Pensión del Bienestar 2026: fecha confirmada para el próximo pago a todos los adultos mayores

El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El periodo de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre terminó el viernes pasado, y ya está confirmada la fecha del siguiente depósito a todos sus beneficiarios.

El programa se dirige a hombres y mujeres de 65 años en adelante y este año entrega un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco Bienestar.

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Pensiones y Becas están entregando las tarjetas del Bienestar a los nuevos beneficiarios (Agencias de gobierno)

El programa busca fortalecer la protección social de las personas adultas mayores, reconocer su aporte a la construcción del país y ayudar a garantizarles una vejez digna y plena.

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión del Bienestar?

Tomando en cuenta que la pensión entrega el apoyo cada dos meses, el siguiente pago se espera sea en el mes de noviembre.

El beneficio económico se entrega de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario, y aunque no se ha publicado el calendario oficial, esta podría ser una agenda tentativa de la distribución de los recursos.

Hombres de 60 a 64 años pueden recibir este programa social exclusivo del Gobierno de la Ciudad de México. Video: X/@ClaraBrugadaM.

Calendario tentativo de pagos de la Pensión del Bienestar

Letra A - lunes 2 de noviembre

Letra B - Martes 3 de noviembre

Letra C - Miércoles 4 de noviembre

Letra C - Jueves 5 de noviembre

Letras D, E, F - Viernes 6 de noviembre

Letra G - Lunes 9 de noviembre

Letra G - Martes 10 de noviembre

Letras H, I, J, K - Miércoles 11 de noviembre

Letra L - Jueves 12 de noviembre

Letra M - Viernes 13 de noviembre

Letra M - Lunes 16 de noviembre

Letras N, Ñ, O - Martes 17 de noviembre

Letras P, Q - Miércoles 18 de noviembre

Letra R - Jueves 19 de noviembre

Letra R - Viernes 20 de noviembre

Letra S - Lunes 23 de noviembre

Letras T, U, V - Martes 24 de noviembre

W, X, Y, Z - Miércoles 25 de noviembre

El periodo de pagos de la Pensión Bienestar para los adultos mayores que son beneficiarios terminó el miércoles pasado, y ya hay una fecha tentativa del próximo depósito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras se difunde el calendario oficial, se aconseja consultar los canales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya, responsable del programa. La agenda de pagos suele anunciarse pocos días antes del inicio de los depósitos o el mismo día.

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Formas de comprobar el depósito

Para comprobar si el apoyo de las pensiones ya fue depositado sin acudir a una sucursal, las y los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.

El pago de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto avanza de forma escalonada para más de 12 millones de beneficiarios en México

Impacto del programa

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza a más de 13.7 millones de derechohabientes en 2026 y se mantiene como uno de los principales mecanismos de ingreso para hogares con población de 65 años y más. El apoyo de 6,400 pesos bimestrales permite cubrir gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos, en especial en comunidades donde las opciones de empleo y seguridad social son limitadas.

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El periodo de pagos de la Pensión del Bienestar terminará el próximo 31 de julio (gobierno de México)

La cobertura del programa también impacta a las familias que acompañaron el cuidado de las personas mayores. El recurso entrega una fuente periódica de liquidez a hogares multigeneracionales y reduce la dependencia económica de hijos, hijas u otros familiares. Dentro de los Programas para el Bienestar, esta pensión concentra la mayor cantidad de personas atendidas y sostiene una política pública dirigida a ampliar la protección social durante la vejez.