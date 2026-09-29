De qué murió el fundador de Los Mier: Rogelio Villareal López conocido como ‘Pipo’ tenía 64 años (RS)

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Rogelio Villarreal López, conocido como “Pipo”, murió a los 64 años y hasta el momento no se informó la causa de su fallecimiento. Sin embargo, fans de Los Príncipes de la Música Chicana han comenzado a dar posibles causas de acuerdo a sus interacciones con ellos en los últimos años.

El exintegrante fundador de Los Hermanos Mier había permanecido alejado de los escenarios durante varios años; la agrupación confirmó la noticia en redes sociales y anunció su despedida en Santiago, Nuevo León.

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La familia, amigos y seguidores del músico expresaron sus condolencias tras difundirse el deceso. La información conocida no precisó si Villarreal López padecía alguna enfermedad ni señaló las circunstancias en que ocurrió su muerte.

Los mensajes publicados en las redes de la banda incluyeron versiones de seguidores sobre presuntos problemas de salud. Esos comentarios no contaron con una confirmación de familiares, representantes ni integrantes de Los Mier.

La respuesta a la pregunta sobre de qué murió Rogelio Villarreal López fue, hasta ese momento, que la causa de muerte no había sido revelada. La agrupación tampoco proporcionó detalles médicos o información adicional sobre sus últimos días.

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Los Mier despidieron a Rogelio Villarreal López en redes sociales

Héctor Mier y Los Mier comunicaron la muerte de “Pipo” con un mensaje dirigido a quien participó en la primera etapa del grupo norteño.

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro gran amigo Rogelio Villarreal López, quien fue parte importante de nuestros inicios como Los Hermanos Mier, participando en los álbumes Cachito de Luna y De Pies a Cabeza en los primeros años”, señaló la publicación.

El mensaje agregó: “Gracias por ser parte de nuestra historia. Descansa en paz, querido amigo”. La publicación provocó decenas de reacciones de personas que recordaron al cantante y expresaron apoyo a la familia Villarreal López.

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José Rogelio Villarreal López formó parte de la alineación que dio origen a Los Hermanos Mier junto con Héctor Mier y sus hermanos. Su participación quedó registrada en dos de los primeros materiales discográficos del proyecto.

Los discos Cachito de Luna y De Pies a Cabeza formaron parte de la etapa inicial de la agrupación. En esa época, el grupo comenzó a construir el repertorio que después lo llevó a consolidarse dentro de la música norteña y la cumbia romántica.

Santiago, Nuevo León, anunció el funeral de “Pipo”

El Gobierno de Santiago, Nuevo León, también confirmó el fallecimiento de Rogelio Villarreal López. La administración municipal informó que el músico era hermano de Blanca Leticia Villarreal López, directora general de Atención a la Mujer.

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“El Gobierno de Santiago se une a la pena que embarga a la familia Villarreal López por el sensible fallecimiento del Sr. José Rogelio Villarreal López, hermano de nuestra compañera Blanca Leticia Villarreal López, Directora General de Atención a la Mujer”, publicó el ayuntamiento.

De acuerdo con la información difundida tras su muerte, Villarreal López fue sepultado el sábado en Santiago, Nuevo León, municipio donde nació. Hasta entonces no se habían dado a conocer el horario ni el sitio de la ceremonia.

El anuncio del funeral concentró nuevos mensajes de despedida. Personas cercanas al músico y seguidores de la agrupación destacaron su presencia en los primeros años de Los Hermanos Mier, antes de que el conjunto lograra alcance nacional.

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Rogelio Villarreal participó en los primeros discos de Los Hermanos Mier

“Pipo” fue parte de la formación con la que Los Hermanos Mier comenzó su trayectoria desde El Cercado, en Nuevo León. Su nombre quedó ligado a los primeros trabajos de una agrupación que más adelante adoptó el nombre de Los Mier.

La banda fue identificada como una de las agrupaciones de la música chicana y la cumbia romántica del norte del país. Durante décadas, el grupo mantuvo un repertorio que combinó baladas con ritmos para baile.

Entre las canciones más conocidas de Los Mier estuvieron “Te Amo”, “La Coloreteada”, “Notas de Sociedad”, “Dulcemente Enamorada” y “Muñeca de Ojos de Miel”. La agrupación también interpretó “Santa Claus le dio un beso a mamá”, tema que recuperó presencia durante diciembre.

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“La Coloreteada” y “Notas de Sociedad” figuraron entre las piezas con las que el grupo alcanzó reconocimiento dentro de la música grupera. “Dulcemente Enamorada” y “Te Amo” permanecieron dentro de su repertorio romántico.

La agrupación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

El legado de Rogelio Villarreal López quedó vinculado con esa primera etapa de grabaciones y presentaciones. Su muerte ocurrió cuando Los Mier conservaban presencia en plataformas digitales, estaciones de radio y escenarios donde su música continuó formando parte de celebraciones familiares y bailes.

Hasta ese momento, la familia Villarreal López, Héctor Mier y Los Mier no habían anunciado una causa oficial de la muerte de “Pipo”. La información disponible confirmó su fallecimiento a los 64 años y su sepultura en Santiago, Nuevo León.

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