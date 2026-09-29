México

Sheinbaum admite que la extradición de Tomás Zerón desde Israel avanza lento: “Ayotzinapa es una herida abierta para todo México”

La presidenta señaló que el gobierno mexicano mantiene gestiones con Israel para lograr el regreso del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, quien es requerido por autoridades mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes en Palacio Nacional. (Crédito: captura de pantalla | Gobierno de México)
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La extradición de Tomás Zerón de Lucio desde Israel no ha avanzado al ritmo que quisiera el gobierno mexicano, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las gestiones para conseguir el regreso del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos a los familiares en su dolor. Es una herida abierta para todo México, pero estos procesos requieren sus tiempos”, dijo Sheinbaum durante ‘La Mañanera’ de este martes al referirse al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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La presidenta explicó que actualmente la FGR busca acelerar los procesos de extradición tanto desde Estados Unidos como desde Israel, donde se encuentra Zerón. En el caso del exfuncionario, agregó, el procedimiento presenta una dificultad adicional debido a que México no tiene un acuerdo de extradición con Israel.

“En este momento, la fiscalía busca acelerar los procesos de extradición, tanto de Estados Unidos, como de Israel, que es donde está Tomás Zerón, y se está trabajando en ello”, afirmó.

De acuerdo con Sheinbaum, la ausencia de un acuerdo bilateral hace que el procedimiento dependa en buena medida de las autoridades israelíes.

“Hay que decir que en este caso, cuando no hay, además, acuerdo de extradición, depende mucho de las autoridades de Israel”, explicó.

La mandataria también reveló que intervino personalmente en el caso. Poco después de que comenzó su gobierno, envió una carta al presidente de Israel para solicitar su intervención en las gestiones relacionadas con la extradición de Zerón.

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Zerón de Lucio, extitular de la AIC, se encuentra exiliado en Israel desde septiembre de 2019. (Crédito: X | @azucenau)
Zerón de Lucio, extitular de la AIC, se encuentra exiliado en Israel desde septiembre de 2019. (Crédito: X | @azucenau)

Personalmente le envié una carta, no al primer ministro, sino al presidente de Israel, solicitando sus gestiones, eso fue prácticamente cuando entramos (al gobierno)”, relató.

Según la presidenta, el mandatario israelí le respondió que había planteado el asunto ante el Poder Judicial de ese país, pero que la solicitud quedaba fuera de su ámbito de actuación.

“Él nos comentó que había planteado esto al Poder Judicial, pero que salía fuera de su marco de actuación, señaló.

Sheinbaum agregó que ahora corresponde a la FGR mantener el contacto con el Poder Judicial de Israel para continuar con las gestiones encaminadas a concretar la extradición.

“Entonces, ahí la fiscalía es quien está con el Poder Judicial de Israel para poder seguir presionando para que regrese (a México)”, dijo.

Tomás Zerón es requerido por autoridades mexicanas por delitos relacionados con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante las primeras pesquisas, el exfuncionario estuvo al frente de la Agencia de Investigación Criminal y participó en las indagatorias que derivaron en la presentación de la llamada “verdad histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Posteriormente, nuevas investigaciones federales documentaron irregularidades en las diligencias realizadas durante las primeras pesquisas, incluidos señalamientos de actos de tortura contra personas detenidas en el marco de la investigación.

Zerón salió de México y posteriormente se trasladó a Israel, donde permanece desde 2019. Las autoridades mexicanas han buscado su extradición para que enfrente los procesos judiciales abiertos en su contra.

El exdirector de la AIC también cuenta con una ficha roja de Interpol solicitada por México. Este mecanismo permite pedir la localización y detención provisional de una persona buscada por las autoridades de un país, aunque su aplicación depende de las leyes del Estado donde sea localizada.

Tomás Zerón de Lucio (izq.), Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Jesús Murillo Karam (derecha), procurador general de la República durante una conferencia de prensa, el 16 de septiembre de 2019. (Crédito: Cuartoscuro)
Tomás Zerón de Lucio (izq.), Director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, y Jesús Murillo Karam (derecha), procurador general de la República durante una conferencia de prensa, el 16 de septiembre de 2019. (Crédito: Cuartoscuro)

A 12 años de la desaparición de los estudiantes, el caso Ayotzinapa continúa con investigaciones abiertas y con la búsqueda de los jóvenes cuyo paradero permanece sin esclarecerse. Para el gobierno federal, la extradición de Zerón forma parte de los procedimientos pendientes relacionados con las primeras investigaciones del caso.

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