Amistad entre México y Corea del Sur es natural: Sheinbaum celebra aceptación de Kpop e intercambio cultural entre países

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (AP Foto/Eduardo Verdugo)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó que la amistad entre México y Corea del Sur se ha dado de forma “natural” en los últimos años, creando diversos espacios de convivencia entre ambas sociedades, especialmente en materia cultural y económica.

“Le dije yo al presidente de Corea: “A veces los pueblos se adelantan a los gobiernos”, porque realmente esa amistad que se ha dado, pues es natural y por la promoción, obviamente también que ha hecho la República de Corea en este sentido", declaró durante su conferencia matutina de este 29 de septiembre en Palacio Nacional.

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