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Cuauhtémoc Blanco pudo jugar en el Real Madrid, pero una fuerte lesión frustró el sueño: “Ya estaba arreglado todo”

El descubridor de talentos Coka González contó que el “Cuauh” tenía acordado un camino hacia el Madrid, pero una grave lesión modificó sus planes en Europa

El descubridor de talentos aseguró que el “Cuauh” tenía previsto jugar una temporada en Valladolid antes de dar el salto al conjunto merengue.
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La carrera de Cuauhtémoc Blanco en Europa pudo haber tenido un capítulo todavía más importante. El ídolo mexicano llegó a jugar en España con el Real Valladolid, pero detrás de aquella aventura habría existido un proyecto mucho más ambicioso: llevarlo posteriormente al Real Madrid.

La versión fue compartida por Coka González, descubridor de talentos, durante el podcast El Re-portero, conducido por el exguardameta Yosgart Gutiérrez. De acuerdo con el relato del buscador de futbolistas, Manuel Sánchez, quien representaba al atacante mexicano durante aquella etapa, tenía prácticamente trazado el camino que debía seguir el “Cuauh” para terminar vestido de blanco.

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El Cuau estuvo cerca de vestirse de merengue pero una grave lesión truncó ese sueño. (Ilustración: Jovani Pérez)
El Cuau estuvo cerca de vestirse de merengue pero una grave lesión truncó ese sueño. (Ilustración: Jovani Pérez)

Según esta versión, Blanco tendría primero una temporada de adaptación en el Valladolid y posteriormente daría el salto al conjunto merengue, que en aquellos años reunía a varias de las figuras más importantes del futbol mundial.

Una lesión cambió el proyecto

La pat5a(Especial)
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González recordó que desde antes veía en Blanco las condiciones necesarias para convertirse en una de las grandes figuras del futbol mexicano.

“Yo le dije a la mamá de Cuauhtémoc que su hijo iba a ser el mejor futbolista de México y no mentí. Sin embargo, esa lesión que tuvo en el premundial del 2000 ante Trinidad y Tobago le costó”, contó el Coka González.

El golpe al que hizo referencia fue la lesión sufrida por Blanco durante un partido de la eliminatoria mundialista ante Trinidad y Tobago en octubre de 2000. El atacante tuvo que permanecer alejado de las canchas durante varios meses, una situación que afectó considerablemente su primera experiencia en España.

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González aseguró que posteriormente conversó con quien representaba al futbolista y recibió detalles sobre el supuesto acuerdo que existía para llevarlo al Real Madrid.

“La patada esta que le dan en el premundial le costó. Yo platiqué con Sáenz, el que lo representaba. Y me dice: ‘Él (Cuauhtémoc Blanco) nomás iba a jugar una temporada en Valladolid y ya estaba arreglado con el Madrid. Lástima que esa lesión lo paro”. dijo.
El Coka González fue la persona que llevó a Cuauhtémoc Blanco al futbol profesional. (Captura de pantalla)
El Coka González fue la persona que llevó a Cuauhtémoc Blanco al futbol profesional. (Captura de pantalla)

La versión coloca a Blanco ante una posibilidad que habría cambiado por completo su trayectoria internacional. El mexicano habría tenido la oportunidad de competir por un lugar en uno de los equipos más poderosos de aquella época, aunque el relato corresponde a lo contado por González y no existe en la información disponible un anuncio oficial del Real Madrid que confirme aquel supuesto acuerdo.

El “Cuauh” sí logró hacer historia en el Bernabéu

Aunque ese hipotético fichaje nunca se concretó, Blanco sí consiguió dejar una de las postales más recordadas de un futbolista mexicano en el Santiago Bernabéu.

El 29 de septiembre de 2001, el Real Valladolid visitó al Real Madrid por la quinta jornada de La Liga. El conjunto local se adelantó con goles de Zinedine Zidane y Raúl, mientras que Fernando Fernández había conseguido marcar para los visitantes.

Blanco comenzó el encuentro en el banco y recibió la oportunidad de ingresar durante la parte final. De acuerdo con los registros del partido, entró al minuto 82 en sustitución de Fernando Fernández. Apenas unos minutos después apareció su momento.

(Especial)
(Especial)

Al minuto 87, el mexicano ejecutó un tiro libre que terminó dentro de la portería defendida por Iker Casillas. El gol significó el 2-2 definitivo y convirtió al “Cuauh” en protagonista de una noche inolvidable en la casa del conjunto merengue.

En aquel Real Madrid estaban jugadores como Zidane, Raúl, Luís Figo, Roberto Carlos e Iker Casillas, integrantes de una plantilla que posteriormente quedó identificada con la famosa generación de los “Galácticos”.

El gol que pudo ser su carta de presentación

Paradójicamente, Blanco consiguió hacerle daño al equipo al que, según la versión de Coka González, habría estado destinado a llegar.

El tanto ante el Madrid también fue el primero que consiguió con el Valladolid en aquella temporada. En el curso 2001-02 disputó 20 partidos y marcó tres goles con el conjunto español.

El mexicano finalmente no permaneció de manera definitiva en España y regresó al futbol mexicano. Sin embargo, su gol en el Bernabéu quedó como uno de los momentos más importantes de su aventura europea.

Más de dos décadas después, la revelación de Coka González vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que forma parte de los grandes “qué hubiera pasado si” del futbol mexicano: ¿cómo habría cambiado la historia de Cuauhtémoc Blanco si aquella lesión no hubiera detenido el camino que, según esta versión, podía llevarlo directamente al Real Madrid?

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