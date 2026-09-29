México

Amistad entre México y Corea del Sur es natural: Sheinbaum celebra aceptación de Kpop e intercambio cultural entre países

Ambos países tienen previsto la creación de un Centro de Kpop en México y un Instituto de Cultura de México en el país asiático

El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El presidente surcoreano Lee Jae Myung y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum (AP Foto/Eduardo Verdugo)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó que la amistad entre México y Corea del Sur se ha dado de forma “natural” en los últimos años, creando diversos espacios de convivencia entre ambas sociedades, especialmente en materia cultural y económica.

“Le dije yo al presidente de Corea: “A veces los pueblos se adelantan a los gobiernos”, porque realmente esa amistad que se ha dado, pues es natural y por la promoción, obviamente también que ha hecho la República de Corea en este sentido", declaró durante su conferencia matutina de este 29 de septiembre en Palacio Nacional.

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