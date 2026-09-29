Aleks Syntek y Kalimba, los fichajes que José Joel sumó para su banda tributo a José José

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José Joel prepara una Big Band dedicada a José José y adelanta que el proyecto contempla la participación de Kalimba y Aleks Syntek, dentro de una propuesta que busca reunir a músicos y cantantes alrededor del repertorio del Príncipe de la Canción. El hijo del intérprete señala que la intención es dar forma a un espectáculo oficial respaldado por la familia.

José Joel explica que la agrupación ya opera como Big Band, aunque trabajan para abrir una vertiente enfocada de manera exclusiva en la obra de su padre. La propuesta llega mientras la familia también mantiene conversaciones con Sony por otros proyectos relacionados con el catálogo y la imagen de José José.

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El cantante no detalla una fecha de estreno ni el formato de las presentaciones, pero sostiene que la banda tendrá invitados y artistas que ya se encuentran ligados al proyecto. Entre los nombres que menciona están Kalimba, Aleks Syntek y el maestro Albarrán.

La iniciativa se perfila como uno de los proyectos con los que la familia busca concentrar los homenajes a José José, fallecido el 28 de septiembre de 2019. A siete años de su muerte, José Joel considera que hace falta un eje oficial ante la cantidad de tributos, imitadores y espectáculos dedicados al cantante.

José Joel busca que los homenajes a su padre tengan un espectáculo oficial

José Joel asegura que la familia trabaja para “aterrizar” una Big Band oficial de José José. Explica que el objetivo no es impedir los tributos que realizan otros intérpretes, sino crear una propuesta identificada directamente con los herederos del artista y su equipo.

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“Tanto imitador, tanto homenaje, tanto tributo, que siempre se agradece, por supuesto que sí, pero son muchos”, comenta. El cantante sostiene que buscan construir un espacio donde los formatos de Big Band, orquesta o espectáculo sinfónico se presenten bajo una estructura reconocida por la familia.

El proyecto incluirá a José Joel sobre el escenario. El cantante confirma que será parte de la propuesta y adelanta que se sumarán otros músicos e intérpretes que ya colaboran con la agrupación.

“Lo que es la Big Band ya tiene vida. Nomás vamos a darle un poquito de forma para que tengamos esa ramita específicamente de José José”, dice.

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Al ser cuestionado sobre los participantes, José Joel menciona a Kalimba y a Aleks Syntek. También nombra al maestro Albarrán como parte de las personas que se unirían a la propuesta musical.

“Sí, sí, Kalimba, Aleks Syntek, que ahorita… ¿Han oído hablar de Aleks Syntek?”, responde entre risas. Después precisa que Syntek es “un talentazo”, aunque reconoce que atraviesa por días de polémica.

José Joel sostiene que la presencia de los invitados dependerá de la organización final de los espectáculos. Incluso bromea con la posibilidad de que la banda viaje a Finlandia si Syntek concreta su salida de México.

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“Estamos dividiendo esfuerzos”, dice José Joel sobre los proyectos con Sony

El hijo de José José señala que la Big Band forma parte de una estrategia más amplia para ordenar los proyectos en torno a la figura del intérprete. Por un lado, su equipo trabaja en el espectáculo musical; por otro, Sony prepara un documental con una mirada distinta sobre la trayectoria del cantante.

“Estamos dividiendo esfuerzos, por así decirlo, pero siempre compaginados”, afirma José Joel. Añade que existe una relación positiva con Sony, empresa a cargo de la parte musical de la obra de su padre.

José Joel explica que la familia mantiene el control sobre elementos como la imagen y el nombre de José José, mientras la compañía discográfica trabaja en los materiales vinculados a la música. Esa división permite, según su versión, que ambos frentes avancen sin competir entre sí.

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Sobre el documental, evita adelantar detalles. Dice que no se trataría de una repetición de los hechos alrededor de la muerte del cantante ni de los conflictos que ocurrieron en ese periodo entre sus familiares.

El hijo mayor de José José plantea que el material buscará explorar una historia que “se contó, pero que se dejó de contar por un tiempo”. También sugiere que el enfoque se concentrará en una etapa previa de la vida del intérprete, relacionada con sus años de mayor éxito.

“Vámonos un poquito antes, a los años dorados de José José, pero de una manera diferente”, comenta. El cantante insiste en que el público deberá esperar a que Sony presente el proyecto para conocer a fondo su contenido.

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Foto: @josejoeloficial / IG.

Aleks Syntek dice que buscará establecerse en Inglaterra tras la polémica por su concierto

La mención de Aleks Syntek ocurre días después de que el intérprete anunció que buscará establecerse en Inglaterra, luego de las críticas que recibió por un concierto gratuito que ofreció el 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Ell músico publicó un fragmento de “Big Time”, de Peter Gabriel, para explicar su decisión y expresar su inconformidad con las reacciones que ha recibido en México.

La controversia comenzó durante su presentación en la explanada de la alcaldía. Syntek reaccionó cuando un asistente le pidió interpretar una canción de Marco Antonio Solís y cuestionó al público sobre cuántas personas eran realmente sus seguidores.

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El músico Aleks Syntek se presenta en un escenario al aire libre ante el público durante una celebración de fiestas patrias. Durante la presentación, el artista expresa sus opiniones sobre la música urbana contemporánea y hace mención del cantante Dani Flow. En las imágenes se observa a la multitud asistente y una pantalla gigante en el escenario que transmite la actuación del cantautor mexicano con su guitarra.

Durante el mismo concierto, el cantante retomó sus críticas al reguetón y a la música urbana. También mencionó a Bad Bunny y Dani Flow, lo que provocó abucheos y una nueva discusión en redes sociales.

Después de la presentación, Syntek escribió que alejarse de México representaba una “salvación mental y espiritual”, aunque no precisó si su salida será definitiva o temporal. Más tarde, rechazó que los comentarios sobre un supuesto problema de salud mental debieran tomarse como un diagnóstico.

La posible participación de Syntek en la Big Band de José José queda sujeta a la organización del proyecto y a sus próximos planes fuera de México. José Joel, por ahora, sostiene que la agrupación ya tiene una base de músicos y que buscan definir su identidad como espectáculo oficial.

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