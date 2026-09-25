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Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, se rinde en elogios a Rafa Márquez previo al partido contra México: “El crack que fue”

El amistoso de este 26 de septiembre en Baltimore abre una nueva etapa para ambos conjuntos nacionales tras el Mundial 2026

El estratega argentino destaca que el exdefensor mexicano conoce bien al plantel tricolor por su etapa como auxiliar de Javier Aguirre y ya prepara su respuesta. (Especial
El estratega argentino destaca que el exdefensor mexicano conoce bien al plantel tricolor por su etapa como auxiliar de Javier Aguirre y ya prepara su respuesta. (Especial
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La primera noche de Rafael Márquez como entrenador de México tendrá enfrente a una Colombia que también inicia un ciclo con caras nuevas.

Antes del amistoso en Baltimore, Néstor Lorenzo puso el foco en el nuevo técnico del Tri y anticipó un equipo con intención de controlar el balón.

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De acuerdo con Néstor Lorenzo, la experiencia de Rafael Márquez como auxiliar de Javier Aguirre le otroga mayor conocimiento del plantel. Reuters/Sam Navarro
De acuerdo con Néstor Lorenzo, la experiencia de Rafael Márquez como auxiliar de Javier Aguirre le otroga mayor conocimiento del plantel. Reuters/Sam Navarro

El seleccionador argentino habló en conferencia de prensa desde el M&T Bank Stadium, sede del encuentro del sábado 26 de septiembre. Valoró el conocimiento de Rafa sobre el plantel mexicano, su etapa junto a Javier Aguirre y la identidad que podría trasladar al banquillo en su debut.

El “crack” que fue Márquez guía la lectura de Lorenzo

El técnico colombiano explicó que su análisis contempla la cercanía de Márquez con el grupo mexicano antes de asumir como responsable principal.

Para Lorenzo, esa experiencia permite que el exdefensor llegue al cargo con una base de trabajo ya conocida. “El estudio que hicimos es que Rafa está en el grupo desde hace mucho tiempo, conoce a los jugadores”.

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El estratega argentino Néstorproyecta que México priorizará la posesión del balón por el estilo como jugador de Rafa Márquez. REUTERS/Raquel Cunha
El estratega argentino Néstorproyecta que México priorizará la posesión del balón por el estilo como jugador de Rafa Márquez. REUTERS/Raquel Cunha

Además, el estratega recordó que Rafael acompañó a Javier Aguirre como auxiliar y que esa experiencia puede influir enormemente desde sus primeras decisiones: “Seguramente ayudó mucho al Vasco y seguramente tendrá su propia idea, que la podrá implementar”, añadió el argentino, que prepara a su equipo para enfrentar el estreno del excapitán mexicano.

Lorenzo vinculó la carrera de Márquez con el posible estilo de juego que buscará instalar en la Selección: “Por la clase de jugador que fue, por el crack que fue, por donde estuvo, la posesión del balón va a ser su meta”.

En este sentido, el amistoso permitirá conocer cuánto conserva el “Káiser” del ciclo anterior y qué elementos pretende modificar desde el banquillo.

La renovación de Colombia ante las ausencias de James y Juanfer

Néstor Lorenzo también habló del momento que atraviesa el combinado después de la eliminación en el Mundial 2026. El equipo afronta sus primeros amistosos del nuevo ciclo sin varios de sus referentes y con jugadores que buscan abrirse camino dentro de la Selección Colombia.

El estratega señaló que el cuerpo técnico entrega referencias sobre los sectores en los que conviene recuperar la pelota, las formas de presionar y las salidas ante la exigencia del rival. Luego, los jugadores deben resolver dentro de la cancha: “La idea tiene que ser la misma”.

También admitió que puede cambiar el sistema táctico o el plan según el rival, remarcando que el objetivo es conservar una propuesta reconocible. “Queremos trabajar con la posesión del balón, ser protagonistas e ir a buscar los partidos”.

La Selección Colombia inicia su renovación generacional sin la presencia de James Rodríguez. REUTERS/Luisa Gonzalez
La Selección Colombia inicia su renovación generacional sin la presencia de James Rodríguez. REUTERS/Luisa Gonzalez

Las ausencias de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero representan un reto para ese propósito. Lorenzo reconoció que su capacidad para resolver acciones en espacios reducidos o a balón detenido no es sencilla de sustituir: “No cualquiera tiene su categoría”.

El seleccionador señaló que cuenta con alternativas para organizar el juego, pero pidió paciencia con los futbolistas que se incorporan a la renovación.

Dávinson Sánchez asumirá el liderazgo ante México y Miguel Borja permanece en el radar

La conferencia previa al duelo ante México también dejó referencias a los colombianos que compiten en la Liga MX, a los jóvenes que recién se integran al grupo y al liderazgo que tendrá Colombia en Baltimore.

Lorenzo destacó la adaptación de Daniel Arcila, Óscar Perea, Juan Manuel Rengifo y Royer Caicedo. El entrenador afirmó que los referentes recibieron a los recién llegados y que el grupo busca transmitirles las exigencias del seleccionado: “Son jóvenes que tienen ilusión, y nos ilusionan”.

El técnico pretende que los nuevos convocados entiendan los principios tácticos del equipo antes de asumir responsabilidades mayores dentro de la Selección Colombia.

Miguel Borja se mantiene bajo la observación del seleccionado colombiano tras su desempeño con el Club América. REUTERS/Eloisa Sanchez
Miguel Borja se mantiene bajo la observación del seleccionado colombiano tras su desempeño con el Club América. REUTERS/Eloisa Sanchez

También habló de Miguel Borja, delantero del Club América que recientemente anotó un golazo de chilena yno integra esta convocatoria.

Néstor aseguró que el atacante sigue bajo observación y recordó que lo conoce desde su etapa de trabajo junto a José Pékerman: “Cuando coge continuidad, cuando empieza a meterla se le abre el arco; es un goleador letal y está siempre en el radar”.

El técnico adelantó, además, que Dávinson Sánchez llevará la cinta de capitán ante la Selección Mexicana. Valoró el recorrido y la actitud de liderazgo del defensor, aunque precisó que la designación corresponde sólo este amistoso.

De esta manera, México y Colombia se encontrarán con dos equipos que buscan iniciar su nueva era con el pie derecho. Lorenzo ya imagina el primer trazo de Márquez desde el banquillo; el partido mostrará si esa lectura se refleja en la cancha.

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