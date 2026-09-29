Luis Fernando Tena está de regreso: el DT mexicano que goleó a El Salvador y busca clasificar por primera vez a Guatemala a un Mundial

Los chapines lograron su primera victoria en la CONCACAF Nations League tras golear a la Selecta por un contundente 6-0. (Brad Rempel-Imagn Images via REUTERS)

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Después de haber perdido en la primera jornada de la CONCACAF Nations League ante Jamaica por 3-2, el cuadro de Guatemala recompuso el camino en casa tras golear a El Salvador por 6-0.

Este resultado ilusiona a todos los chapines en este proceso de cara hacia el 2030, donde el DT mexicano Luis Fernando Tena buscará guiar a su selección a su primer Mundial de la historia.

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Luis Fernando Tena toma aire tras el triunfo de Guatemala

El entrenador mexicano Luis Fernando Tena tiene un difícil desafío al frente de la selección de Guatemala, que no atraviesa el mejor momento futbolístico. Archivo: EFE / Fernando Ruiz

Guatemala consiguió su primera victoria del año después de una racha de cinco derrotas consecutivas. El resultado dio un respiro a Luis Fernando Tena, quien ahora prepara los dos compromisos restantes ante Surinam.

La selección guatemalteca visitará a Surinam el próximo viernes y volverá a jugar el lunes en casa. El técnico mexicano reconoció que no esperaba una diferencia tan amplia en el marcador:

“Claro que es una sorpresa el marcador, nadie se espera un marcador así. Pensábamos ganar 1-0 o 2-1 y salir contentos con una victoria apretada. Fue rarísimo el partido, donde a un equipo le sale todo bien y al rival todo mal”, declaró Tena.

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El entrenador consideró que Guatemala tuvo la contundencia que le faltó en el duelo anterior ante Jamaica. “Nosotros tuvimos mucha puntería que nos faltó en Jamaica. Fue una sorpresa total el marcador, por supuesto”, añadió.

Tena también habló sobre el desarrollo del encuentro y el respaldo de la afición: “Esperaba un partido mucho más complicado y por diferencia de un gol. Fue un partido raro, donde a un equipo le hace todo bien y al otro equipo no le sale nada. El Salvador no pudo concretar”, concluyó.

Cómo se encuentran las posiciones del grupo tras la Jornada 2

Así marchan las posiciones en el Grupo de Guatemala dentro de la CONCACAF Nations League. (Jeff Curry-Imagn Images)

Después de la goleada de Guatemala en la segunda jornada de la CONCACAF Nations League, el Grupo B mantiene a Surinam en el liderato. La selección guatemalteca escaló a la segunda posición gracias a su diferencia de goles, aunque comparte unidades con Honduras, Jamaica y El Salvador:

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Surinam: 6 puntos, diferencia de goles de +2

Guatemala: 3 puntos, diferencia de goles de +5

Honduras: 3 puntos, diferencia de goles de 0

Jamaica: 3 puntos, diferencia de goles de 0

El Salvador: 3 puntos, diferencia de goles de -4

Martinica: 0 puntos, diferencia de goles de -3

Surinam es la única selección con paso perfecto después de dos fechas. Guatemala suma una victoria y una derrota, pero su goleada reciente le permite ubicarse por encima de los otros equipos que también tienen tres puntos.

Desde cuándo Guatemala no clasifica al Mundial

Luis Fernando Tena busca hacer historia con Guatemala. (Jeff Curry-Imagn Images

Guatemala nunca ha clasificado a una Copa del Mundo de la FIFA en su categoría absoluta, una dolorosa sequía histórica que la Federación Nacional de Fútbol intentó romper al confiar su proyecto deportivo al director técnico mexicano Luis Fernando Tena.

Contratado con el firme propósito de revolucionar el balompié chapín, el experimentado estratega —famoso por ganar la medalla de oro olímpica con México en Londres 2012— asumió el banquillo con la misión primordial de inyectar orden, carácter y profesionalismo a una plantilla hambrienta de gloria internacional.

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Bajo la gestión del “Flaco” Tena, la escuadra azul y blanco experimentó una notable transformación en su mentalidad y competitividad, devolviendo la ilusión a toda una nación. Su proceso ha entregado pasajes históricos memorables, como el liderar al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y alcanzar unas históricas semifinales en la edición de 2025 tras eliminar a Canadá, firmando así las mejores actuaciones internacionales de Guatemala en las últimas décadas.

Ahora, con miras al Mundial 2030, Luis Fernando Tena busca seguir haciendo historia con la Selección de Guatemala.