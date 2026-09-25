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AEW All Out 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento con participación de luchadores aztecas

El Campeonato Mundial de AEW estará en disputa en Chicago, en una función que también contará con Andrade, Persephone y Bandido

(Cortesía: AEW)
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AEW All Out 2026 está listo para convertir a Chicago en el centro de atención de la lucha libre este fin de semana, con una cartelera que tendrá varios campeonatos en juego y un combate estelar que pondrá frente a frente a Will Ospreay y Jon Moxley por el máximo título de All Elite Wrestling.

El evento tendrá como escenario una confrontación con antecedentes importantes dentro de AEW. Ospreay llegará al cuadrilátero como Campeón Mundial de AEW, mientras que Moxley intentará recuperar el cinturón que alguna vez estuvo en sus manos.

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El británico consiguió el campeonato después de imponerse a Kenny Omega en All In: London y, posteriormente, puso la mira en Moxley. La razón detrás del desafío también tiene un componente personal, pues el excampeón es el último hombre que consiguió derrotar a Ospreay por cuenta de tres dentro de un ring de AEW.

Una rivalidad con historia

(Cortesía: AEW)
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El enfrentamiento no solamente estará marcado por el campeonato. Ospreay y Moxley tienen antecedentes que se remontan a una etapa complicada en la trayectoria del actual monarca.

En el pasado, Ospreay estuvo relacionado con los Death Riders, grupo en el que Moxley tuvo un papel relevante. Ahora la situación es diferente: el británico llegará como campeón y tendrá que demostrar que puede conservar el cinturón frente a uno de los rivales con mayor experiencia dentro de la empresa.

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La lucha representará, además, la primera defensa mundial de Ospreay, por lo que el resultado podría marcar el rumbo inicial de su reinado.

Pero el Campeonato Mundial no será el único título que estará en juego durante la noche.

Andrade El Ídolo y PAC van por otro campeonato

(Cortesía: AEW)
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Andrade El Ídolo pondrá en juego el Campeonato Nacional de AEW frente a PAC, quien tendrá la oportunidad de arrebatarle el cinturón.

Desde que conquistó el campeonato, Andrade ha mantenido la intención de exponerlo con frecuencia, aunque esta vez tendrá enfrente a un adversario que representa una prueba importante para su reinado.

La división femenina también tendrá presencia en la función. Persephone, actual Campeona TBS, lanzó un reto abierto para All Out, aunque dejó fuera de la posibilidad de responder a Thunder Rosa, Hyan y Maya World.

Por ahora, la identidad de la rival de Persephone permanece sin anunciarse, por lo que ese combate llegará con un componente de sorpresa.

Más campeonatos y combates especiales

(Cortesía: AEW)
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Uno de los enfrentamientos que promete llamar la atención será el Three-way ladder match por el Campeonato Mundial por Parejas de AEW. Cage and Cope deberán defender los cinturones ante FTR y The Young Bucks, en una lucha donde las escaleras serán protagonistas.

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Por su parte, Kazuchika Okada expondrá el Campeonato Internacional de AEW frente a Tommaso Ciampa.

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La cartelera también contempla un Chicago Street Fight por el Campeonato Mundial Femenino por Parejas de AEW, con Brawling Birds enfrentando a Divine Domination.

(Cortesía: AEW)
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Mientras tanto, Thekla y Willow Nightingale disputarán un combate para definir a la próxima retadora al Campeonato Mundial Femenino de AEW.

(Cortesía: AEW)
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Otro enfrentamiento determinará a los aspirantes número uno al Campeonato Mundial por Parejas, cuando Darby Allin y Steven Borden se midan con The Don Callis Family.

(Cortesía: AEW)
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La función tendrá además a Jack Perry contra Katsuyori Shibata y un Eight-man Tornado Tailgate Brawl entre Bang Bang Gang y The Dogs, ambos correspondientes al pre-show.

¿A qué hora empieza AEW All Out 2026 en México?

Para los aficionados mexicanos, AEW All Out 2026 comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión estará disponible mediante Prime Video.

La cartelera estará encabezada por Ospreay y Moxley, pero con múltiples campeonatos y combates especiales, la función tendrá actividad prácticamente en todas las divisiones de AEW.

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