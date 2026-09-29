México

El Foro Cultural Hilvana tendrá noche de baile con presentación de cumbia gratis: fecha, horario y cómo llegar

El recinto de Buenavista acumula más de mil 300 conciertos y más de 120 exposiciones; recibe a la orquesta sonidera sin costo de entrada

Personas bailando frente a dos escenarios con luces y pantallas con el texto Guadalupe Reyes Orquesta.
La propuesta promete una noche de baile con repertorio tropical, pensada para un público que busca una alternativa distinta a la oferta nocturna habitual de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta llega a un nuevo escenario de la capital mexicana con un concierto sin costo de entrada. La propuesta promete una noche de baile con repertorio tropical, pensada para un público que busca una alternativa distinta a la oferta nocturna habitual de la ciudad.

La cita reúne dos elementos que definen la escena cultural independiente de la Ciudad de México: una agrupación identificada con la tradición sonidera capitalina y un recinto que desde hace más de una década funciona como punto de encuentro para propuestas artísticas alternativas. El resultado es un evento gratuito que no requiere registro previo ni compra de boletos.

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La Guadalupe Reyes Cumbia orquesta en un concierto al aire libre

El Foro Cultural Hilvana como sede de eventos independientes

El recinto que recibirá a la orquesta no es un espacio nuevo dentro del circuito artístico de la capital. El Foro Cultural Hilvana nació con la intención de ofrecer un lugar donde el arte, la cultura y el esparcimiento convivieran fuera del estereotipo de un bar convencional o de un foro cultural solemne, según se describe en su propia presentación institucional registrada ante el Sistema de Información Cultural.

A lo largo de su historia, el foro acumula más de mil 300 conciertos, 120 exposiciones y la participación de más de 200 poetas, además de otros creadores y colectivos. El espacio se define como un punto de partida para propuestas de creadores emergentes, tanto nacionales como extranjeros, y mantiene una política de apertura a distintas manifestaciones artísticas y musicales sin restricciones de género o formato.

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Hilvana también ofrece servicio de cafetería y restaurante dentro de sus instalaciones, lo que amplía la experiencia más allá del propio espectáculo musical. En etapas recientes, el recinto incorporó exposiciones itinerantes y producciones internacionales a su agenda regular, consolidándose como un espacio de uso mixto dentro de la oferta cultural de la colonia Buenavista.

El foro se ubica en un entorno cercano a otros puntos de interés cultural de la Ciudad de México. Según registros de ubicación, el recinto está próximo al Jardín de San Fernando y al Teatro Lotería Nacional, mientras que el Palacio de Bellas Artes se encuentra a un kilómetro de distancia hacia el este.

Cartel en tonos rosa y verde con la ilustración de una figura religiosa con gafas de sol y tipografía que anuncia a un grupo de cumbia
Hilvana también ofrece servicio de cafetería y restaurante dentro de sus instalaciones, lo que amplía la experiencia más allá del propio espectáculo musical. (Foro Cultural Hilvana/Redes sociales)

Fecha, horario y cómo llegar al concierto

Decenas de parejas bailan en un patio al aire libre entre edificios coloridos, un cartel de evento y carritos de comida.
Decenas de personas bailan cumbia en pareja en un patio al aire libre durante una noche temática dedicada a la música de Colombia y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concierto de La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta en el Foro Cultural Hilvana se realizará el jueves 1 de octubre de 2026, a partir de las 8:00 pm. El evento tiene entrada libre, sin costo de boleto ni requisito de registro previo, según se informó en la convocatoria del recinto.

El Foro Cultural Hilvana se ubica en avenida México-Tenochtitlán 17, en la colonia Buenavista, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. La dirección también aparece registrada en algunos directorios como Puente de Alvarado 17-A, con el mismo código postal 06350, correspondiente a la misma zona de Buenavista.

La ubicación se encuentra dentro del perímetro conocido como Buenavista-Tenochtitlán, una zona con acceso directo mediante transporte público. El recinto está próximo a la estación Buenavista, que conecta con el Metrobús y con la Terminal de Autobuses de Buenavista, además de contar con cercanía a la estación del Metro Revolución de la Línea 2.

Para quienes se desplacen en transporte particular, la zona cuenta con acceso desde avenida Insurgentes Norte y Puente de Alvarado, dos de las vialidades principales que conectan Buenavista con el Centro Histórico y con la colonia Tabacalera. El foro se encuentra dentro de una zona con oferta de estacionamientos públicos cercanos, dado su entorno mixto de uso comercial y cultural.

La organización del evento recomienda llegar con anticipación, dado que se trata de una presentación con entrada libre y sin límite de aforo especificado en la convocatoria. La modalidad de acceso gratuito ha sido una constante en las presentaciones recientes de la orquesta, que también se presentó bajo el mismo esquema en su concierto del Museo Nacional de Culturas Populares.

Quién es La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta

Varias parejas bailan en una plaza iluminada de noche frente a un escenario con músicos y un letrero que dice Cumbia en Vivo.
A partir de esa referencia, la agrupación construyó su identidad musical alrededor del baile colectivo y los repertorios festivos. Según el sitio especializado Away Travel, la orquesta figura entre los grupos que tocan de manera recurrente en presentaciones alrededor de la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guadalupe Reyes Cumbia Orquesta forma parte del circuito de bandas en vivo que sostiene la escena de cumbia sonidera en la Ciudad de México. El nombre del grupo remite a la temporada festiva conocida coloquialmente como “la Guadalupe-Reyes”, el período que en México se extiende entre el 12 de diciembre y el 6 de enero, entre las celebraciones de la Virgen de Guadalupe y el Día de Reyes.

A partir de esa referencia, la agrupación construyó su identidad musical alrededor del baile colectivo y los repertorios festivos. Según el sitio especializado Away Travel, la orquesta figura entre los grupos que tocan de manera recurrente en presentaciones alrededor de la capital, junto a sonideros y bandas que mantienen viva la tradición del baile popular mexicano.

La banda ha ganado visibilidad en el circuito cultural de la ciudad en los últimos meses. Apenas un día antes de su presentación en Hilvana, la orquesta también se subió al escenario del Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán, dentro de un ciclo de conciertos gratuitos organizado por la Noche de Museos. Ese antecedente confirma el perfil de la agrupación como parte activa del movimiento sonidero que combina cumbia, historia popular y espacios institucionales o culturales para llegar a nuevos públicos.

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