle residencial de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La joven murió luego de recibir disparos frente a su casa en la colonia Ampliación 12 de Octubre. Su bebé, de ocho meses de gestación, falleció después de una cesárea de urgencia y las autoridades aún no identifican al responsable ni el motivo del crimen.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa acordonó la zona minutos después del ataque. Peritos de la institución realizaron diligencias para recabar indicios que permitan reconstruir el episodio.

El esposo trasladó a la víctima a un hospital privado del sector Centro

El esposo de Fernanda acudió a auxiliarla apenas ocurrió la agresión. El hombre decidió trasladarla por sus propios medios hacia un hospital privado del sector Centro de Los Mochis, sin esperar una ambulancia.

La joven ingresó al nosocomio en estado grave por las heridas de bala. El personal médico del hospital intentó estabilizarla mientras evaluaba el riesgo para el embarazo avanzado.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos practicaron una cesárea de emergencia. El objetivo del procedimiento era salvar al bebé de ocho meses de gestación ante el deterioro de la madre.

Los esfuerzos médicos no lograron evitar el desenlace fatal. Tanto Fernanda como su bebé murieron pese a la intervención quirúrgica, según coincidieron medios locales.

Hasta el cierre de los reportes consultados, ninguna autoridad había anunciado detenciones por el homicidio. Tampoco se dio a conocer de forma oficial la identidad del agresor ni el posible móvil del ataque, de acuerdo con Tribuna de la Bahía.

Los Mochis figura entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome y de la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la zona tras el crimen. Agentes investigadores revisaron cámaras de videovigilancia cercanas para intentar identificar al presunto responsable.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El homicidio de Fernanda y su bebé ocurre en un municipio que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país. Un 19,2% de la población de Los Mochis consideró insegura su ciudad durante el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana citada por Infobae.

Ese mismo reportaje precisó que el promedio diario de homicidios en México bajó a 59,5 en septiembre de 2025. La cifra representó una reducción del 32% frente a los 86,9 casos diarios del mismo mes de 2024, de acuerdo con datos oficiales recogidos por Infobae.

Sinaloa atraviesa desde septiembre de 2024 un conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha elevado la violencia en varios municipios, incluido Ahome. Infobae documentó, en un texto de la periodista Ingrid Scarlet Rubi Resendiz, que ese enfrentamiento cumplió casi dos años y que sus efectos alcanzaron incluso la salud mental de la población joven de Los Mochis.

La escalada de violencia en la entidad también generó episodios de saldo especialmente alto. Infobae reportó, en un artículo del periodista Fabián Sosa, que la muerte de un operador criminal identificado como “El Morral” desató una respuesta armada con casi 40 homicidios en una sola semana en distintos puntos de Sinaloa.

Cinta amarilla con texto "POLICE LINE DO NOT CROSS" y "CINTA POLICIAL NO PASE" en primer plano, vehículos con luces rojas y azules en calle de noche.
Una cinta policial amarilla restringe el paso en una calle oscura, mientras al fondo se ven las luces azules y rojas de varios vehículos de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese reporte de Infobae detalló que los casos diarios en la entidad oscilaron entre tres y once homicidios durante los siete días posteriores al hecho. El recuento incluyó municipios como Culiacán, Navolato, Guasave y Mazatlán, aunque el texto no desglosó cifras específicas para Ahome en ese periodo puntual.

Ninguno de los artículos de Infobae consultados ofrece un conteo exclusivo y actualizado de homicidios dolosos para Los Mochis en septiembre de 2026. La cobertura disponible sitúa al municipio dentro del contexto de violencia estatal derivado de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, sin precisar una cifra propia y verificada para la ciudad en la fecha del ataque contra Fernanda Gastelum.

La investigación por la muerte de la mujer embarazada y su bebé permanece abierta. La Fiscalía de Sinaloa no había reportado, hasta el último dato disponible en las fuentes consultadas, avances sobre la identidad del agresor ni sobre el móvil del crimen ocurrido en la colonia Ampliación 12 de Octubre.

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