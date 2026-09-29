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La UNAM recibe homenaje en San Lázaro por los 475 años de historia

La conmemoración toma como referencia el 21 de septiembre de 1551, fecha en que fue expedida la Cédula Real que permitió fundar la Real Universidad de México

UNAM (Foto: Infobae México)
UNAM (Foto: Infobae México)
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La historia de la Universidad de México volverá a ocupar un espacio de honor en el Congreso de la Unión, 475 años después de que una Cédula Real sentara las bases para su fundación. Este martes 29 de septiembre, la Cámara de Diputados realizará una sesión solemne para incorporar una nueva leyenda a su Muro de Honor.

La inscripción llevará el texto “475 Años de la Universidad de México (1551-2026)”, y será colocada en el Salón de Sesiones a las 11:00 horas. La ceremonia conmemorará una trayectoria universitaria que comenzó en el siglo XVI y atravesó diferentes instituciones, transformaciones y momentos históricos hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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El decreto que establece esta incorporación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2026, por lo que la conmemoración toma como referencia el 21 de septiembre de 1551, fecha en que fue expedida la Cédula Real que permitió fundar la Real Universidad de México.

De la Real Universidad de México a la UNAM

La Cédula Real fue expedida en nombre de Carlos V por el príncipe Felipe. La institución se instaló en 1553 y adoptó una organización basada en el modelo de las universidades europeas de tradición escolástica, particularmente el de Salamanca. Posteriormente recibió el título de Real y Pontificia.

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Sin embargo, la trayectoria iniciada en el siglo XVI no fue una línea continua hasta la institución actual. Durante el siglo XIX, la antigua Universidad atravesó transformaciones, cierres y reaperturas, por lo que esta historia debe distinguirse de la Universidad Nacional creada a principios del siglo XX.

En 1910 se expidió la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México y el 22 de septiembre de ese año se realizó su inauguración, como parte del proyecto impulsado por Justo Sierra. Más tarde, en 1929, la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México abrió una nueva etapa.

Infografía con recuadros explicativos e ilustraciones sobre la historia y los reconocimientos legislativos de la universidad mexicana.
La trayectoria de 475 años de la Universidad Nacional Autónoma de México sumará una nueva inscripción en el Congreso mexicano durante el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UNAM ya tiene un lugar en el Congreso

La inscripción de 2026 no será la primera ocasión en que la Universidad aparezca en los espacios de honor del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados, el nombre: Universidad Nacional Autónoma de México, permanece inscrito desde 2003.

El decreto correspondiente fue aprobado el 30 de abril y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de ese año. La develación se efectuó el 28 de octubre de 2003 durante una sesión solemne en San Lázaro.

En el Senado ocurrió otro reconocimiento en 2024. El 23 de abril de ese año se aprobó por unanimidad, con 98 votos a favor, la inscripción de “Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi raza hablará el espíritu”, la develación se realizó el 22 de agosto.

¿Qué representa la nueva leyenda?

Las tres inscripciones corresponden a momentos distintos: la de 2003 incorpora el nombre de la UNAM; la de 2024 suma su lema en el Senado, mientras que la de 2026 pone el énfasis en la trayectoria histórica de la Universidad de México.

Esta última inscripción se integra, además, a una tradición parlamentaria con antecedentes en 1823, cuando el Congreso Constituyente decidió llevar al recinto legislativo nombres relacionados con la Independencia.

Con el paso del tiempo, el Muro de Honor de la Cámara de Diputados también incorporó nombres como Benito Juárez, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Sor Juana Inés de la Cruz, Nezahualcóyotl y Alfonso García Robles, así como instituciones y acontecimientos.

Entre ellos figuran el Heroico Colegio Militar, el Instituto Politécnico Nacional, los Constituyentes de 1857, el Movimiento Estudiantil de 1968 y el Exilio Republicano Español. Ahora, la historia universitaria volverá a quedar representada en San Lázaro con una referencia a sus 475 años de trayectoria.

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